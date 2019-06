Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6df7331-fd4a-4683-8559-0574bd8d0cce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ősi kínai csillagászat eddigi legkorábbi bizonyítékainak számító, ötezer éves relikviákat tártak fel a kutatók a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"Az ősi kínai csillagászat eddigi legkorábbi bizonyítékainak számító, ötezer éves relikviákat tártak fel a kutatók...","id":"20190628_kina_csillagaszati_relikviak_lelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6df7331-fd4a-4683-8559-0574bd8d0cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95c2983-9525-4f94-9d37-fb67c13adac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_kina_csillagaszati_relikviak_lelet","timestamp":"2019. június. 28. 16:03","title":"Lyukak a földben: 5000 éves csillagászati relikviákat találtak Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ced9451-dd87-478d-9f3d-75d06ba684ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem tartották be a pénzügyi fair play szabályait.","shortLead":"Nem tartották be a pénzügyi fair play szabályait.","id":"20190628_Kizartak_az_AC_Milant_az_Europa_Ligabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ced9451-dd87-478d-9f3d-75d06ba684ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28c0b5-2cf6-4893-9fc0-d9dd24ba1364","keywords":null,"link":"/sport/20190628_Kizartak_az_AC_Milant_az_Europa_Ligabol","timestamp":"2019. június. 28. 12:53","title":"Kizárták az AC Milant az Európa-ligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bed957-8938-498a-97f2-0a0352a85857","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Leleményes ötlettel álltak elő.","shortLead":"Leleményes ötlettel álltak elő.","id":"20190626_Arapapagajt_mentettek_a_budapesti_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22bed957-8938-498a-97f2-0a0352a85857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f78c6b2-5b78-498d-acac-d953b4dae870","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Arapapagajt_mentettek_a_budapesti_tuzoltok","timestamp":"2019. június. 26. 21:51","title":"Arapapagájt mentettek a budapesti tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740cfae1-a3b9-473c-bcf9-535361eab982","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az Európa Tanács úgy döntött, vizsgálatot kell indítani az autójában felrobbantott máltai újságíró ügyében.","shortLead":"De az Európa Tanács úgy döntött, vizsgálatot kell indítani az autójában felrobbantott máltai újságíró ügyében.","id":"20190628_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_hogy_kivizsgaljak_a_maltai_ujsagirono_meggyilkolasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740cfae1-a3b9-473c-bcf9-535361eab982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe21c2a-5d97-4069-ab60-c4f3bbfb3c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_hogy_kivizsgaljak_a_maltai_ujsagirono_meggyilkolasat","timestamp":"2019. június. 28. 08:32","title":"A Fidesz nem szavazta meg, hogy kivizsgálják a máltai újságírónő meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint mára \"idejétmúlttá vált\" a liberális eszme.\r

