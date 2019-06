Megvan Nadal 90. győzelme a Roland Garroson

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3ac974e-dadc-4f1e-ad4c-9df641dfc385","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy nyugat-dunántúli és egy dél-dunántúli járműipari üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el májustól, egy harmadikban pedig most tervezik bevezetni.- írja a Népszava.","shortLead":"Egy nyugat-dunántúli és egy dél-dunántúli járműipari üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el májustól...","id":"20190602_Into_jelek_a_jarmuiparban_tobb_uzemben_is_4_napos_munkahetet_rendeltek_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac974e-dadc-4f1e-ad4c-9df641dfc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fa3785-2bc8-4322-be02-ed1c62e8dbde","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190602_Into_jelek_a_jarmuiparban_tobb_uzemben_is_4_napos_munkahetet_rendeltek_el","timestamp":"2019. június. 02. 07:17","title":"Intő jelek a járműiparban: több üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg a felelősöket - mondta el Li Tae Ho második külügyminiszter-helyettes egy szöuli kormányzati válságkezelési tanácskozáson vasárnap.","shortLead":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg...","id":"20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b7e599-4c4c-44cd-ab46-038949c88eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 02. 08:10","title":"Vízalatti drónokkal keresik a dunai hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz a területen, a footgolf pályát most adták át. Mindezt a szegedi Fidesz lehetséges polgármester-jelöltjének cége építi, a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől kapott területen. ","shortLead":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz...","id":"20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e35a9e-e1f2-40fe-940a-c952d9a39997","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","timestamp":"2019. június. 02. 10:05","title":"Jurtatábor és footgolf: igazán mindenkire figyel Lezsák Sándorék alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Remélik, a történelmi mélyponton lévő SPD hamar megtalálja az új elnökét.\r

\r

","shortLead":"Remélik, a történelmi mélyponton lévő SPD hamar megtalálja az új elnökét.\r

\r

","id":"20190602_A_CDUCSU_szovetseg_az_SPD_vezetojenek_lemondasa_utan_is_fenntartana_a_kormanyzo_koaliciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7a6459-ca4e-43a1-8284-146d8fa26c24","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_A_CDUCSU_szovetseg_az_SPD_vezetojenek_lemondasa_utan_is_fenntartana_a_kormanyzo_koaliciot","timestamp":"2019. június. 02. 17:27","title":"A CDU-CSU szövetség az SPD vezetőjének lemondása után is fenntartaná a német kormányzó koalíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d01d68-67c5-4947-a6cc-7db6393a7e4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félmilliárd forinttal nőtt a Market Építő Zrt. profitja egy év alatt, a nyereség kétharmadát kifizetik osztalékként.","shortLead":"Félmilliárd forinttal nőtt a Market Építő Zrt. profitja egy év alatt, a nyereség kétharmadát kifizetik osztalékként.","id":"20190601_47_milliard_forintot_vesznek_ki_osztalekkent_a_Market_Zrtbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d01d68-67c5-4947-a6cc-7db6393a7e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13085a9-4157-48e1-ab66-260483a6c18c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_47_milliard_forintot_vesznek_ki_osztalekkent_a_Market_Zrtbol","timestamp":"2019. június. 01. 07:15","title":"4,7 milliárd forintot vesznek ki osztalékként a Market Zrt.-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf94897-cea0-4d3e-8520-cf53aa1e7b4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem növeli a mellrák kockázatát az éjszakai műszak – derítették ki egy nagyszabású, tíz éven át tartó kutatásban a londoni Rákkutató Intézet szakemberei, akik a British Journal of Cancer című folyóiratban mutatták be eredményeiket.","shortLead":"Nem növeli a mellrák kockázatát az éjszakai műszak – derítették ki egy nagyszabású, tíz éven át tartó kutatásban...","id":"20190601_ejszakai_muszak_mellrak_kockazata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf94897-cea0-4d3e-8520-cf53aa1e7b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c628b07-20ed-42cc-ba6e-3ff977acf379","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_ejszakai_muszak_mellrak_kockazata","timestamp":"2019. június. 01. 16:03","title":"Jó hírt közöltek az éjszakai műszakban is dolgozó nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt most épp az improvizáció élteti.","shortLead":"A zenészt most épp az improvizáció élteti.","id":"20190531_Des_Laszlo_Mar_nem_erdekelnek_a_megkotesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3e66d7-42af-45b0-b965-dcd333233ba2","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Des_Laszlo_Mar_nem_erdekelnek_a_megkotesek","timestamp":"2019. május. 31. 19:30","title":"Dés László: Már nem érdekelnek a megkötések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf993066-33f1-4e61-a63d-86bb287aa446","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A katolikus egyházfő pontifikált misét a Mária-zarándokhelyen .","shortLead":"A katolikus egyházfő pontifikált misét a Mária-zarándokhelyen .","id":"20190601_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf993066-33f1-4e61-a63d-86bb287aa446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9c6d8f-6bef-497e-b8c0-0187c5342bbf","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. június. 01. 11:37","title":"Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]