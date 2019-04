Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bcc7d16-7988-4aa2-97a6-505524809771","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már elindult a bétatesztelése a Byte nevű applikációnak, ami a TikTok konkurenciája szeretne lenni.","shortLead":"Már elindult a bétatesztelése a Byte nevű applikációnak, ami a TikTok konkurenciája szeretne lenni.","id":"20190425_vine_byte_videomegoszto_alkalmazas_dom_hoffman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bcc7d16-7988-4aa2-97a6-505524809771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce2cb18-badc-4549-9c76-dcb4486ee91f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_vine_byte_videomegoszto_alkalmazas_dom_hoffman","timestamp":"2019. április. 25. 17:03","title":"Szerette a Vine vicces videóit? Most \"feltámasztják\", Byte néven jön az utód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb273338-42bc-4249-b77e-62a203572744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katonák a húsvéti terrortámadással kapcsolatban álló robbanóanyag-gyártó helyre mentek be a sziget keleti felén, ahol tűzharc alakult ki. A közelben három robbanásról is beszámolnak.","shortLead":"A katonák a húsvéti terrortámadással kapcsolatban álló robbanóanyag-gyártó helyre mentek be a sziget keleti felén, ahol...","id":"20190426_Penteken_ujabb_robbantasok_voltak_Sri_Lankan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb273338-42bc-4249-b77e-62a203572744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e0b6dc-1b64-4777-928d-9a8b7385a5d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Penteken_ujabb_robbantasok_voltak_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 26. 17:25","title":"A terroristák után nyomozó katonákra lőttek Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Kőszeg Ferenc ma nyolcvanéves. Kőszeg Ferenc tegnap nem \"habozott elvetni azt a szelet, amelyből vihar aratható\". Kőszeg Ferenc holnap is bárki elé, bármilyen közhangulattal szemben odaáll azzal, hogy “a bántalmazás tilalma szempontjából nincs jelentősége, hogy a bántalmazott szadista gyerekgyilkos, vagy pedig csak otthon felejtette a személyi igazolványát”. Rövid rajz egy hosszú életről.","shortLead":"Kőszeg Ferenc ma nyolcvanéves. Kőszeg Ferenc tegnap nem \"habozott elvetni azt a szelet, amelyből vihar aratható\"...","id":"20190426_A_legpolgaribb_polgarpukkaszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9521d856-cef6-48fc-ae60-6fc5c9b442ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_A_legpolgaribb_polgarpukkaszto","timestamp":"2019. április. 26. 15:00","title":"Kőszeg Ferenc 80 – A legpolgáribb polgárpukkasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"13 gyártó mintegy 30 autóval képviselteti magát a budapesti rendezvényen, melyet a későbbiekben meg is szeretnének ismételni. ","shortLead":"13 gyártó mintegy 30 autóval képviselteti magát a budapesti rendezvényen, melyet a későbbiekben meg is szeretnének...","id":"20190426_7_uleses_hetvege_tesztvezetes_is_lesz_a_holnap_kezdodo_nagycsalados_rendezvenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3617e0-87c3-4c47-9ed4-420fe8fe0ac0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_7_uleses_hetvege_tesztvezetes_is_lesz_a_holnap_kezdodo_nagycsalados_rendezvenyen","timestamp":"2019. április. 26. 11:04","title":"7+ Üléses Hétvége: tesztvezetés is lesz a holnap kezdődő nagycsaládos rendezvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legkorábban jövő hétre rendeződhet a válsághelyzet, amelyet az okozott, hogy szennyezett olaj került a vezetékbe. Kérdés, mi lesz a magyarországi ellátással.","shortLead":"Legkorábban jövő hétre rendeződhet a válsághelyzet, amelyet az okozott, hogy szennyezett olaj került a vezetékbe...","id":"20190426_Ukrajna_leallitotta_a_koolajszallitast_Europa_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa34774-b84e-432d-98e1-49b7ddb82b55","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Ukrajna_leallitotta_a_koolajszallitast_Europa_fele","timestamp":"2019. április. 26. 11:29","title":"Ukrajna leállította a kőolajszállítást Európa felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d023268-04fc-43ee-bd11-d0702407231a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először fog kis képernyőre kalibrált műfajban, sorozatban szerepelni Renée Zellweger, aki a Netflix új szériájában valószínűleg összetettebb karaktert fog alakítani, mint a Bridget Jones-filmekben. ","shortLead":"Először fog kis képernyőre kalibrált műfajban, sorozatban szerepelni Renée Zellweger, aki a Netflix új szériájában...","id":"20190426_Renee_Zellweger_jatszmazik_a_Netflix_keszulo_sorozataban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d023268-04fc-43ee-bd11-d0702407231a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362d8659-59b9-414f-bbe1-3545095b781e","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Renee_Zellweger_jatszmazik_a_Netflix_keszulo_sorozataban","timestamp":"2019. április. 26. 10:29","title":"Renée Zellweger játszmázik a Netflix új sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egyre több határozatot hoz, melyek már a 2018. május 25-től élő GDPR-rendeletre épülnek. Ezen döntések között több olyan is található, melyben a hatóság az adatbiztonsági kötelezettségek megsértése okán szabott ki adatvédelmi bírságot. Az Adózóna összegyűjtötte, mire kell figyelni, hogy elkerüljék a büntetést.","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egyre több határozatot hoz, melyek már a 2018. május 25-től...","id":"20190426_Egy_rossz_cimre_kikuldott_mail_miatt_is_oriasi_birsag_jarhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a686322-0fee-4be1-bb7a-452cd91fff12","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Egy_rossz_cimre_kikuldott_mail_miatt_is_oriasi_birsag_jarhat","timestamp":"2019. április. 26. 09:49","title":"Egy rossz címre kiküldött mail miatt is óriási bírság járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az eset is alátámasztja, hogy a vasúti átjárókat minden esetben fokozott körültekintéssel kell megközelíteni. ","shortLead":"Ez az eset is alátámasztja, hogy a vasúti átjárókat minden esetben fokozott körültekintéssel kell megközelíteni. ","id":"20190426_a_nap_fotoja_nyitott_soromponal_is_johet_a_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672881c8-08aa-46b7-a248-80cbacf14f85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_a_nap_fotoja_nyitott_soromponal_is_johet_a_vonat","timestamp":"2019. április. 26. 06:41","title":"Tatánál ismét bebizonyosodott, hogy nyitott sorompónál is jöhet a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]