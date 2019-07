Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint a magyar fél nem sürgeti a megbeszélését, pedig az orosz oldalon lenne rá igény.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a magyar fél nem sürgeti a megbeszélését, pedig az orosz oldalon lenne rá igény.","id":"20190711_Iden_valamiert_nem_olyan_surgos_Orbannak_hogy_talalkozzon_Putyinnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed75ae20-8fea-4d8c-8ff4-3bfa438fdcc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Iden_valamiert_nem_olyan_surgos_Orbannak_hogy_talalkozzon_Putyinnal","timestamp":"2019. július. 11. 12:31","title":"Idén valamiért nem olyan sürgős Orbánnak, hogy találkozzon Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így erősítenék befolyásukat a globális gazdaságban.","shortLead":"Így erősítenék befolyásukat a globális gazdaságban.","id":"20190711_Kina_is_digitalis_penzt_akar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dcd613-3f1e-4c79-ae2b-a69997f7c307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Kina_is_digitalis_penzt_akar","timestamp":"2019. július. 11. 07:15","title":"Kína is digitális pénzt akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus 7-én mutatja be a Samsung a Galaxy Note10-et, aminek áráról eddig nem sokat lehetett hallani. Most viszont elég konkrét adatok láttak napvilágot.","shortLead":"Augusztus 7-én mutatja be a Samsung a Galaxy Note10-et, aminek áráról eddig nem sokat lehetett hallani. Most viszont...","id":"20190712_samsung_galaxy_note10_ara_mennyibe_kerul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d79ba8-83d3-4d12-83cb-7140a44b63a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_samsung_galaxy_note10_ara_mennyibe_kerul","timestamp":"2019. július. 12. 16:33","title":"Kiszivárogtak az árak: ennyibe kerülhet a Samsung Galaxy Note10 Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d447178c-72f6-486b-8131-011476566c0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy René Favaloro nevét kevesen ismerik, de az biztos, hogy nagyon sokan köszönhetik neki életüket. A Google ma az argentin szívsebész előtt tisztelet, aki a bypassműtét metódusának kialakításával forradalmasította a szívbetegek terápiáját.","shortLead":"Lehet, hogy René Favaloro nevét kevesen ismerik, de az biztos, hogy nagyon sokan köszönhetik neki életüket. A Google ma...","id":"20190712_rene_favaloro_szivsebesz_koszoruer_bypass_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d447178c-72f6-486b-8131-011476566c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f80e614-f55c-4b00-9dce-7999e3bb82c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_rene_favaloro_szivsebesz_koszoruer_bypass_mutet","timestamp":"2019. július. 12. 07:03","title":"Miért került ma René Favaloro szívsebész a Google főoldalára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0713f0d9-1214-463c-b89c-cafda1552045","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tegnap teljes sebességre kapcsolt a festői környezetben rendezett Bánkitó, ami 11 éve sikerrel mutat fel egy a mainstream fesztiváloktól elütő, független közeget, ahol mindenki megélheti saját és mások sokoldalúságát, ahol eltűnik a fal az előadók és a közönség között, hiszen együtt fürdenek, söröznek a tóparton, nincs hierarchia, nincs leosztott szerep, nincsenek kötelező körök. Csak nyitottság és egyenesség. Így látta fotósunk a csütörtöki napot.","shortLead":"Tegnap teljes sebességre kapcsolt a festői környezetben rendezett Bánkitó, ami 11 éve sikerrel mutat fel...","id":"20190712_Meg_mindig_a_Bankito_a_leghangulatosabb_fesztival_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0713f0d9-1214-463c-b89c-cafda1552045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8fa52e-502c-4d52-9ba0-b87a0041ddd3","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Meg_mindig_a_Bankito_a_leghangulatosabb_fesztival_fotok","timestamp":"2019. július. 12. 10:02","title":"Még mindig a Bánkitó a leghangulatosabb fesztivál (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint jól állnak a fejlesztéssel a SpaceX-nél, a cég hamarosan \"levegőbe repítheti\" a Csillaghajó prototípusát, a Starhoppert.","shortLead":"A jelek szerint jól állnak a fejlesztéssel a SpaceX-nél, a cég hamarosan \"levegőbe repítheti\" a Csillaghajó...","id":"20190712_elon_musk_space_x_starhopper_csillaghajo_prototipus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a675b564-883f-4c6f-91c2-fdd62c717a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_elon_musk_space_x_starhopper_csillaghajo_prototipus_teszt","timestamp":"2019. július. 12. 17:33","title":"Levegőbe emelkedik az űrhajó, amivel eljuthatunk a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új köntösbe öltözteti a Google a hírkeresőjét, ezzel pedig az álhíreket is megpróbálják visszaszorítani.","shortLead":"Új köntösbe öltözteti a Google a hírkeresőjét, ezzel pedig az álhíreket is megpróbálják visszaszorítani.","id":"20190712_google_kereso_google_news_hirkereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc858ecc-f0e7-423e-94cf-da2d3daaca56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_google_kereso_google_news_hirkereso","timestamp":"2019. július. 12. 15:03","title":"Megújul a Google keresője, másként jelennek majd meg a hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép elképzelés a műanyagmentes élet, de mi azt tapasztaltuk, hogy az ma még gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A nagy rendszerek nem teszik lehetővé, hogy nélkülözzük ezt az anyagot. Apró eredményeket azért elértünk, leginkább azt, hogy tudatosabban fogyasztunk. Két hétig több munkatársunk is naplózta műanyagbűnözését.","shortLead":"Szép elképzelés a műanyagmentes élet, de mi azt tapasztaltuk, hogy az ma még gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A nagy...","id":"20190712_Muanyagmentes_feljulius_kirpobaltuk_elbuktuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a508db59-6d6b-4e7e-ac33-0cf6a192b7e7","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Muanyagmentes_feljulius_kirpobaltuk_elbuktuk","timestamp":"2019. július. 12. 14:40","title":"Műanyagmentes féljúlius: kipróbáltuk, elbuktuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]