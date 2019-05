Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A talaj károsítása gyorsíthatja a klímaváltozást, ha folytatódik a kihasználása, megállíthatatlanná válik a folyamat a bonni Biodiverzitási és Ökoszisztéma-szolgáltatási Kormányközi Tudományos Testület (IPBES) jelentése szerint.","shortLead":"A talaj károsítása gyorsíthatja a klímaváltozást, ha folytatódik a kihasználása, megállíthatatlanná válik a folyamat...","id":"20190502_talaj_karositasa_gyorsithatja_a_klimavaltozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef4ad98-0d73-4660-bebf-422afb37de50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_talaj_karositasa_gyorsithatja_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. május. 02. 17:03","title":"Megállíthatatlanná válik a klímaváltozás, ha nem teszünk rendet a talajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem aratott osztatlan sikert a pártszövetségben a magyar miniszterelnök csütörtöki felvetése. ","shortLead":"Nem aratott osztatlan sikert a pártszövetségben a magyar miniszterelnök csütörtöki felvetése. ","id":"20190503_Ujabb_nepparti_vezetok_utasitottak_el_Orban_javaslatat_hogy_fogjanak_ossze_a_szelsojobbal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d6be20-0cb0-4592-9be7-960950a7e768","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Ujabb_nepparti_vezetok_utasitottak_el_Orban_javaslatat_hogy_fogjanak_ossze_a_szelsojobbal","timestamp":"2019. május. 03. 15:12","title":"Az osztrák kancellár és bajor miniszterelnök is ellenzi Orbán ötletét, hogy fogjanak össze a szélsőjobbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159c7236-7c1c-41b4-9dc3-8366bc9eb111","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közös intézkedéscsomagot fogadott el 19 ország, a magyar kormány is aláírta. ","shortLead":"Közös intézkedéscsomagot fogadott el 19 ország, a magyar kormány is aláírta. ","id":"20190503_Tobb_europai_orszag_is_gyakorlatozik_majd_hogy_ne_ismetlodjon_meg_a_2015os_menekulthullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159c7236-7c1c-41b4-9dc3-8366bc9eb111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2284595f-5d46-4915-a2ee-5dfbb9574eec","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Tobb_europai_orszag_is_gyakorlatozik_majd_hogy_ne_ismetlodjon_meg_a_2015os_menekulthullam","timestamp":"2019. május. 03. 19:52","title":"Több európai ország is gyakorlatozik majd, hogy ne ismétlődjön meg a 2015-ös menekültválság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sztankay István unokája, Farkasházi Réka és Kárász Eszter lánya is segít az SOS Gyermekfalvakban élőknek. 23 ezer gyerek nem élhet ma Magyarországon az anyukájával. Vasárnap ők nem tudnak kinek szavalni.","shortLead":"Sztankay István unokája, Farkasházi Réka és Kárász Eszter lánya is segít az SOS Gyermekfalvakban élőknek. 23 ezer...","id":"20190503_Meghato_video_23_ezer_gyereknek_egeszen_mast_jelent_az_Anyak_napja_mint_tarsainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6be3ae-bf86-4c0b-acf3-99122fabcffd","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Meghato_video_23_ezer_gyereknek_egeszen_mast_jelent_az_Anyak_napja_mint_tarsainak","timestamp":"2019. május. 03. 09:06","title":"Megható videó: 23 ezer gyereknek egészen mást jelent az anyák napja, mint társainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó másodosztály éllovasa a hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re győzött Cegléden, sikerével pedig matematikailag is bebiztosította feljutását.","shortLead":"A labdarúgó másodosztály éllovasa a hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re győzött Cegléden, sikerével pedig...","id":"20190501_zalaegerszeg_cegled_nbII_feljutas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b74c3fc-b5fb-45b4-8ba4-d50b8384296e","keywords":null,"link":"/sport/20190501_zalaegerszeg_cegled_nbII_feljutas","timestamp":"2019. május. 01. 21:47","title":"Hat év után újra NB I.-es a Zalaegerszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP-vezér hosszú interjút adott, amiben röviden kitért az ország leggazdagabb emberére is. Aki már nem ő, hanem Orbán Viktor barátja, Mészáros Lőrinc. Ennél kevesebbet csak a miniszterelnök magánrepülőzéséről beszélt Csányi.","shortLead":"Az OTP-vezér hosszú interjút adott, amiben röviden kitért az ország leggazdagabb emberére is. Aki már nem ő, hanem...","id":"20190502_Csanyi_Meszaros_Lorinc_szeret_dolgozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b0125d-a9b6-4bae-a05b-08d37d4dc49c","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Csanyi_Meszaros_Lorinc_szeret_dolgozni","timestamp":"2019. május. 02. 09:09","title":"Csányi: Mészáros Lőrinc szeret dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lemondott csütörtökön a ciprusi igazságügyi miniszter, miután többen azzal vádolták meg a rendőrséget, hogy nem vizsgálta ki megfelelően több eltűnt külföldi nő ügyét, akik egy sorozatgyilkos áldozatai lettek. ","shortLead":"Lemondott csütörtökön a ciprusi igazságügyi miniszter, miután többen azzal vádolták meg a rendőrséget, hogy nem...","id":"20190502_ciprus_sorozatgyilkos_igazsagugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9409d4-62ee-45f5-8983-627d2fc5a784","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_ciprus_sorozatgyilkos_igazsagugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2019. május. 02. 14:07","title":"Belebukott a sorozatgyilkos-ügybe a ciprusi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6542753f-6a35-463b-94c8-764d896eb6c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drasztikusan csökkenhet a Föld biológiai sokfélesége, ami ugyanolyan fenyegetést jelent az emberiségre nézve, mint a globális felmelegedés – figyelmeztetett a bonni Biodiverzitási és Ökoszisztéma-szolgáltatási Kormányközi Tudományos Testület (IPBES) elnöke, a szervezet Párizsban megrendezett hetedik plenáris ülésén.","shortLead":"Drasztikusan csökkenhet a Föld biológiai sokfélesége, ami ugyanolyan fenyegetést jelent az emberiségre nézve, mint...","id":"20190502_globalis_fajpusztulas_biodiverzitas_csokkenese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6542753f-6a35-463b-94c8-764d896eb6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c81c0f-c871-4173-b1fa-8dbda403d083","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_globalis_fajpusztulas_biodiverzitas_csokkenese","timestamp":"2019. május. 02. 11:03","title":"Lenne itt valami, ami ugyanolyan pusztító, mint a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]