[{"available":true,"c_guid":"6ee310ae-7eef-4612-b7f8-bb168677d4eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról beszélt a Fidesz polgármesterjelöltjének, hogy ellenséges közegben a kormánnyal nem lehet együttműködni.","shortLead":"Arról beszélt a Fidesz polgármesterjelöltjének, hogy ellenséges közegben a kormánnyal nem lehet együttműködni.","id":"20191009_Orban_Godollorol_Itt_van_a_hona_alatt_a_fovarosnak_es_szerencsetlenkedunk_vele__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee310ae-7eef-4612-b7f8-bb168677d4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e508239-28b7-4e92-a8de-2babd1165215","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Orban_Godollorol_Itt_van_a_hona_alatt_a_fovarosnak_es_szerencsetlenkedunk_vele__video","timestamp":"2019. október. 09. 09:10","title":"Orbán Gödöllőről: Itt van a hóna alatt a fővárosnak, és szerencsétlenkedünk vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtökön, a részvények árának megfizetésével a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) 100 százalékos tulajdonosává vált, amivel lezárult az MGT üzletágának és állami tulajdonú részesedésének megvásárlása.","shortLead":"Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtökön, a részvények árának megfizetésével a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) 100...","id":"20191010_A_MOLcsoporthoz_tartozo_FGSZhez_kerult_a_Magyar_Gaz_Tranzit_Zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d664b4f-2359-4729-bba4-eb615b8b4b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_A_MOLcsoporthoz_tartozo_FGSZhez_kerult_a_Magyar_Gaz_Tranzit_Zrt","timestamp":"2019. október. 10. 19:20","title":"A MOL-hoz került a Magyar Gáz Tranzit Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ed16dd-365d-4178-b8f2-de744f8dd284","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A konzervatívok szerint a stadion légköre nem megfelelő a nők számára, de miután a FIFA a vb-ről való kizárással fenyegette Iránt, beengedték a nőket.","shortLead":"A konzervatívok szerint a stadion légköre nem megfelelő a nők számára, de miután a FIFA a vb-ről való kizárással...","id":"20191010_iran_futball_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ed16dd-365d-4178-b8f2-de744f8dd284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac927572-1704-459f-907e-71c40584bac5","keywords":null,"link":"/elet/20191010_iran_futball_nok","timestamp":"2019. október. 10. 18:15","title":"Negyven év után először nézhettek iráni nők vb-selejtezőt, nyertek is 14-0-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig eleinte nagyon nem rajongott a karakterért.","shortLead":"Pedig eleinte nagyon nem rajongott a karakterért.","id":"20191010_joaquin_phoenix_joker_todd_phillips","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76767d63-9d30-4d7d-942f-1c8fe25cda38","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_joaquin_phoenix_joker_todd_phillips","timestamp":"2019. október. 10. 11:43","title":"Joaquin Phoenix egy második Joker-filmet is bevállalna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddf18d6-8b92-4ba8-b2e7-04b221b5c6cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren 3,5 millió évvel ezelőtt, a galaxis közepén lévő nagyon nagy tömegű fekete lyuk közeléből indulhatott – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A felfedezés alapján a Tejútrendszer középpontja dinamikusabb lehetett, mint korábban vélték. ","shortLead":"Óriási energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren 3,5 millió évvel ezelőtt, a galaxis közepén lévő nagyon nagy tömegű...","id":"20191010_tejutrendszer_35_millio_ev_energiakitores_energianyalab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eddf18d6-8b92-4ba8-b2e7-04b221b5c6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a055458e-735d-40cf-b915-8bc221f6ae42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_tejutrendszer_35_millio_ev_energiakitores_energianyalab","timestamp":"2019. október. 10. 09:03","title":"Hatalmas energiakitörés hasított át a Tejútrendszeren, csillagászati mércével mérve \"nem is olyan régen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth tér volt az utolsó állomásuk. ","shortLead":"A Kossuth tér volt az utolsó állomásuk. ","id":"20191009_Budapesten_fejezte_be_utjat_a_ket_francia_akik_biciklivel_irtak_fel_a_terkepre_a_love_szot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1651ac1-ec73-4ecf-8ccb-6a13055ee7f3","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Budapesten_fejezte_be_utjat_a_ket_francia_akik_biciklivel_irtak_fel_a_terkepre_a_love_szot","timestamp":"2019. október. 09. 16:12","title":"Budapesten fejezte be útját a két francia, akik biciklivel írták fel a térképre a „love” szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Elhunyt Vekerdy Tamás, elfogyóban az ENSZ pénze és radikális blogger inzultálta Alföldit. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Vekerdy Tamás, elfogyóban az ENSZ pénze és radikális blogger inzultálta Alföldit. A hvg360 esti...","id":"20191009_Radar_360_Orban_utmutatasa_Godollon_es_lovoldozes_egy_nemet_zsinagoganal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3c179a-1d96-4106-a540-52d3c419b5f2","keywords":null,"link":"/360/20191009_Radar_360_Orban_utmutatasa_Godollon_es_lovoldozes_egy_nemet_zsinagoganal","timestamp":"2019. október. 09. 17:30","title":"Radar 360: Orbán útmutatása Gödöllőn és lövöldözés egy német zsinagógánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel szerző kapta az irodalmi Nobel-díjat. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel...","id":"20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92295765-8d77-44d1-8fb1-8dd2a7dfd074","keywords":null,"link":"/360/20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","timestamp":"2019. október. 10. 17:30","title":"Radar 360: bíróság elé kerülhet a menekültéheztetés, bukott a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]