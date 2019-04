Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi miniszter-helyettes 253-ra módosította a számot, szerinte a halottasházak rossz adatot közöltek.","shortLead":"A védelmi miniszter-helyettes 253-ra módosította a számot, szerinte a halottasházak rossz adatot közöltek.","id":"20190425_Szazzal_kevesebben_haltak_meg_a_Sri_Lankai_terrortamadasokban_mint_hittek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf18a09-f0fc-4244-9af4-671bcae943c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Szazzal_kevesebben_haltak_meg_a_Sri_Lankai_terrortamadasokban_mint_hittek","timestamp":"2019. április. 25. 21:25","title":"Százzal kevesebben haltak meg a Srí Lanka-i terrortámadásokban, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa493e1-6435-45fe-aaf0-37db16e793c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„1,5 méter nekünk is jár gyalogosoknak.”","shortLead":"„1,5 méter nekünk is jár gyalogosoknak.”","id":"20190426_parkolas_randoti_utca_cetli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa493e1-6435-45fe-aaf0-37db16e793c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2237fccc-971e-4dec-b0c8-c06c52d8d537","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_parkolas_randoti_utca_cetli","timestamp":"2019. április. 26. 10:20","title":"A Radnóti utcában csapott le az udvarias KRESZ-harcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a Budapestre menőt ne. A ráckevei HÉV április 27-én és 28-án ugyanis két szakaszra osztva közlekedik, Szigetszentmiklós-Gyártelep és Soroksár között HÉV-pótló buszokkal lehet utazni, melyek a szigetszentmiklósi megállókat nem érintik.","shortLead":"Legalábbis a Budapestre menőt ne. A ráckevei HÉV április 27-én és 28-án ugyanis két szakaszra osztva közlekedik...","id":"20190424_Ne_keresse_Szigetszentmikloson_a_HEVet_ezen_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d11aae5-2a4b-4e9d-868b-4df11a21d409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Ne_keresse_Szigetszentmikloson_a_HEVet_ezen_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 24. 14:53","title":"Ne keresse Szigetszentmiklóson a HÉV-et ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori KGST bank Magyarországra költözése már kész tény, rohamtempóban zajlik a bank székhelyének áthelyezése. De a történet itt nem áll meg.","shortLead":"Az egykori KGST bank Magyarországra költözése már kész tény, rohamtempóban zajlik a bank székhelyének áthelyezése. De...","id":"20190425_Jon_az_orosz_vezetesu_bank_es_Orbanek_mar_keszulnek_belepni_egy_masik_hasonlo_szervezetbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345b2a4e-b24e-4ea8-b0b3-2fc1dc751046","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Jon_az_orosz_vezetesu_bank_es_Orbanek_mar_keszulnek_belepni_egy_masik_hasonlo_szervezetbe","timestamp":"2019. április. 25. 09:37","title":"Jön az orosz vezetésű bank, és Orbánék már készülnek belépni egy másik hasonló szervezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még a múlt héten történt a budapesti Móricz Zsigmond körtéren.","shortLead":"Az eset még a múlt héten történt a budapesti Móricz Zsigmond körtéren.","id":"20190426_rendorseg_elfogas_aktivista_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec53ded8-0610-4706-8aab-4c65884c0e95","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_rendorseg_elfogas_aktivista_tamadas","timestamp":"2019. április. 26. 07:31","title":"Elkapták a férfit, aki megharapott egy MSZP-s aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kamerás verzióról van szó, de aki nem elég óvatos, belefuthat pár kellemetlen képsorba, a kópiák ugyanis egyre több helyen bukkannak fel. ","shortLead":"Kamerás verzióról van szó, de aki nem elég óvatos, belefuthat pár kellemetlen képsorba, a kópiák ugyanis egyre több...","id":"20190425_bosszuallok_vegjatek_kameras_verzio_kina_torrent_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa886d1-6a1e-494c-b0b4-d7d6d7afab76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_bosszuallok_vegjatek_kameras_verzio_kina_torrent_letoltes","timestamp":"2019. április. 25. 10:33","title":"Máris felkerült a netre a Bosszúállók: Végjáték, pedig sok helyen még be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookot is megszorongató alkalmazás egy igen nagy piacot veszített el nemrég, most azonban úgy tűnik, nyert a kínai fejlesztőcég.","shortLead":"A Facebookot is megszorongató alkalmazás egy igen nagy piacot veszített el nemrég, most azonban úgy tűnik, nyert...","id":"20190425_tiktok_india_apple_google_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021e5761-5348-43ce-b485-4f544432c0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_tiktok_india_apple_google_applikacio","timestamp":"2019. április. 25. 14:33","title":"Nagyon fontos csatát nyert meg a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45241f81-84f8-41e2-b5bf-f283ad08760a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla vezérigazgatója Elon Musk bejelentette, hogy két éven belül már olyan autókat is gyártanak majd, amelyekből hiányzik a kormánykerék.","shortLead":"A Tesla vezérigazgatója Elon Musk bejelentette, hogy két éven belül már olyan autókat is gyártanak majd, amelyekből...","id":"20190424_tesla_robotaxi_kormany_nelkuli_auto_onvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45241f81-84f8-41e2-b5bf-f283ad08760a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0e2389-2021-4a1b-aa1a-3820173db2d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_tesla_robotaxi_kormany_nelkuli_auto_onvezeto","timestamp":"2019. április. 24. 14:25","title":"Valami hiányzik ebből a Teslából. Ja igen, a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]