Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28f1a23f-0363-43a6-ae92-b20678ef789d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most a firenzei Gallerie dell'Accademia német vezetőjét, Cecilie Hollberget rúgták ki. Mások inkább önként távoztak. ","shortLead":"Most a firenzei Gallerie dell'Accademia német vezetőjét, Cecilie Hollberget rúgták ki. Mások inkább önként távoztak. ","id":"20190822_Nemkivanatosak_lettek_a_kulfoldi_muzeumigazgatok_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28f1a23f-0363-43a6-ae92-b20678ef789d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5b51fb-5893-4312-8817-93bb6e4051a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190822_Nemkivanatosak_lettek_a_kulfoldi_muzeumigazgatok_Olaszorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:08","title":"Nemkívánatosak lettek a külföldi múzeumigazgatók Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6382a9-588c-4fc7-a9fb-cd984421a366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maguk a fideszesek ütik és karmolják egymást, de egyelőre nem világos, ki bántalmazott kicsodát.","shortLead":"Maguk a fideszesek ütik és karmolják egymást, de egyelőre nem világos, ki bántalmazott kicsodát.","id":"20190821_Magyar_Narancs_Fuzesgyarmaton_verheto_a_Fidesz_es_verik_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6382a9-588c-4fc7-a9fb-cd984421a366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247301be-3b88-4795-9bda-a33b418e8c24","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Magyar_Narancs_Fuzesgyarmaton_verheto_a_Fidesz_es_verik_is","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:34","title":"Magyar Narancs: Füzesgyarmaton verhető a Fidesz, és verik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Környéki Törvényszék elnöke előbb listát csináltatott a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) nevű bírói érdekvédelmi szervezet tagjairól.","shortLead":"A Budapest Környéki Törvényszék elnöke előbb listát csináltatott a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) nevű bírói...","id":"20190822_Fegyelmi_jogkorevel_elt_Hando_Tunde_a_birosagi_listazas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba34c7f-dd02-4030-905c-3a2b926290d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Fegyelmi_jogkorevel_elt_Hando_Tunde_a_birosagi_listazas_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:44","title":"Fegyelmi jogkörével élt Handó Tünde a bírósági listázás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hétig kiemelt ellenőrzés volt.","shortLead":"Egy hétig kiemelt ellenőrzés volt.","id":"20190821_Tobb_ezer_gyorshajtot_fogott_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77080dec-20ca-4fa1-a99e-e68352ff27a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tobb_ezer_gyorshajtot_fogott_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 21. 19:13","title":"Több ezer gyorshajtót fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította a füst. A sűrű ködre emlékeztető füsttengerről videó is készült. ","shortLead":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította...","id":"20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c0a995-30cf-4288-ba8a-15984db90bf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:30","title":"Tragikus az erdőtűzhelyzet Brazíliában, Sao Paulo füstbe merült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint száz éves gyakorlatot szeretett volna feléleszteni Donald Trump, amikor bejelentette, az USA szívesen megvásárolná Dániától Grönland szigetét. Az amerikai elnök meg is sértődött, amikor Koppenhága kikosarazta őt, s gyorsan utálatosnak nevezte Mette Frederiksen dán miniszterelnököt. Korábban gyakoribbak voltak az országos méretű földvásárlások, ma inkább a lízing a népszerű, de azért a hódítás sem ment ki a divatból.","shortLead":"Több mint száz éves gyakorlatot szeretett volna feléleszteni Donald Trump, amikor bejelentette, az USA szívesen...","id":"20190822_Korabban_gyakoriak_voltak_az_orszagvasarlasok_most_inkabb_a_hoditas_divik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a1ad57-0e2b-4ad6-9402-8e547f00b69a","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Korabban_gyakoriak_voltak_az_orszagvasarlasok_most_inkabb_a_hoditas_divik","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:00","title":"Grönland megvásárlása? Ma inkább a lízing és a hódítás a népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52000827-a761-4a01-9468-3a6c89159f64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyanús készüléket találtak a hídon, de nem közölték, mi volt az.","shortLead":"Gyanús készüléket találtak a hídon, de nem közölték, mi volt az.","id":"20190823_Bombariado_miatt_lezartak_New_York_egyik_hidjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52000827-a761-4a01-9468-3a6c89159f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d1d9f2-8495-4cd7-ae9c-e44cac393d87","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Bombariado_miatt_lezartak_New_York_egyik_hidjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 05:38","title":"Bombariadó miatt lezárták New York egyik hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","shortLead":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","id":"20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72721604-7b63-4552-8da3-e0669bff251e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:03","title":"Szocialista jelölt is elindul Botka ellen Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]