[{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzügyi műveleteken vesztett a Suzuki hárommilliárd forintot, de így is nagy profittal zárták az évet.","shortLead":"Pénzügyi műveleteken vesztett a Suzuki hárommilliárd forintot, de így is nagy profittal zárták az évet.","id":"20190531_25_milliardos_lett_a_Magyar_Suzuki_nyeresege_de_egy_filler_osztalekot_sem_fizetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7b7279-93c2-4120-b0e0-f8f4a543d922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_25_milliardos_lett_a_Magyar_Suzuki_nyeresege_de_egy_filler_osztalekot_sem_fizetnek","timestamp":"2019. május. 31. 12:59","title":"25 milliárdos lett a Magyar Suzuki nyeresége, de egy fillér osztalékot sem fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6fc0d44-f641-42c7-91a6-54d1fd3985ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több mint 15 ezer névből álló, kereshető adatbázist tett elérhetővé az interneten az MTA Trianon 100 Kutatócsoportja. Ez nemcsak az 1918 és 1928 között Magyarországra érkezett menekültek nevét, de a korábbi lakóhelyüket, foglalkozásukat és a Magyarországra érkezésük helyét is kereshető formában tárja a nagyközönség elé.","shortLead":"Egy több mint 15 ezer névből álló, kereshető adatbázist tett elérhetővé az interneten az MTA Trianon 100...","id":"20190531_trianoni_menekultek_adatbazisa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6fc0d44-f641-42c7-91a6-54d1fd3985ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d9cf7-bc40-41b4-bd0b-8655142e6dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_trianoni_menekultek_adatbazisa","timestamp":"2019. május. 31. 12:33","title":"Rákereshet a családjára: felkerült a netre a trianoni menekültek adatbázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0433c07-dc3c-4fc8-8414-ed223d824f9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esős idő után ismét a szokásos módszerrel próbálták orvosolni a problémát. ","shortLead":"Esős idő után ismét a szokásos módszerrel próbálták orvosolni a problémát. ","id":"20190531_Klinikak_allomas_aluljaro_vodor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0433c07-dc3c-4fc8-8414-ed223d824f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf8ed59-0e87-4409-8975-46387d046e83","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Klinikak_allomas_aluljaro_vodor","timestamp":"2019. május. 31. 10:53","title":"Vödörbe gyűjtötték a vizet a Klinikákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung összehajtható okostelefonjáról az utolsó pillanatban derült ki, hogy komoly baj van vele, ezért elhalasztották a piaci bevezetését.","shortLead":"A Samsung összehajtható okostelefonjáról az utolsó pillanatban derült ki, hogy komoly baj van vele, ezért...","id":"20190531_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b808ad73-32c9-4b23-bcb0-2d377c734faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2019. május. 31. 16:33","title":"Továbbra is gond lehet a Samsung összecsukható telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook éves közgyűlésén azt szerették volna elérni a befektetők, hogy Mark Zuckerberg mondjon le az igazgatótanács elnöki pozíciójáról, a kísérletük azonban elbukott.","shortLead":"A Facebook éves közgyűlésén azt szerették volna elérni a befektetők, hogy Mark Zuckerberg mondjon le az igazgatótanács...","id":"20190531_mark_zuckerberg_szavazas_reszvenyesek_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8faa99-9c31-4105-827f-7c210f419e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_mark_zuckerberg_szavazas_reszvenyesek_facebook","timestamp":"2019. május. 31. 16:03","title":"Túlélte Mark Zuckerberg a szavazást, ahol leváltották volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbf6435-8d69-4646-8234-464f9dc56878","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Fővárosi Törvényszék egy hónapra elrendelte a szerdai dunai hajóbaleset ügyében meggyanúsított hajóskapitány letartóztatását - tájékoztatott a Fővárosi Főügyészség. A Fővárosi Törvényszék azt közölte: a megalapozott gyanút egyebek mellett a helyszíni szemle jegyzőkönyve, fényképfelvételek, kamerafelvételek támasztják alá.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék egy hónapra elrendelte a szerdai dunai hajóbaleset ügyében meggyanúsított hajóskapitány...","id":"20190601_Letartoztattak_a_szallodahajo_kapitanyat_az_mar_biztos_hogy_Budapesten_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adbf6435-8d69-4646-8234-464f9dc56878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45ccad3-a125-41e7-9e4b-17a978ef07d1","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Letartoztattak_a_szallodahajo_kapitanyat_az_mar_biztos_hogy_Budapesten_marad","timestamp":"2019. június. 01. 18:56","title":"Letartóztatták a szállodahajó kapitányát, az már biztos, hogy Budapesten marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b41999e-84bb-462a-83ce-cf5e47c88e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.","shortLead":"A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.","id":"20190601_Satrak_kordonok_Fotokon_a_margitszigeti_mentesi_bazis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b41999e-84bb-462a-83ce-cf5e47c88e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112446b-7689-4ece-8452-dcff1bff0ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Satrak_kordonok_Fotokon_a_margitszigeti_mentesi_bazis","timestamp":"2019. június. 01. 12:28","title":"Sátrak, kordonok: Fotókon a margitszigeti mentési bázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Változnak a labdarúgás szabályai.","shortLead":"Változnak a labdarúgás szabályai.","id":"20190531_Holnaptol_a_focibiro_is_kaphat_sarga_lapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9c8a9d-b66e-4a9c-99a1-8530642390aa","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Holnaptol_a_focibiro_is_kaphat_sarga_lapot","timestamp":"2019. május. 31. 07:14","title":"Holnaptól a kapusedző is kaphat sárga lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]