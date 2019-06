Győztek, Babosék már a Roland Garros negyeddöntőjében vannak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy autó karambolozott Ecsernél. ","shortLead":"Négy autó karambolozott Ecsernél. ","id":"20190531_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_tomegbaleset_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05ebef3-3ff4-44e6-b818-d6e0956eeb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_tomegbaleset_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 18:39","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son egy tömegbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg a felelősöket - mondta el Li Tae Ho második külügyminiszter-helyettes egy szöuli kormányzati válságkezelési tanácskozáson vasárnap.","shortLead":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg...","id":"20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b7e599-4c4c-44cd-ab46-038949c88eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 02. 08:10","title":"Vízalatti drónokkal keresik a dunai hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf94897-cea0-4d3e-8520-cf53aa1e7b4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem növeli a mellrák kockázatát az éjszakai műszak – derítették ki egy nagyszabású, tíz éven át tartó kutatásban a londoni Rákkutató Intézet szakemberei, akik a British Journal of Cancer című folyóiratban mutatták be eredményeiket.","shortLead":"Nem növeli a mellrák kockázatát az éjszakai műszak – derítették ki egy nagyszabású, tíz éven át tartó kutatásban...","id":"20190601_ejszakai_muszak_mellrak_kockazata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf94897-cea0-4d3e-8520-cf53aa1e7b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c628b07-20ed-42cc-ba6e-3ff977acf379","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_ejszakai_muszak_mellrak_kockazata","timestamp":"2019. június. 01. 16:03","title":"Jó hírt közöltek az éjszakai műszakban is dolgozó nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce6aa3-8c9b-42d7-ae5c-ea32ec59c837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen virágokat is vittek a nagykövetséghez. ","shortLead":"Többen virágokat is vittek a nagykövetséghez. ","id":"20190531_Fotok_Gyertyagyujtassal_emlekeztek_a_hajubaleset_aldozataira_a_Koreai_Nagykovetsegnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddce6aa3-8c9b-42d7-ae5c-ea32ec59c837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed03adc-1198-4698-bf12-e3a0f5eac8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Fotok_Gyertyagyujtassal_emlekeztek_a_hajubaleset_aldozataira_a_Koreai_Nagykovetsegnel","timestamp":"2019. május. 31. 21:10","title":"Fotók: Gyertyagyújtással emlékeztek a hajóbaleset áldozataira a Koreai Nagykövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61a4692-3b23-4691-aba6-2f2c780d449b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És sikerült eladnia őket. ","shortLead":"És sikerült eladnia őket. ","id":"20190531_Facebook_alig_hasznalt_mellimplantatumok_Marketplace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a61a4692-3b23-4691-aba6-2f2c780d449b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5605fc1-65cb-4bf2-9be1-8a85bf147cc4","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Facebook_alig_hasznalt_mellimplantatumok_Marketplace","timestamp":"2019. május. 31. 16:42","title":"A Facebookon árulta \"alig használt\" mellimplantátumait egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45abe36-3ac3-42bd-b031-621e34b4331b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken délután a Pécs környéki zivatarban jelent meg a tuba. ","shortLead":"Pénteken délután a Pécs környéki zivatarban jelent meg a tuba. ","id":"20190531_Latvanyos_tubat_fotoztak_Pecsnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b45abe36-3ac3-42bd-b031-621e34b4331b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511a5df9-8ef6-40a0-b7ba-f5d6c655f028","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Latvanyos_tubat_fotoztak_Pecsnel","timestamp":"2019. május. 31. 18:31","title":"Látványos tubát fotóztak Pécsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faa5314-4c5b-4d5d-9ffc-23fdf8285b14","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tömegesen pusztulnak a kontyos lundák, mert a táplálékuk elmenekült a melegedő óceánvíz elől. ","shortLead":"Tömegesen pusztulnak a kontyos lundák, mert a táplálékuk elmenekült a melegedő óceánvíz elől. ","id":"20190531_Ehen_halnak_a_lundak_Alaszka_partjainal_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5faa5314-4c5b-4d5d-9ffc-23fdf8285b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76601b24-4bfc-421e-a86a-34a07fbfbc91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_Ehen_halnak_a_lundak_Alaszka_partjainal_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 17:11","title":"Éhen halnak a lundák Alaszka partjainál a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy dokumentum szerint a minden olyan támogatást vissza kellene fizetniük, amelyek Andrej Babis cégéhez vándoroltak 2018 februárja után. ","shortLead":"Egy dokumentum szerint a minden olyan támogatást vissza kellene fizetniük, amelyek Andrej Babis cégéhez vándoroltak...","id":"20190531_Tobb_tizmillio_eurot_kovetelhet_vissza_az_EU_a_Csehorszagtol_a_kormanyfo_cege_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a9dcb2-93de-431d-a113-58cbc3f19bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Tobb_tizmillio_eurot_kovetelhet_vissza_az_EU_a_Csehorszagtol_a_kormanyfo_cege_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 18:50","title":"Több tízmillió eurót követelhet vissza az EU a Csehországtól a kormányfő cége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]