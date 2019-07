Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d430eafb-59c8-4564-9279-fbcb94e331dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az 5 kilométeren világbajnoki aranyat nyert nyíltvízi úszó nem fejezte be a leghosszabb távot a Koreai Köztársaságban zajló világbajnokságon. Gyurta Gergely szintén rosszul lett, asztmás rohamot kapott a verseny utolsó körében.","shortLead":"Az 5 kilométeren világbajnoki aranyat nyert nyíltvízi úszó nem fejezte be a leghosszabb távot a Koreai Köztársaságban...","id":"20190719_rasoszky_kristof_nyiltvizi_uszas_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d430eafb-59c8-4564-9279-fbcb94e331dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1bb5f0-2636-483a-bdb1-83fbd0266972","keywords":null,"link":"/sport/20190719_rasoszky_kristof_nyiltvizi_uszas_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 19. 09:08","title":"Rasovszky hányt és feladta, Gyurta asztmás rohamot kapott 25 kilométeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d562049-c514-4076-9dd6-9190ff9c964e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megdöbbentő statisztikát publikáltak a dán kutatók.","shortLead":"Megdöbbentő statisztikát publikáltak a dán kutatók.","id":"20190719_Muanyagot_nyelt_le_a_dan_partoknal_elpusztult_viharmadarak_95_szazaleka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d562049-c514-4076-9dd6-9190ff9c964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e740b3e7-d390-4a1f-a8c8-80e1d839a072","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Muanyagot_nyelt_le_a_dan_partoknal_elpusztult_viharmadarak_95_szazaleka","timestamp":"2019. július. 19. 17:29","title":"A viharmadár is gyönyörű állat, kár, hogy éhen hal a műanyag miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia filozófus szerint Magyarország legjobbja volt a pénteken elhunyt gondolkodó.","shortLead":"A francia filozófus szerint Magyarország legjobbja volt a pénteken elhunyt gondolkodó.","id":"20190720_bhl_heller_emlekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e6817-f7f1-4196-bdc8-734912825379","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_bhl_heller_emlekezes","timestamp":"2019. július. 20. 13:54","title":"Bernard-Henri Lévy Heller Ágnesről: Ha Európának arca volna, az övé lenne az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f0ba80-4456-4b14-bddd-da995625c4c6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A módszer megvan, ráadásul Európában több helyen ki is próbálták, és működik is. Van egy tippünk arra is, hogy Magyarországon miért nem működik. A kulcsmondat: a kormány szülő nőket akar.","shortLead":"A módszer megvan, ráadásul Európában több helyen ki is próbálták, és működik is. Van egy tippünk arra is...","id":"20190719_gender_fizetes_no_ferfi_berkulonbseg_eu_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09f0ba80-4456-4b14-bddd-da995625c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a1ddc0-8fa8-4cc4-8edd-1cbaea4fdd26","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_gender_fizetes_no_ferfi_berkulonbseg_eu_orbankormany","timestamp":"2019. július. 19. 17:30","title":"Kereshetne egy magyar nő is annyit, mint egy férfi, csak a kormány nem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási tudnivalót el kellett sajátítaniuk. Alább erről láthatnak képeket.","shortLead":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási...","id":"20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a9c5a8-9254-4ea7-b3e8-27f78d5a437e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","timestamp":"2019. július. 20. 15:05","title":"Mutatjuk, min mentek végig Armstrongék a nagy utazás előtt - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellopták a tettes novelláját, és ezért gyújthatta fel azt a kiotói filmstúdiót, amelynek lángoló épületében 33 ember lelte halálát, tíz pedig súlyosan megsérült – írta a japán sajtó. ","shortLead":"Ellopták a tettes novelláját, és ezért gyújthatta fel azt a kiotói filmstúdiót, amelynek lángoló épületében 33 ember...","id":"20190719_kioto_filmstudio_gyujtogatas_halalos_aldozatok_tuzvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80eed808-85a9-4963-8f18-8e69a2cf8c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4942fac2-381e-43b8-8472-ecc68e9700fb","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_kioto_filmstudio_gyujtogatas_halalos_aldozatok_tuzvesz","timestamp":"2019. július. 19. 09:25","title":"Plágium miatt gyújthatta fel az ámokfutó a kiotói filmstúdiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokkal jobban vannak a több mint egy héttel ezelőtt Horvátországban súlyos közlekedési balesetet szenvedett magyar-horvát család tagjai. Közben kiderült, hogy a balesetet okozó Ozren M. valószínűleg nem mobilozott a balest időpontjában, ám ahogy megtörtént az ütközés, felhívta apját.","shortLead":"Sokkal jobban vannak a több mint egy héttel ezelőtt Horvátországban súlyos közlekedési balesetet szenvedett...","id":"20190719_Gyorsan_javul_a_horvatorszagi_magyar_serultek_allapota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bddf32-1aef-459a-aab9-db856348588a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Gyorsan_javul_a_horvatorszagi_magyar_serultek_allapota","timestamp":"2019. július. 20. 17:14","title":"Gyorsan javul a horvátországi magyar sérültek állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégi csúcsban félpályás útlezárás.","shortLead":"A hétvégi csúcsban félpályás útlezárás.","id":"20190720_Beallt_az_M7es_a_Balaton_elott_egy_baleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7f8355-e7a7-461a-8f66-e3d72adbdba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190720_Beallt_az_M7es_a_Balaton_elott_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. július. 20. 10:40","title":"Beállt az M7-es a Balaton előtt egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]