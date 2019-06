Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annak ellenére, hogy rengeteg állami pénzt pumpáltak beléjük, a csapatok fele veszteséges volt. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy rengeteg állami pénzt pumpáltak beléjük, a csapatok fele veszteséges volt. ","id":"20190604_355_milliard_forintot_koltottek_ket_ev_alatt_berekre_az_NBIes_csapatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddecabe-08f3-4672-bcc9-94116499cf4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_355_milliard_forintot_koltottek_ket_ev_alatt_berekre_az_NBIes_csapatok","timestamp":"2019. június. 04. 09:09","title":"35,5 milliárd forintot költöttek két év alatt bérekre az NB I.-es csapatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A daganatos halálozások számának csökkenését várja ettől a kabinet.","shortLead":"A daganatos halálozások számának csökkenését várja ettől a kabinet.","id":"20190605_500_millio_forintbol_hoz_letre_onkologiai_kozpontot_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fd83c0-7e31-4543-a526-f6719a11f614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_500_millio_forintbol_hoz_letre_onkologiai_kozpontot_a_kormany","timestamp":"2019. június. 05. 08:43","title":"500 millió forintból hoz létre alapítványt a kormány a rák elleni küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cef04a8-fa37-41e9-814d-4cbaea94a59b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságra került költségvetési tervezet elcsatolja az MTA-tól a teljes kutatóhálózatot, a kiválósági programokat, és azokat teljes kormányzati ellenőrzés alá helyezi.","shortLead":"A nyilvánosságra került költségvetési tervezet elcsatolja az MTA-tól a teljes kutatóhálózatot, a kiválósági...","id":"20190604_Ez_a_magyar_tudomany_Trianonja__reagaltak_az_MTAdolgozok_a_koltsegvetesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cef04a8-fa37-41e9-814d-4cbaea94a59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d359303-c8d7-4360-8839-fa2d74c61c68","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Ez_a_magyar_tudomany_Trianonja__reagaltak_az_MTAdolgozok_a_koltsegvetesre","timestamp":"2019. június. 04. 18:57","title":"\"Ez a magyar tudomány Trianonja\" – reagáltak az MTA-dolgozók a költségvetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hírt a szöuli magyar nagykövetség közölte a Facebookon. ","shortLead":"A hírt a szöuli magyar nagykövetség közölte a Facebookon. ","id":"20190605_Ingyen_hozza_Budapestre_a_Hableany_aldozatainak_hozzatartozoit_a_lengyel_LOT_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c2d48-62f9-4adb-917e-96e120b207d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Ingyen_hozza_Budapestre_a_Hableany_aldozatainak_hozzatartozoit_a_lengyel_LOT_legitarsasag","timestamp":"2019. június. 05. 08:57","title":"Ingyen hozza Budapestre a Hableány áldozatainak hozzátartozóit a lengyel LOT légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd4da92-d795-48ee-a00f-b3b1ca60a640","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A baloldal elhanyagolta saját hagyományos választóit, és inkább olyan ügyekre koncentrált, mint a jogegyenlőség, a társadalmi nem, az etnikai csoportok helyzete; ezek fontosak ugyan, de ezzel átengedte a terepet a jobboldali populizmusnak – mondta a BrainBar keretében tartott előadásában a The Economist magyarországi tudósítója. Adam LeBor ezzel együtt úgy érzi, a populista hullám Európában már tetőzött. Korábban ő maga is híve volt annak, hogy Nagy-Britannia elszakadjon az Európai Uniótól, de a megállapodás nélküli Brexitet katasztrófának tartja.","shortLead":"A baloldal elhanyagolta saját hagyományos választóit, és inkább olyan ügyekre koncentrált, mint a jogegyenlőség...","id":"20190603_Adam_LeBor_Az_arulas_veszelyes_bun_a_politikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbd4da92-d795-48ee-a00f-b3b1ca60a640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bf6045-3734-4836-b04b-cd24799cfdea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Adam_LeBor_Az_arulas_veszelyes_bun_a_politikaban","timestamp":"2019. június. 03. 17:30","title":"Adam LeBor: Az árulás veszélyes bűn a politikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nemzetgazdasági hátrányt hozhat, ha kiderül, mennyiért csábítana ide cégeket a kormány, ezért akár öt évre is titkosítaná az ilyen adatokat egy új törvényjavaslat szerint a kormány.\r

\r

","shortLead":"Nemzetgazdasági hátrányt hozhat, ha kiderül, mennyiért csábítana ide cégeket a kormány, ezért akár öt évre is...","id":"20190605_Ot_evig_titkolna_a_kormany_mennyiert_csabit_ide_cegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4147447d-81db-4836-ab60-5ebfa255c6d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Ot_evig_titkolna_a_kormany_mennyiert_csabit_ide_cegeket","timestamp":"2019. június. 05. 07:43","title":"Öt évig titkolná a kormány, hogyan csábít ide cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél éven át nem osztotta meg a költségeket a nyilvánossággal a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"Fél éven át nem osztotta meg a költségeket a nyilvánossággal a Szerencsejáték Zrt.","id":"20190605_Felmilliard_forintba_kerult_Sting_tavalyi_ingyenkoncertje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b59ac5-70e9-44c2-b7d9-7a6ffae7963f","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Felmilliard_forintba_kerult_Sting_tavalyi_ingyenkoncertje","timestamp":"2019. június. 05. 09:28","title":"Félmilliárd forintba került Sting tavalyi ingyenkoncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac2cd7a-96c2-49e9-8b27-f7446580ee96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most zajló fejlesztői konferenciáján, a WWDC 2019-en jelentette be az Apple, hogy a holdra szállásról szól majd streamszolgáltatásuk első saját gyártású műsora, ami a For All Mankind címet kapta. ","shortLead":"A most zajló fejlesztői konferenciáján, a WWDC 2019-en jelentette be az Apple, hogy a holdra szállásról szól majd...","id":"20190603_apple_wwdc_2019_sorozat_for_all_mankind_holdra_szallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fac2cd7a-96c2-49e9-8b27-f7446580ee96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1542b01-973c-4df9-ba2a-b6fbdf7996a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_wwdc_2019_sorozat_for_all_mankind_holdra_szallas","timestamp":"2019. június. 03. 19:33","title":"Nagyon izgalmasnak tűnik az Apple első saját gyártású sorozata – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]