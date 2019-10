Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e32b87d-ac01-4192-bf6d-83b084bcf973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megye több településéről is viharkárok miatt érkezett bejelentés a tűzoltókhoz.","shortLead":"A megye több településéről is viharkárok miatt érkezett bejelentés a tűzoltókhoz.","id":"20190930_hidegfront_viharos_szel_nograd_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e32b87d-ac01-4192-bf6d-83b084bcf973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdb368c-949d-4fe0-94ce-e0aa5cc2cd7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_hidegfront_viharos_szel_nograd_megye","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:20","title":"Megjött a vihar: fákat tépett ki a szél Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint a Párbeszéd politikusa akadályozza Tarlós István leváltását.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint a Párbeszéd politikusa akadályozza Tarlós István leváltását.","id":"20190930_Puzser_Karacsony_fopolgarmester_visszalepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d7b66c-9669-44d1-b08f-0b1feacb6a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Puzser_Karacsony_fopolgarmester_visszalepes","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"Puzsér: Felszólítom Karácsony Gergelyt, hogy lépjen vissza!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ee7aeb-62e9-451e-9626-d37e2bc7b324","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Erről is döntenek majd október 13-án a IX. kerület lakói, akik a 2010 óta regnáló, de mindkétszer csak épphogy győzelmet arató fideszes Bácskai János és a kerület korrupciós botrányainak felgöngyölítésében élen járó, annak folytatását ígérő ellenzéki jelölt, Baranyi Krisztina közül választhatnak. A kerületben a felmérések szerint akár nyerhetne is az ellenzék, de nagy kérdés, hogy idén mennyi szavazatot visznek el a korábban is bezavaró lokálpatrióták, és mennyire hat az itt élőkre a kormánypárti nyomasztás. Helyszíni riport Ferencvárosból, a tíz kiemelt választási csataterünk egyikéből. ","shortLead":"Erről is döntenek majd október 13-án a IX. kerület lakói, akik a 2010 óta regnáló, de mindkétszer csak épphogy...","id":"20190930_IX_kerulet_Bacskai_Janos_Baranyi_Krisztina_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50ee7aeb-62e9-451e-9626-d37e2bc7b324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e24aa53-7959-4937-9b25-7d99c02e4e84","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_IX_kerulet_Bacskai_Janos_Baranyi_Krisztina_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:30","title":"Tapasztalt polgármester vagy tiszta kéz kell Ferencvárosnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4723f6-4ef7-416d-9986-77d1de7a99d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap reggel, a bolt nyitásakor kapcsolták csak ki a műsort.","shortLead":"Vasárnap reggel, a bolt nyitásakor kapcsolták csak ki a műsort.","id":"20190930_Porno_ment_egy_ujzelandi_bolt_kirakataban_mert_meghekkeltek_a_rendszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c4723f6-4ef7-416d-9986-77d1de7a99d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c689a27e-17ab-4f9a-b2bc-ca0383c08aac","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Porno_ment_egy_ujzelandi_bolt_kirakataban_mert_meghekkeltek_a_rendszert","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:12","title":"Pornó ment egy új-zélandi bolt kirakatában, mert meghekkelték a rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1d23c9-1508-4935-b305-8dffd71889f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték. ","shortLead":"A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték. ","id":"20191001_Spektrum_sorozat_fesztivaldij_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a1d23c9-1508-4935-b305-8dffd71889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b69b0a-f52d-45da-9b9a-914165c230b4","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Spektrum_sorozat_fesztivaldij_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2019. október. 01. 12:10","title":"Fesztiváldíjat nyert a Spektrum sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2b5e8-ae0a-4d66-9866-bd5a06a6a207","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét egy nagyon erős jelenet, amelyből könnyen lehetett volna súlyos baleset. ","shortLead":"Ismét egy nagyon erős jelenet, amelyből könnyen lehetett volna súlyos baleset. ","id":"20190930_budapest_kozlekedes_zebra_zarovonal_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a2b5e8-ae0a-4d66-9866-bd5a06a6a207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8811ffe1-2e35-4b3d-8667-239bcae100c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_budapest_kozlekedes_zebra_zarovonal_video","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:16","title":"Záróvonal, zebra és hajszálnyira egy gyalogosgázolástól Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új életet akar kezdeni, ezért inkább volt férje vezetéknevét használja. ","shortLead":"Új életet akar kezdeni, ezért inkább volt férje vezetéknevét használja. ","id":"20190930_Nevet_valtott_Eva_Rezesova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf78ace0-7cea-49f3-8957-c29803659c79","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Nevet_valtott_Eva_Rezesova","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:09","title":"Nevet váltott Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök úgy véli, ha felmentik hivatalából, az polgárháborúhoz fog vezetni.","shortLead":"Az elnök úgy véli, ha felmentik hivatalából, az polgárháborúhoz fog vezetni.","id":"20191001_donald_trump_impeachment_eljaras_felmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cd027a-c325-4771-9a46-0ca3b571ec24","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_donald_trump_impeachment_eljaras_felmentes","timestamp":"2019. október. 01. 07:23","title":"Trump szerint le kellene tartóztatni azt, aki a felmentését szorgalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]