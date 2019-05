Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium alapú változata.","shortLead":"A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium...","id":"20190508_microsoft_edge_mac_macos_webbongeszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d54d8a-fc15-4494-8454-444c152bfa37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_microsoft_edge_mac_macos_webbongeszo","timestamp":"2019. május. 08. 14:33","title":"Új böngésző érkezett Mac számítógépekre, akár már most is telepítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2727622-0dc9-40a7-9fb5-5f9433e1469d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú hétfőn született, de mostanáig vártak a bemutatásával.","shortLead":"A kisfiú hétfőn született, de mostanáig vártak a bemutatásával.","id":"20190508_Vegre_lathatjuk_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2727622-0dc9-40a7-9fb5-5f9433e1469d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97eeefb0-0045-4120-b90b-0a42e48c2789","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Vegre_lathatjuk_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajat","timestamp":"2019. május. 08. 13:42","title":"Végre láthatjuk Meghan Markle és Harry herceg babáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Persze minden szabályosan történt, amúgy is invazív fajokról volt szó, és úgyis megsérült volna a gyökerük. ","shortLead":"Persze minden szabályosan történt, amúgy is invazív fajokról volt szó, és úgyis megsérült volna a gyökerük. ","id":"20190506_Magyarazza_a_IX_kerulet_hogy_miert_vagtak_ki_egeszseges_fakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2410306e-a0f0-43c2-9e3e-8ac21f11ef30","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Magyarazza_a_IX_kerulet_hogy_miert_vagtak_ki_egeszseges_fakat","timestamp":"2019. május. 06. 20:08","title":"Magyarázza a IX. kerület, hogy miért vágtak ki egészséges fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65db305f-f908-4a8e-a8a4-985fa099326f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Élő és kihalt állatok úgynevezett koprolitjait mutatják majd be. ","shortLead":"Élő és kihalt állatok úgynevezett koprolitjait mutatják majd be. ","id":"20190508_Allatok_urulekerol_nyit_tarlatot_a_Pragai_Allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65db305f-f908-4a8e-a8a4-985fa099326f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85721e-9fb3-452e-b63f-efe05360144e","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Allatok_urulekerol_nyit_tarlatot_a_Pragai_Allatkert","timestamp":"2019. május. 08. 12:02","title":"Állatok ürülékéről nyit tárlatot a Prágai Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupa izgalom ez a hét.","shortLead":"Csupa izgalom ez a hét.","id":"20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2a03a-3168-4d74-943c-f74154524f58","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","timestamp":"2019. május. 08. 10:33","title":"Amy Schumer ebben a körben is megelőzte Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599c75b7-4aa0-4a53-a36f-e489459fa98f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Lucking talált egy 800 éves brosst csupán öt évvel azután, hogy egy 145 ezer font értékű aranyleletre bukkant.","shortLead":"Tom Lucking talált egy 800 éves brosst csupán öt évvel azután, hogy egy 145 ezer font értékű aranyleletre bukkant.","id":"20190507_Olyan_mazlija_keves_kincskeresonek_van_mint_ennek_a_brit_ferfinak_ezust_kozepkori_melltu_kincsvadasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599c75b7-4aa0-4a53-a36f-e489459fa98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef88621-6804-4254-b577-8ceb083f3b89","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Olyan_mazlija_keves_kincskeresonek_van_mint_ennek_a_brit_ferfinak_ezust_kozepkori_melltu_kincsvadasz","timestamp":"2019. május. 07. 07:22","title":"Olyan mázlija kevés kincskeresőnek van, mint ennek a brit férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég nem fellebbez.","shortLead":"A cég nem fellebbez.","id":"20190507_Dizelbotrany_felmilliard_euros_buntetest_szabtak_ki_a_Porschera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d396246a-2506-4399-abdb-e89fd865dbe3","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Dizelbotrany_felmilliard_euros_buntetest_szabtak_ki_a_Porschera","timestamp":"2019. május. 07. 19:45","title":"Dízelbotrány: félmilliárd eurós büntetést szabtak ki a Porschéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mármint Magyarország részéről: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közzétette a nemzeti energia- és klímaterv tervezetét; a dokumentum szerint Magyarország az üvegházhatású gázok bruttó kibocsátásának minimum 52 százalékos csökkentését tervezi 2050-ig az 1990-es szinthez képest, de 85 százalékos mérséklésre törekszik ilyen hosszú távon, és 2030-ra a megújuló energiaforrások 20 százalékos részarányát szeretné elérni a bruttó végső energiafogyasztáson belül. Az üvegházhatású gázok miatt növekszik a bolygó átlaghőmérséklete. \r

\r

","shortLead":"Mármint Magyarország részéről: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közzétette a nemzeti energia- és...","id":"20190507_Megvan_a_klimakatasztrofa_elkerulesenek_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7127c8-bb98-4f8d-85d0-802c2fc7b1f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Megvan_a_klimakatasztrofa_elkerulesenek_terve","timestamp":"2019. május. 07. 18:03","title":"Megvan a klímakatasztrófa elkerülésének terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]