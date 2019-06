Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentősen nőtt a homoszexualitás elfogadottsága egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Jelentősen nőtt a homoszexualitás elfogadottsága egy friss kutatás szerint.","id":"20190610_homoszexualis_meleg_usa_gallup_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2d0370-2a92-43a5-9fca-b8677e2e94bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_homoszexualis_meleg_usa_gallup_felmeres","timestamp":"2019. június. 10. 10:56","title":"Nagyot fordult a világ az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8807a944-5779-4e95-bf80-f0f3e6af376e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A portfolio.hu értesülései szerint a hat budapesti Michelin-csillagos étterem egyike, a már két csillagot szerzett Onyx meg kívánja kapni a harmadikat is.","shortLead":"A portfolio.hu értesülései szerint a hat budapesti Michelin-csillagos étterem egyike, a már két csillagot szerzett Onyx...","id":"20190609_Jon_az_elso_harom_Michelincsillagos_budapesti_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8807a944-5779-4e95-bf80-f0f3e6af376e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceede291-acc0-4d7d-b533-23c107eb0358","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Jon_az_elso_harom_Michelincsillagos_budapesti_etterem","timestamp":"2019. június. 09. 13:20","title":"Jön az első három Michelin-csillagos budapesti étterem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Boris Johnson egykori brit külügyminiszter lecsapta a telefont, amikor azt mondták neki, az éppen Nagy-Britanniában tárgyaló Donald Trump amerikai elnök szeretne vele beszélni. Johnson hozzátette, azt hitte valaki szórakozik vele.","shortLead":"Boris Johnson egykori brit külügyminiszter lecsapta a telefont, amikor azt mondták neki, az éppen Nagy-Britanniában...","id":"20190609_Boris_Johnson_racsapta_Trumpra_a_telefont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aedeb0f-08a4-426d-93e9-ab8fbc7a41e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Boris_Johnson_racsapta_Trumpra_a_telefont","timestamp":"2019. június. 09. 15:08","title":"Boris Johnson rácsapta Trumpra a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c552247-e1d7-4232-9108-6e60774b84ba","c_author":"Gergely Márton","category":"kultura","description":"Az újságíró maradjon a kaptafánál, még ha a hatalom tűzvonalába is kerül – mondja a legrégebbi szakmai szervezet, a Nemzetközi Sajtóintézet elnöke, Markus Spillmann. ","shortLead":"Az újságíró maradjon a kaptafánál, még ha a hatalom tűzvonalába is kerül – mondja a legrégebbi szakmai szervezet...","id":"201923__markus_spillmann__aszolasszabadsag_es_asajto_jovojerol__erosodnek_a_politikai_tamadasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c552247-e1d7-4232-9108-6e60774b84ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0340f9-a500-4457-9904-d745ca76a1b1","keywords":null,"link":"/kultura/201923__markus_spillmann__aszolasszabadsag_es_asajto_jovojerol__erosodnek_a_politikai_tamadasok","timestamp":"2019. június. 09. 16:30","title":"Orbán Viktor sajtóellenes szövegével szemben csak a professzionalizmus segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4e6df5-40a1-4dfb-87ba-e465ed97f1f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi két évben több mint háromszáz férőhely szűnt meg.","shortLead":"Az utóbbi két évben több mint háromszáz férőhely szűnt meg.","id":"20190609_udules_kedvezmenyes_vallalati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff4e6df5-40a1-4dfb-87ba-e465ed97f1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd525b9-8afc-4e20-a98c-c5d77c2c7619","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_udules_kedvezmenyes_vallalati","timestamp":"2019. június. 09. 20:10","title":"Sorra szűnnek meg a vállalati üdülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi polgármester-választáson - jelentették be vasárnap. Abban is megállapodtak, hogy az ötvenezer lakosú Pest megyei város mind a tíz körzetében közös képviselőjelölt indul majd.","shortLead":"A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi...","id":"20190609_Dunakeszin_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88e38d4-5e5f-471e-b49b-b3d93ff3d19b","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Dunakeszin_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 09. 13:31","title":"Dunakeszin is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d02a5d9-ba32-498f-9edc-5128e5302a34","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Muszáj pontot szereznie a walesi labdarúgó-válogatottnak kedden a magyarok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen Ryan Giggs szövetségi kapitány szerint.","shortLead":"Muszáj pontot szereznie a walesi labdarúgó-válogatottnak kedden a magyarok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen...","id":"20190610_A_palya_minden_reszen_van_minosegi_jatekosuk__Giggs_a_magyarokat_dicserte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d02a5d9-ba32-498f-9edc-5128e5302a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7293065-3fe3-450b-beec-5cb3173543aa","keywords":null,"link":"/sport/20190610_A_palya_minden_reszen_van_minosegi_jatekosuk__Giggs_a_magyarokat_dicserte","timestamp":"2019. június. 10. 16:25","title":"\"A pálya minden részén van minőségi játékosuk\" - Giggs a magyarokat dicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár hivatalosan már régen lemondtunk a budapesti olimpiáról, a játékok lebonyolítására alkalmas létesítmények sorra épülnek.","shortLead":"Bár hivatalosan már régen lemondtunk a budapesti olimpiáról, a játékok lebonyolítására alkalmas létesítmények sorra...","id":"20190609_olimpia_epitkezes_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cb986-e74e-4c98-ad77-1c3761f93615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_olimpia_epitkezes_budapest","timestamp":"2019. június. 09. 17:33","title":"Olimpia: úgy tűnik, a kormány nem bír leállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]