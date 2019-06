Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pillangó utca állomásnál vágányfelújítási munkákat végeznek a pálya egy szakaszának elhasználódása miatt.\r

","shortLead":"A Pillangó utca állomásnál vágányfelújítási munkákat végeznek a pálya egy szakaszának elhasználódása miatt.\r

","id":"20190531_Roviditett_utvonalon_kozlekedik_a_hetvegen_a_2es_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516394f0-0612-4bf4-8cb2-1baa02f1492c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Roviditett_utvonalon_kozlekedik_a_hetvegen_a_2es_metro","timestamp":"2019. május. 31. 18:03","title":"Rövidített útvonalon közlekedik a hétvégén a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c839fcb-ffa9-470d-b800-6a27fffed025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két hónapja, kirándulás közben veszett nyoma. ","shortLead":"Két hónapja, kirándulás közben veszett nyoma. ","id":"20190531_Megtalalhattak_az_Ausztriaban_eltunt_magyar_fiatal_holttestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c839fcb-ffa9-470d-b800-6a27fffed025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b12eb6-8874-49a5-bd2a-5d87a292cce9","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Megtalalhattak_az_Ausztriaban_eltunt_magyar_fiatal_holttestet","timestamp":"2019. május. 31. 18:48","title":"Megtalálhatták az Ausztriában eltűnt magyar fiatal holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb52f89c-8eb3-4b4e-a779-ce7791e3030a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok mellett a hajtogatható PC-k is nagy slágerek lehetnek. A Lenovo ott lesz az élvonalban, legalábbis erről árulkodnak a közelmúltban nyilvánosságra került szabadalmai.","shortLead":"Az összehajtható telefonok mellett a hajtogatható PC-k is nagy slágerek lehetnek. A Lenovo ott lesz az élvonalban...","id":"20190601_lenovo_szabadalmak_osszehajthato_laptop_pc_notebook_thinkpad_x1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb52f89c-8eb3-4b4e-a779-ce7791e3030a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dcf1d1-dcbc-4ca1-9c3e-e610ce38d017","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_lenovo_szabadalmak_osszehajthato_laptop_pc_notebook_thinkpad_x1","timestamp":"2019. június. 01. 14:03","title":"A Lenovo megmutatja: így kell összehajtható PC-t készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45eac8fa-ae02-4f74-b07e-83f199d4cc58","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kutatók szerint fél csészével nem elég enni, naponta 150 grammot kell elfogyasztani ahhoz, hogy hatása legyen. ","shortLead":"Kutatók szerint fél csészével nem elég enni, naponta 150 grammot kell elfogyasztani ahhoz, hogy hatása legyen. ","id":"20190531_Napi_egy_csesze_afonyat_kell_enni_a_egeszseges_szivert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45eac8fa-ae02-4f74-b07e-83f199d4cc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feca45f5-3931-4f71-87ef-a1e2d08e5ce1","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Napi_egy_csesze_afonyat_kell_enni_a_egeszseges_szivert","timestamp":"2019. május. 31. 19:45","title":"Napi egy csésze áfonyát kell enni a egészséges szívért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A friss magyar bajnok a kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében 33-30-ra győzött a Kielce ellen. A Veszprém 2015 és 2016 után harmadszor szerepelhet a legrangosabb európai kézilabdakupa négyes döntőjének fináléjában.","shortLead":"A friss magyar bajnok a kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében 33-30-ra győzött a Kielce ellen. A Veszprém 2015 és...","id":"20190601_kezilabda_bajnokok_ligaja_veszprem_elodonto_kielce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb74f8-d146-46ce-9b96-604bfc5476f0","keywords":null,"link":"/sport/20190601_kezilabda_bajnokok_ligaja_veszprem_elodonto_kielce","timestamp":"2019. június. 01. 16:55","title":"BL-döntős a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"elet","description":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl a csíksomlyói nyeregbe Ferenc pápa történelmi látogatására. Videóriportunk.","shortLead":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl...","id":"20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52831c16-22bc-448c-b5dd-df0a1cbe91cf","keywords":null,"link":"/elet/20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","timestamp":"2019. június. 01. 20:13","title":"A rajongó várakozástól a vegyes érzelmekkel teli búcsúig - ilyen volt a pápa csíksomlyói látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","shortLead":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","id":"20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4bd3e9-bc09-4222-9cfc-40577203650a","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","timestamp":"2019. június. 01. 17:23","title":"Rogán Cecília és Sarka Kata közös cége átlépte az egymilliárdos álomhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak tesztelték, mostantól viszont hivatalosan is megérkezett a Google Térkép új, ételajánlós funkciója.","shortLead":"Eddig csak tesztelték, mostantól viszont hivatalosan is megérkezett a Google Térkép új, ételajánlós funkciója.","id":"20190602_google_terkep_google_maps_mesterseges_intelligencia_google_lens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904b0a77-59c6-439a-b95e-7ac0750ef419","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_google_terkep_google_maps_mesterseges_intelligencia_google_lens","timestamp":"2019. június. 02. 09:03","title":"A Google Térkép már azt is megmutatja, mit érdemes kikérnünk az éttermekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]