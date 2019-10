Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egynapos általános sztrájk kezdődött Katalóniában tiltakozásként a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott börtönbüntetése ellen pénteken.","shortLead":"Egynapos általános sztrájk kezdődött Katalóniában tiltakozásként a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott...","id":"20191018_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Kataloniaban_A_szabadsagjogokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f228f475-46dd-4d95-a1eb-abee328aa94c","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Kataloniaban_A_szabadsagjogokert","timestamp":"2019. október. 18. 09:32","title":"Általános sztrájk kezdődött Katalóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és újságíróktól a bezárt Népszabadság kollektívája. A válaszokat a csütörtökön megjelenő Fedél Nélkül közli. Köztük Alföldi Róbert szavait.","shortLead":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és...","id":"20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84713a34-3a7c-4600-8bc6-afce8c7ec7b8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","timestamp":"2019. október. 17. 08:41","title":"Alföldi Róbert is vállalná a főpolgármesteri posztot, de csak egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megerősítette a román Laura Codruta Kövesi kinevezését az Európai Ügyészség élére mindkét európai uniós társjogalkotó szerv, és ezzel hivatalossá vált, hogy ő lesz a hamarosan felálló intézmény első vezetője.","shortLead":"Megerősítette a román Laura Codruta Kövesi kinevezését az Európai Ügyészség élére mindkét európai uniós társjogalkotó...","id":"20191016_Hivatalos_Laura_Codruta_Kovesi_lesz_az_Europai_Ugyeszseg_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00597ec5-c2e5-488e-8b28-4971b9b2a24d","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Hivatalos_Laura_Codruta_Kovesi_lesz_az_Europai_Ugyeszseg_vezetoje","timestamp":"2019. október. 16. 20:14","title":"Hivatalos: Laura Codruta Kövesi lesz az Európai Ügyészség vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója és csapata marad Szegeden, szerinte Botka László leváltható. Ellenzéki harcokra számít, mert eljön az osztozkodás ideje.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója és csapata marad Szegeden, szerinte Botka László leváltható. Ellenzéki harcokra számít, mert...","id":"20191017_Kubatov_Az_ellenzeki_osszefogas_vagy_a_nasz_mezeshetei_gyorsan_elmulnak_majd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5f2dfc-16f9-4110-b5d7-433d7598b7ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Kubatov_Az_ellenzeki_osszefogas_vagy_a_nasz_mezeshetei_gyorsan_elmulnak_majd","timestamp":"2019. október. 17. 14:23","title":"Kubatov: Az ellenzéki nász mézeshetei gyorsan elmúlnak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a57591-72c8-4dea-91be-659c027351bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis bérleteket gyártott és árusított két férfi Budapesten. A hamisítókat felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélték.","shortLead":"Hamis bérleteket gyártott és árusított két férfi Budapesten. A hamisítókat felfüggesztett börtönbüntetésre és...","id":"20191018_Nagyuzemben_hamisitott_BKV_berleteket_ket_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43a57591-72c8-4dea-91be-659c027351bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5803e00f-c767-47ba-a742-654af60bfea1","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Nagyuzemben_hamisitott_BKV_berleteket_ket_ferfi","timestamp":"2019. október. 18. 09:04","title":"Nagyüzemben hamisított BKV-bérleteket két férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre vadabb megoldásokhoz kénytelen nyúlni Katar az országban tomboló, nem ritkán 50 Celsius-fokos hőség miatt. A nyári hónapokban az utcákon is légkondik működnek.","shortLead":"Egyre vadabb megoldásokhoz kénytelen nyúlni Katar az országban tomboló, nem ritkán 50 Celsius-fokos hőség miatt...","id":"20191017_katar_doha_hoseg_legkondi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee76410f-6096-4f4f-a5fa-d545c6f46d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_katar_doha_hoseg_legkondi","timestamp":"2019. október. 17. 19:03","title":"Katarban már olyan forróság van, hogy az utcákat is légkondizzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2a7b26-8c7d-49e5-b199-62931365c755","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatvanan haltak meg egy hónap alatt. A kiugró számok pontos okát a rendőrség sem érti.","shortLead":"Hatvanan haltak meg egy hónap alatt. A kiugró számok pontos okát a rendőrség sem érti.","id":"20191017_Evtizedek_ota_nem_volt_annyi_halalos_baleset_az_utakon_mint_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb2a7b26-8c7d-49e5-b199-62931365c755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba542fc-0a6a-4f57-8dc0-e877c6cbb512","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Evtizedek_ota_nem_volt_annyi_halalos_baleset_az_utakon_mint_most","timestamp":"2019. október. 17. 13:31","title":"Évtizedek óta nem volt annyi halálos baleset az utakon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung is elismerte azt a hibát, amelyet kihasználva bármilyen ujjlenyomattal feloldhatók a Galaxy S10 telefonok. A gyártó szoftverfrissítéssel orvosolja a problémát.","shortLead":"A Samsung is elismerte azt a hibát, amelyet kihasználva bármilyen ujjlenyomattal feloldhatók a Galaxy S10 telefonok...","id":"20191017_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_kijelzovedo_folia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a0c6b0-e1f5-4e63-aa86-335ac4975590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_kijelzovedo_folia","timestamp":"2019. október. 17. 14:42","title":"Nagy baj van, bárki ujjlenyomatával feloldhatók a Galaxy S10-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]