[{"available":true,"c_guid":"7bd8560c-0aea-4cc4-a132-20fd6c4c098c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tavaly csoportkörös volt a fehérvári csapat az Európa Ligában, most a második selejtezőfordulóig jutott el.","shortLead":"Tavaly csoportkörös volt a fehérvári csapat az Európa Ligában, most a második selejtezőfordulóig jutott el.","id":"20190801_Liechtensteini_csapat_ellen_esett_ki_a_Mol_Fehervar_az_Europa_Liga_selejtezojeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bd8560c-0aea-4cc4-a132-20fd6c4c098c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36a2bee-144a-48b5-9fb8-fa2aa8146f11","keywords":null,"link":"/sport/20190801_Liechtensteini_csapat_ellen_esett_ki_a_Mol_Fehervar_az_Europa_Liga_selejtezojeben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 21:38","title":"Liechtensteini csapat ellen esett ki a Mol Fehérvár az Európa Liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De hogy ezt hogyan tenné, arról nem beszélt az Európai Bizottság új elnöke. ","shortLead":"De hogy ezt hogyan tenné, arról nem beszélt az Európai Bizottság új elnöke. ","id":"20190802_Ursula_von_der_Leyen_felulvizsgalna_a_menekultek_elosztasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9ced2c-3d46-4c2b-9a9c-0c500eec486c","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Ursula_von_der_Leyen_felulvizsgalna_a_menekultek_elosztasat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:46","title":"Ursula von der Leyen felülvizsgálná a menekültek elosztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9efbbd-be4c-4351-b5d3-954debfca586","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetven éve, 1949. augusztus 3-án hunyt el Ignotus, aki kritikus, a Nyugat egyik alapítója, első főszerkesztője volt. Nagyszerű novellákat írt, és költőként is próbálkozott, de mikor az elsők között felismerte Ady zsenijét, a saját műveit jelentéktelennek érezte.","shortLead":"Hetven éve, 1949. augusztus 3-án hunyt el Ignotus, aki kritikus, a Nyugat egyik alapítója, első főszerkesztője volt...","id":"20190803_Nem_egyszeru_koltonek_lenni_ha_Ady_irogat_a_szomszed_asztalnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e9efbbd-be4c-4351-b5d3-954debfca586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb97c10e-f56e-4c44-96d6-d708d26c74ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190803_Nem_egyszeru_koltonek_lenni_ha_Ady_irogat_a_szomszed_asztalnal","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:17","title":"Nem egyszerű költőnek lenni, ha Ady írogat a szomszéd asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d8e890-3f93-4418-bef6-c99cf559d7cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízmillió forint értékben kötöttek szerződéseket májusban.","shortLead":"Több tízmillió forint értékben kötöttek szerződéseket májusban.","id":"20190803_Ujabb_amerikai_lobbicegekkel_szerzodott_a_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d8e890-3f93-4418-bef6-c99cf559d7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16888daa-3171-4959-b8d5-9a5d3db80b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Ujabb_amerikai_lobbicegekkel_szerzodott_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:15","title":"Újabb amerikai lobbicégekkel szerződött a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Huawei Mate 30-ról, ezek alapján igen erős kamerarendszer kerülhet bele.","shortLead":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Huawei Mate 30-ról, ezek alapján igen erős kamerarendszer kerülhet bele.","id":"20190801_huawei_mate_30_dupla_40_megapixeles_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb53a56e-4318-40e4-82af-4d35c3709bd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_huawei_mate_30_dupla_40_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:03","title":"Két 40 megapixeles kamera kerülhet a Huawei új csúcsmobiljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjfél körül ért vissza Magyarországra a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","shortLead":"Éjfél körül ért vissza Magyarországra a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","id":"20190802_Hazaerkezett_DelKoreabol_Kenderesi_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6545098-7633-4a26-be96-4d628346167d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Hazaerkezett_DelKoreabol_Kenderesi_Tamas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:40","title":"Hazaérkezett Dél-Koreából Kenderesi Tamás, egyből kórházba ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium felhasználóinak eddig is volt lehetőségük arra, hogy offline nézzenek videót, most ehhez adtak egy kis extrát a fejlesztők.","shortLead":"A YouTube Premium felhasználóinak eddig is volt lehetőségük arra, hogy offline nézzenek videót, most ehhez adtak...","id":"20190802_youtube_premium_offline_video_letoltese_full_hd_felbontas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a5723d-21f6-4711-a362-03d2320f49e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_youtube_premium_offline_video_letoltese_full_hd_felbontas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:03","title":"Új funkciót kap az előfizetéses YouTube, szebbek lesznek a letöltött videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c499fc-79a4-40ec-b693-df55ee130cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ugyanazt mondjuk, amit mindig is mondtunk, tíz vagy húsz évvel ezelőtt, arra ma mindenhol azt sütik rá, hogy fideszes vagy” – panaszkodott az egykori Pax Hungarica vezére.","shortLead":"„Ha ugyanazt mondjuk, amit mindig is mondtunk, tíz vagy húsz évvel ezelőtt, arra ma mindenhol azt sütik rá...","id":"20190802_A_hungarista_vezer_azt_mondja_ma_a_Fidesztol_lehet_megkapni_a_hungarista_light_verziot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c499fc-79a4-40ec-b693-df55ee130cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aa5181-0082-436a-b89d-fd6164d5b7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_A_hungarista_vezer_azt_mondja_ma_a_Fidesztol_lehet_megkapni_a_hungarista_light_verziot","timestamp":"2019. augusztus. 02. 16:21","title":"A hungarista vezér azt mondja, ma a Fidesztől lehet megkapni a hungarista „light” verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]