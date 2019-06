Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás közvetlen és közvetett egészségügyi kockázatokkal jár: ilyen a hőség és a légszennyezés miatti elhalálozás, a nyugat-nílusi és a Dengue-láz vagy a rendkívül allergén parlagfű további terjedése, de az is, hogy hőhullámok idején még aludni sem lehet rendesen. Mit lehet tenni? Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének javaslatai.","shortLead":"A klímaváltozás közvetlen és közvetett egészségügyi kockázatokkal jár: ilyen a hőség és a légszennyezés miatti...","id":"20190604_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fosszilis_tuzeloanyagok_uveghazhatas_csokkentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7760dec5-701f-4637-94d3-a19aeb75fc06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fosszilis_tuzeloanyagok_uveghazhatas_csokkentese","timestamp":"2019. június. 04. 11:03","title":"Kicsinál minket a klímaváltozás, ez már egyre biztosabb – de még tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szülővárosában temetik hétfő délelőtt José Antonio Reyest, az Arsenal és a Sevilla korábbi futballistáját, aki szombaton hunyt el autóbalesetben. Vasárnap nevelőegyesülete, a spanyol Sevilla stadionjában volt játékostársak, illetve szurkolók ezrei vettek végső búcsút tőle.","shortLead":"Szülővárosában temetik hétfő délelőtt José Antonio Reyest, az Arsenal és a Sevilla korábbi futballistáját, aki...","id":"20190603_Elbucsuztattak_az_autobalesetben_meghalt_Jose_Antonio_Reyest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34aded6-a29f-4c0b-bfa7-e29ecb773451","keywords":null,"link":"/sport/20190603_Elbucsuztattak_az_autobalesetben_meghalt_Jose_Antonio_Reyest","timestamp":"2019. június. 03. 10:45","title":"Elbúcsúztatták az autóbalesetben meghalt José Antonio Reyest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70347d27-8ca0-411c-80d6-6eff58f15c12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy változásra számíthatnak a játékosok a számítógépes és konzolos karakterek hajszerkezete terén néhány, csak most kiadott videó alapján. ","shortLead":"Nagy változásra számíthatnak a játékosok a számítógépes és konzolos karakterek hajszerkezete terén néhány, csak most...","id":"20190604_electronic_arts_ea_frostbite_motor_haj_hajak_videojatek_konzolgeneracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70347d27-8ca0-411c-80d6-6eff58f15c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56b2d05-a492-4fe4-a878-7a1a8a4b5f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_electronic_arts_ea_frostbite_motor_haj_hajak_videojatek_konzolgeneracio","timestamp":"2019. június. 04. 10:33","title":"Döbbenet, milyenek lesznek a hajak a jövő játékaiban – beszédes videók jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez egyfajta katasztrófaturizmus.","shortLead":"Ez egyfajta katasztrófaturizmus.","id":"20190604_Tomegesen_indulnak_a_turistak_az_olvado_gleccserekhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5150c0a2-4a26-4b0f-8483-13fa8d274e7e","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Tomegesen_indulnak_a_turistak_az_olvado_gleccserekhez","timestamp":"2019. június. 04. 14:10","title":"Tömegesen indulnak a turisták az olvadó gleccserekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti a pénztárakat onnan a MÁV.","shortLead":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti...","id":"20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4993ac-e456-4588-b278-3f7591e0dee1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","timestamp":"2019. június. 04. 10:01","title":"A nyáron kiüríti a kelenföldi állomásépületet a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ab4147-b040-4be2-b404-d7fd5ecccd89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Bocsánatot kérek az Úrtól és tőletek, amiért Káin tekintetével pillantottunk rátok.\"\r

\r

","shortLead":"\"Bocsánatot kérek az Úrtól és tőletek, amiért Káin tekintetével pillantottunk rátok.\"\r

\r

","id":"20190602_Ferenc_papa_bocsanatot_kert_a_romaktol_Erdelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77ab4147-b040-4be2-b404-d7fd5ecccd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe06e3e-74fb-4881-8812-0db9fa925810","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Ferenc_papa_bocsanatot_kert_a_romaktol_Erdelyben","timestamp":"2019. június. 02. 17:55","title":"Ferenc pápa bocsánatot kért a romáktól Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8454b56-1ce2-4342-aebf-7a05b8673deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már pletykálják, hogy az Apple nyugdíjazná az iTunes-t. Eddig csak szóbeszéd volt, most viszont már egyre több jel mutat erre.","shortLead":"Egy ideje már pletykálják, hogy az Apple nyugdíjazná az iTunes-t. Eddig csak szóbeszéd volt, most viszont már egyre...","id":"20190603_facebook_instagram_apple_itunes_wwdc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8454b56-1ce2-4342-aebf-7a05b8673deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb1a85f-3194-405b-b7ca-02afcabf1cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_instagram_apple_itunes_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 03. 10:36","title":"Mire készül az Apple? Eltűntek a bejegyzések az iTunes Facebook- és Instagram-oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc9c36b-e78f-4bce-9246-88bcb81b1707","c_author":"Partner","category":"brandchannel","description":"Ma már szinte ki se kell mozdulnunk a lakásból és majdnem bármit megvehetünk online. De mi a legnagyobb, legkisebb, legritkább, legmeglepőbb dolog, amit valaha az interneten rendelt valaki? Jöjjenek a legérdekesebb példák és esetek az online vásárlás világából.\r

","shortLead":"Ma már szinte ki se kell mozdulnunk a lakásból és majdnem bármit megvehetünk online. De mi a legnagyobb, legkisebb...","id":"20190603_jungheinrich_profishop_online_rendeles_webshop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc9c36b-e78f-4bce-9246-88bcb81b1707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1f7356-634d-4c0a-ad9c-0d8b4322f0ab","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190603_jungheinrich_profishop_online_rendeles_webshop","timestamp":"2019. június. 03. 09:30","title":"Kattintok és megveszem: a legfurcsább tételek a webshopok világából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"}]