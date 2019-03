Harmadszorra jutott be 1000-es ATP-torna döntőjébe, és most már megnyerte az elsőt az osztrák Dominic Thiem, aki nem mást győzött le, mint a 101. tornagyőzelmére készülő Roger Federert. A svájci úgy jutott be a döntőbe, hogy Rafael Nadal térdsérülés miatt nem állt ki ellene, tehát pihentebben készülhetett a fináléra. Az első játszmát meg is nyerte 6-3-ra, a másodikat viszont már Thiem vitte ugyanúgy 6-3-ra. Végül jött a döntő játszma, amelyben a fiatal – és eddig inkább salakon vitézkedő – osztrák 7-5-re tudott diadalmaskodni. Federernek ez volt a 9. döntője itt, ezzel ő a csúcstartó.