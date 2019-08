Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9134e15a-c578-4e9e-a1ce-35793999d373","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év után először szólalt meg a Facebook a készülő kiterjesztettvalóság-szemüvegéről, amiről kiderült, azt szeretnék, ha képes lenne a gondolatolvasásra is.","shortLead":"Két év után először szólalt meg a Facebook a készülő kiterjesztettvalóság-szemüvegéről, amiről kiderült, azt szeretnék...","id":"20190801_facebook_gondolatolvaso_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9134e15a-c578-4e9e-a1ce-35793999d373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e086d2-9d3e-43df-bd2b-f24baa997cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_facebook_gondolatolvaso_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:03","title":"Gondolatolvasó szemüvegen dolgozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több, mint 155 percig tartott a Kispest Európa Liga-selejtezője.","shortLead":"Több, mint 155 percig tartott a Kispest Európa Liga-selejtezője.","id":"20190801_Botranyba_fulladt_meccsen_esett_ki_a_Kispest_az_ELbol_mentot_kellett_hivni_a_birohoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f593e108-c7ca-4a12-86af-018b002170d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df00489-5b7e-459b-8d19-008208b980bc","keywords":null,"link":"/sport/20190801_Botranyba_fulladt_meccsen_esett_ki_a_Kispest_az_ELbol_mentot_kellett_hivni_a_birohoz","timestamp":"2019. augusztus. 01. 21:41","title":"Botrányba fulladt meccsen esett ki a Kispest az EL-ből, mentőt kellett hívni a bíróhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0a92fc-645d-4995-85ed-4c9f2f14d98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha már bekerült a magyar túró a hírekbe, itt az ideje egy jó túrógombócnak, vagy rétesnek!","shortLead":"Ha már bekerült a magyar túró a hírekbe, itt az ideje egy jó túrógombócnak, vagy rétesnek!","id":"20190801_Rogos_turo_turos_receptek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0a92fc-645d-4995-85ed-4c9f2f14d98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d3a354-534c-4446-a670-4834e67dd213","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Rogos_turo_turos_receptek","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:35","title":"A mai nap sztárja a rögös túró! Mutatunk néhány tuti receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis hivatalosan.","shortLead":"Legalábbis hivatalosan.","id":"20190801_Lenyegeben_betiltottak_Magyarorszagon_a_permetezogepeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba3e5ee-5f4d-46fc-90b9-ac24f9fdb4e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Lenyegeben_betiltottak_Magyarorszagon_a_permetezogepeket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:30","title":"Lényegében betiltották Magyarországon a permetezőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebookos szócsatákkal bővült a két ellenzéki jelölt versengése.\r

\r

","shortLead":"Facebookos szócsatákkal bővült a két ellenzéki jelölt versengése.\r

\r

","id":"20190801_Ferencvaros_valaszolt_Baranyi_Krisztina_Jancso_Andrea_otletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd03ddc-e69c-47db-8bf7-58701fd505f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Ferencvaros_valaszolt_Baranyi_Krisztina_Jancso_Andrea_otletere","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:24","title":"Ferencváros: válaszolt Baranyi Krisztina Jancsó Andrea ötletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c658ed-fe61-44d0-bd68-4fb06cdb3007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először született olyan déli szélesszájú orrszarvú az USA-ban, amely mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg. Ez leginkább annak a két északi szélesszájú orrszarvúnak jó hír, amely az alfajból még él - mindketten nőstények ugyanis. De az első északi orrszarvúbébik csak 10-20 év múlva születhetnek meg.\r

\r

","shortLead":"Először született olyan déli szélesszájú orrszarvú az USA-ban, amely mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg...","id":"20190731_Egyre_biztosabbnak_tunik_hogy_megoldodhat_az_eszaki_szelesszaju_orrszarvuak_kihalasanak_problemaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04c658ed-fe61-44d0-bd68-4fb06cdb3007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2209e2-7851-483c-8fce-7ea7f3d8ea78","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Egyre_biztosabbnak_tunik_hogy_megoldodhat_az_eszaki_szelesszaju_orrszarvuak_kihalasanak_problemaja","timestamp":"2019. július. 31. 19:33","title":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy megmenekülhet az északi szélesszájú orrszarvú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c073eea-a345-4a91-8d80-049c255e9575","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"Danyiil Kvjat az újrakezdők reklámarca lehetne. Egy balul elsült próbálkozás után úgy tűnt, nincs már helye a Forma–ben, aztán kiderült, hogy egy kis kihagyás néha csodákat tesz az emberrel. A Hungaroringre már friss dobogósként érkezett, megkérdeztük tőle, hogy csinálta.","shortLead":"Danyiil Kvjat az újrakezdők reklámarca lehetne. Egy balul elsült próbálkozás után úgy tűnt, nincs már helye...","id":"20190802_Azt_hitte_ennyi_volt_az_F1_de_aztan_megcsorrent_a_telefonja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c073eea-a345-4a91-8d80-049c255e9575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2b6738-1951-43d3-b9f2-42cb7307d158","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Azt_hitte_ennyi_volt_az_F1_de_aztan_megcsorrent_a_telefonja","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:50","title":"Azt hitte, ennyi volt a Forma–1, de aztán megcsörrent a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5123611b-0cc4-481b-b200-de5098597f0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. ","shortLead":"Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. ","id":"20190802_Ha_mindig_hathetes_macskamedveikreket_akart_latni_most_itt_az_alkalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5123611b-0cc4-481b-b200-de5098597f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298ba361-2560-4a9c-bc19-e2888c6991f6","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ha_mindig_hathetes_macskamedveikreket_akart_latni_most_itt_az_alkalom","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:30","title":"Ha mindig hathetes macskamedveikreket akart látni, most itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]