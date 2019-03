Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és amerikai csillagászokból álló kutatócsoport.","shortLead":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és...","id":"20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ecfb34-8dcc-4c6a-b653-e41ef755fbd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","timestamp":"2019. március. 18. 20:03","title":"Találtak 83 új fekete lyukat, ráadásul mind szupermasszív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ade3e-efa7-4743-a9c7-4d094a8af4f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lehetséges alternatíva azoknak, akik unják már a német szedánokat és a japán társaikkal sem igazán szimpatizálnak. ","shortLead":"Egy lehetséges alternatíva azoknak, akik unják már a német szedánokat és a japán társaikkal sem igazán szimpatizálnak. ","id":"20190318_amerikai_valasz_az_5os_bmwre_es_az_eosztalyos_mercire_itt_a_legujabb_cadillac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c9ade3e-efa7-4743-a9c7-4d094a8af4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca782e8d-5f00-4c0a-881b-4f6dbd584b8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_amerikai_valasz_az_5os_bmwre_es_az_eosztalyos_mercire_itt_a_legujabb_cadillac","timestamp":"2019. március. 18. 11:21","title":"Amerikai válasz az 5-ös BMW-re és az E-osztályos Mercire, itt a legújabb Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szerint a bank Budapestre költözése biztonsági kockázatot jelent, a kormány szerint viszont a székhely Budapestre helyezésével új lehetőségeket kapnak a magyar gazdasági szereplők.","shortLead":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szerint a bank Budapestre költözése biztonsági kockázatot jelent, a kormány szerint...","id":"20190317_Lopakodo_hazaarulas__Brusszelhez_fordul_az_MSZP_a_volt_KGSTbank_kivaltsagai_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6e21dd-6413-41d0-bb65-a96bf82173d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Lopakodo_hazaarulas__Brusszelhez_fordul_az_MSZP_a_volt_KGSTbank_kivaltsagai_miatt","timestamp":"2019. március. 17. 14:59","title":"\"Lopakodó hazaárulás\" - Brüsszelhez fordul az MSZP a volt KGST-bank kiváltságai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7e053b-c3d6-488c-b0ce-9011959ec863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevin Tsujihara szerepeket próbált szerezni annak a színésznőnek, akivel viszonya volt.","shortLead":"Kevin Tsujihara szerepeket próbált szerezni annak a színésznőnek, akivel viszonya volt.","id":"20190319_Egy_viszony_miatt_kellett_lemondania_a_Warner_Bros_fonokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e7e053b-c3d6-488c-b0ce-9011959ec863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81740fe9-41eb-4975-bff4-9826a0d3dacf","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Egy_viszony_miatt_kellett_lemondania_a_Warner_Bros_fonokenek","timestamp":"2019. március. 19. 09:31","title":"Egy viszony miatt kellett lemondania a Warner Bros főnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az űrkutatás a kormány szerint is kiemelt jelentőséggel bíró ágazat.","shortLead":"Az űrkutatás a kormány szerint is kiemelt jelentőséggel bíró ágazat.","id":"20190318_urkutatas_tamogatas_magyar_kozlony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e62ab4-21d8-4ef6-bba2-856c18772957","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_urkutatas_tamogatas_magyar_kozlony","timestamp":"2019. március. 18. 21:10","title":"Hisz a kormány az űrkutatásban, ad is rá 2,3 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4476b426-6985-419a-9e69-28f65df979e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A török állami hírügynökség a törökországi születésű támadó rokonaira hivatkozva közölte az értesülést.","shortLead":"A török állami hírügynökség a törökországi születésű támadó rokonaira hivatkozva közölte az értesülést.","id":"20190318_csaladi_okokbol_olhetett_az_utrechti_lovoldozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4476b426-6985-419a-9e69-28f65df979e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324850cd-137f-4110-bbca-c0fb2877797a","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_csaladi_okokbol_olhetett_az_utrechti_lovoldozo","timestamp":"2019. március. 18. 18:11","title":"Családi okokból ölhetett az utrechti lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8cce98-fbf9-4967-bd3b-f3fa8f4f241d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar filozófus Frans Timmermans szocialista csúcsjelölttel vitázik majd Brüsszelben.","shortLead":"A magyar filozófus Frans Timmermans szocialista csúcsjelölttel vitázik majd Brüsszelben.","id":"20190319_Amig_Orban_a_Fidesz_sorsa_miatt_izgulhat_Brusszelben_Heller_Agnes_a_szocialista_csucsjelolttel_vitazik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d8cce98-fbf9-4967-bd3b-f3fa8f4f241d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae27a29-a709-42ab-925b-b04da0d4facb","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Amig_Orban_a_Fidesz_sorsa_miatt_izgulhat_Brusszelben_Heller_Agnes_a_szocialista_csucsjelolttel_vitazik","timestamp":"2019. március. 19. 08:59","title":"Amíg Orbán a Fidesz sorsa miatt izgulhat Brüsszelben, Heller Ágnes a szocialista csúcsjelölttel vitázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már nem sokat kell várni, hogy láthassuk Quentin Tarantino kilencedik nagy dobását. ","shortLead":"Már nem sokat kell várni, hogy láthassuk Quentin Tarantino kilencedik nagy dobását. ","id":"20190318_Brad_Pitt_Leonardo_DiCaprio_Volt_egyszer_egy_Hollywood","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b215e3-3237-48f2-89e9-0e53d711c5bc","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Brad_Pitt_Leonardo_DiCaprio_Volt_egyszer_egy_Hollywood","timestamp":"2019. március. 18. 16:46","title":"Plakát érkezett Brad Pitt és Leonardo DiCaprio közös filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]