Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cc19b12-fa89-40de-bbdd-3bdfc4608ea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek szerint volt már ennél nehezebb feladatsor is. ","shortLead":"Többek szerint volt már ennél nehezebb feladatsor is. ","id":"20190506_Ajandek_tema_volt__ilyennek_talaltak_a_diakok_a_hetfoi_magyarerettsegit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc19b12-fa89-40de-bbdd-3bdfc4608ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa0d9eb-71e2-46a6-8f25-0358e8eb6065","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Ajandek_tema_volt__ilyennek_talaltak_a_diakok_a_hetfoi_magyarerettsegit","timestamp":"2019. május. 06. 13:02","title":"\"Ajándék téma volt\" – ilyennek találták a diákok a hétfői magyarérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem akarunk ujjal mutogatni senkire sem – hangsúlyozta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki a Le Monde-nak nyilatkozott abból az alkalomból, hogy kedden a Párizsi klub összeült a hihetetlen tempóban növekvő eladósodás vizsgálatára. ","shortLead":"Nem akarunk ujjal mutogatni senkire sem – hangsúlyozta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki a Le Monde-nak...","id":"20190507_Into_jelek_Kina_adossagcsapdaba_csalogatja_a_penzugyileg_sebezheto_orszagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a06d97a-d7ab-40ff-bee5-9241ecb58a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Into_jelek_Kina_adossagcsapdaba_csalogatja_a_penzugyileg_sebezheto_orszagokat","timestamp":"2019. május. 07. 12:47","title":"Intő jelek: Kína adósságcsapdába csalogatja a pénzügyileg sebezhető országokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Középszinten 180 percig küzdhetnek a diákok. ","shortLead":"Középszinten 180 percig küzdhetnek a diákok. ","id":"20190507_matekerettsegi_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3620e921-d708-4bda-90fa-ed814814e0b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_matekerettsegi_2019","timestamp":"2019. május. 07. 07:13","title":"Matekkal folytatódik az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9109345a-6b48-4eec-b1aa-1ab051d83ff3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cars & Coffee rendezvény keretein belül immár harmadik alkalommal randevúznak egymással hazánk legexkluzívabb sport- és luxusautói.","shortLead":"A Cars & Coffee rendezvény keretein belül immár harmadik alkalommal randevúznak egymással hazánk legexkluzívabb sport...","id":"20190506_ritka_ferrarikat_nezne_eloben_vasarnap_keszthelyen_megteheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9109345a-6b48-4eec-b1aa-1ab051d83ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ba6c28-09d4-4d0c-b2ae-7a5190cd0031","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_ritka_ferrarikat_nezne_eloben_vasarnap_keszthelyen_megteheti","timestamp":"2019. május. 06. 13:21","title":"Megnézné a legkülönlegesebb hazai szuperautókat? Keszthelyen megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna megválasztott elnöke, Volodimir Zelenszkij izraeliekkel népesítheti be az orosz ajkúak elűzése után üressé vált kelet-ukrajnai területeket – írta egy cikkben Szergej Glazjev, Vlagyimir Putyin orosz államfő egyik tanácsadója. A nacionalista politikus szerint már csak ezért is jó, hogy Putyin egy rendeletben megkönnyítette, hogy orosz útlevélhez jussanak a Moszkva-párti szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeken élő emberek.","shortLead":"Ukrajna megválasztott elnöke, Volodimir Zelenszkij izraeliekkel népesítheti be az orosz ajkúak elűzése után üressé vált...","id":"20190507_Zsido_betelepulokkel_riogatja_Putyin_tanacsadoja_az_oroszokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73fcd1c-be19-4964-be39-172a46131877","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Zsido_betelepulokkel_riogatja_Putyin_tanacsadoja_az_oroszokat","timestamp":"2019. május. 07. 13:54","title":"Zsidó betelepülőkkel riogatja Putyin tanácsadója az oroszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje végre reagált Orbán Viktor hétfői kijelentésére. ","shortLead":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje végre reagált Orbán Viktor hétfői kijelentésére. ","id":"20190507_Weber_Magyarorszag_sajnos_rossz_iranyba_tart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8960d-b001-4098-9c00-bcb432539248","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Weber_Magyarorszag_sajnos_rossz_iranyba_tart","timestamp":"2019. május. 07. 15:17","title":"Weber: Magyarország sajnos rossz irányba tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edbadf6-8958-451e-a5a6-ce74c5dbdb9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Manfred Weber egyértelmű elutasításával befejezte az eddig mutatott játékot, amely szerint Budapesten harcos, Brüsszelben pedig békés. Orbán Viktor szövetségest keres az obstrukció, az ellenállás és a vétó politikájához. A legújabb, holnap megjelenő HVG-ben arról is olvashatnak, hogy az Európai Néppártban már nem számolnak a Fidesz maradásával.","shortLead":"A miniszterelnök Manfred Weber egyértelmű elutasításával befejezte az eddig mutatott játékot, amely szerint Budapesten...","id":"20190508_Testverhaboru_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6edbadf6-8958-451e-a5a6-ce74c5dbdb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda2e8c9-f4d6-4085-82d7-fbbe7454c943","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Testverhaboru_Brusszelben","timestamp":"2019. május. 08. 12:50","title":"Testvérháború Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81e8141-8e91-4eab-9706-4a5be11a9aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfit fogtak el a nyomozók. ","shortLead":"Két férfit fogtak el a nyomozók. ","id":"20190508_Mehkaptarokban_is_talaltak_eldugott_fegyvereket_a_TEK_emberei_Kalozon__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e81e8141-8e91-4eab-9706-4a5be11a9aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929f1c58-5f9e-4690-8082-03083530be15","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Mehkaptarokban_is_talaltak_eldugott_fegyvereket_a_TEK_emberei_Kalozon__video","timestamp":"2019. május. 08. 09:14","title":"Méhkaptárokban is találtak eldugott fegyvereket a TEK emberei Kálozon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]