[{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2017 végén rakétázott utoljára Észak-Korea.","shortLead":"2017 végén rakétázott utoljára Észak-Korea.","id":"20190504_EszakKorea_tobb_raketatt_is_kilott_a_Japantenger_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c017d2-b8fe-4bac-a448-89bbb7d99206","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_EszakKorea_tobb_raketatt_is_kilott_a_Japantenger_fele","timestamp":"2019. május. 04. 08:34","title":"Észak-Korea több rakétát is kilőtt a Japán-tenger felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más ne szólhasson bele, ha az olvasók maguk tartják fent. Az RTL Klub híradója szerint az előfizetés egy hónapra 1000 forint. ","shortLead":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más...","id":"20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980de97-eb65-4f1d-8852-ec6f481b0fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","timestamp":"2019. május. 05. 19:44","title":"Debrecenben elindították az első vidéki online portált, amely kizárólag olvasói előfizetésekre támaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlenek a „HVG”, a „sajtó” és a „szabadság” szavakat stencilezték több olyan oszlopra, amelyen a HVG címlapjai voltak láthatóak hétről hétre, míg a kormányközeli plakátcég egyoldalúan szerződést nem bontott.","shortLead":"Ismeretlenek a „HVG”, a „sajtó” és a „szabadság” szavakat stencilezték több olyan oszlopra, amelyen a HVG címlapjai...","id":"20190504_Visszahekkeltek_a_HVGt_tobb_budapesti_hirdetooszlopra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a7e60b-c548-4ed4-8b92-1932bfcf1cc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Visszahekkeltek_a_HVGt_tobb_budapesti_hirdetooszlopra","timestamp":"2019. május. 04. 21:19","title":"Visszahekkelték a HVG-t több budapesti hirdetőoszlopra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8949c793-ec21-403c-b017-1e9c2577172f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly izgalmakat élhetett át a kamionos, akinek nem fogott a fék a járművében. ","shortLead":"Komoly izgalmakat élhetett át a kamionos, akinek nem fogott a fék a járművében. ","id":"20190505_kamion_veszsav_autopalya_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8949c793-ec21-403c-b017-1e9c2577172f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d89765a-0a4c-4639-b9ca-07a1009632a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_kamion_veszsav_autopalya_video","timestamp":"2019. május. 05. 16:28","title":"Működött a menekülő rámpa, füstölő kerekekkel száguldott fel rajta a kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7a0c49-9a27-41cd-8ef0-f25167b353fa","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi évtizedekben csendes paradigmaváltás zajlik a pszichológiában. Az evolúció elmélete, a XX. század kegyetlenségeit leíró szociálpszichológia, a kapitalizmus logikájának félreértései nyomán az embert agresszív, háborozú, versengő, gátlástalanul szaporodni vágyó lényként ismerhettük meg. A tudomány fejlődésével árnyaltabb kép bontakozik ki: a kutatók az ezredforduló környékén biológiai nyomait írták le annak, hogy együttműködésre vagyunk teremtve - számol be a cikk írója, Schell Gergely tanácsadó szakpszichológus, pár- és családterapeuta\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben csendes paradigmaváltás zajlik a pszichológiában. Az evolúció elmélete, a XX. század...","id":"HVG_konferencia_20190502_Ember_embernek_embere__a_tarsas_kapcsolatok_neurobiologiaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e7a0c49-9a27-41cd-8ef0-f25167b353fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e33e667-6742-43d8-85d4-e6a39f26e7f2","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190502_Ember_embernek_embere__a_tarsas_kapcsolatok_neurobiologiaja","timestamp":"2019. május. 04. 09:09","title":"Ember embernek embere - a társas kapcsolatok neurobiológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"cf9ea564-ee99-4f93-9b2d-e74d0a90245e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A futballra eddig az Orbán-kormány által elköltött közel 1000 milliárd forint ellenére semmivel nem járunk előrébb, mint 2011-ben – állapította meg a g7.hu a fociról írt cikksorozatának legújabb részében. A kudarc szembetűnő jele a meccsek rendkívül alacsony látogatottsága. ","shortLead":"A futballra eddig az Orbán-kormány által elköltött közel 1000 milliárd forint ellenére semmivel nem járunk előrébb...","id":"20190505_Heti_80_ezer_embert_vartak_az_uj_stadionokba_a_negyede_sem_jott_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ea564-ee99-4f93-9b2d-e74d0a90245e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59375a89-c95b-4cfc-aefc-a230e6a5fe8d","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Heti_80_ezer_embert_vartak_az_uj_stadionokba_a_negyede_sem_jott_ossze","timestamp":"2019. május. 05. 09:59","title":"Heti 80 ezer embert vártak az új stadionokba, a negyede sem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem gondoskodnak a védőoltásról.","shortLead":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem...","id":"20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdef5-88af-42f2-b0cd-51b38291ae21","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 05. 12:11","title":"Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az urándúsítást akarják abbahagyatni a közel-keleti országgal.","shortLead":"Az urándúsítást akarják abbahagyatni a közel-keleti országgal.","id":"20190504_Ujabb_szankciokat_vetett_ki_Amerika_Iranra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831287ee-b504-42a6-9a52-ab1b01fe3bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Ujabb_szankciokat_vetett_ki_Amerika_Iranra","timestamp":"2019. május. 04. 10:25","title":"Újabb szankciókat vetett ki Amerika Iránra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]