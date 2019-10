Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94c5332f-dcce-4105-bba0-b2727cd6cc84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A midwayi ütközetben süllyedt el a most megtalált japán repülőgép-hordozó. A midwayi volt a 2. világháború egyik legnagyobb csatája, mindeddig csak egyetlen roncsot sikerült felfedezni.","shortLead":"A midwayi ütközetben süllyedt el a most megtalált japán repülőgép-hordozó. A midwayi volt a 2. világháború egyik...","id":"20191019_Video_55_km_melyen_talaltak_meg_egy_2_vilaghaboruban_elsullyesztett_japan_hadihajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c5332f-dcce-4105-bba0-b2727cd6cc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690ff88e-f0fe-41da-ad79-0b4025fbbddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Video_55_km_melyen_talaltak_meg_egy_2_vilaghaboruban_elsullyesztett_japan_hadihajot","timestamp":"2019. október. 19. 15:15","title":"Videó: 5,5 km mélyen találtak meg egy, 2. világháborúban elsüllyesztett japán hadihajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74ccce-e0f6-4d0a-86c4-ef57106ab8fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van a Youtube-on egy milliárdosok klubját gyűjtő csatorna, de a klubban eddig nem szerepelt egy 80-as évekbeli dal sem. Eddig.\r

Szabolcsi András, a BlockBen szakértőjének elemzéséből kiderül: a TAJ-visszaélések vagy a kilométerórák visszatekerésének megakadályozása mellett az online fizetés gyorsabbá és biztonságosabbá tételét is lehetővé teszi a blockchain.","shortLead":"Világszerte számos területen hoz áttörést a módosíthatatlan és hiteles adatnyilvántartás biztonságát garantáló...","id":"20191018_blockchain_hasznalati_teruletei_blockben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f63d7a44-e86b-44fa-aca3-c04412ea96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bef1a3-4365-4955-8ee7-4f309144dfce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_blockchain_hasznalati_teruletei_blockben","timestamp":"2019. október. 18. 09:03","title":"Ha ezt tényleg bevezetik, vége a kilométerórák visszatekerésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy felszáll a köd, jön a napsütés és a meleg.","shortLead":"Ahogy felszáll a köd, jön a napsütés és a meleg.","id":"20191018_Marad_az_oktoberi_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a4f734-3fcd-4f61-9ae6-1ab0c95c49ea","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Marad_az_oktoberi_nyar","timestamp":"2019. október. 18. 05:10","title":"Marad az októberi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5df614b-2864-4d9a-ab3b-99af962b38cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint hetven év után először, francia és német történészek jegyzeteivel ellátva jövőre ismét megjelenik Franciaországban Adolf Hitler antiszemita és rasszista politikai kiáltványa.","shortLead":"Több mint hetven év után először, francia és német történészek jegyzeteivel ellátva jövőre ismét megjelenik...","id":"20191018_Jovore_Franciaorszagban_ismet_megjelenik_a_Mein_Kampf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5df614b-2864-4d9a-ab3b-99af962b38cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca838b0-5fbb-414a-b0c8-daeb5f78196a","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Jovore_Franciaorszagban_ismet_megjelenik_a_Mein_Kampf","timestamp":"2019. október. 18. 07:50","title":"A Mein Kampf ismét ott lesz a francia könyvesboltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69665da6-da0e-4bca-bf40-89045a1bd885","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ólomterheltség hatására romlik a fiatalok alvásminősége, ami befolyásolja kognitív képességeiket – állapította meg a Michigani Egyetem kutatása.","shortLead":"Az ólomterheltség hatására romlik a fiatalok alvásminősége, ami befolyásolja kognitív képességeiket – állapította meg...","id":"20191019_fiatalok_alvasminosege_romlas_olomterheltseg_element","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69665da6-da0e-4bca-bf40-89045a1bd885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bad0ef-867d-4ad4-9c81-f8468ab17a14","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_fiatalok_alvasminosege_romlas_olomterheltseg_element","timestamp":"2019. október. 19. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, miért alszanak egyre rosszabbul a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ráadásul sok 4-re végződő számot.

","shortLead":"Ráadásul sok 4-re végződő számot.

","id":"20191019_Csak_paros_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b017f74a-2204-4d88-b414-594d00e26609","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Csak_paros_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2019. október. 19. 19:53","title":"Csak páros számokat húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876242f5-aa29-4f45-91ae-0b6890bc06bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem érkezett jogorvoslati kérelem.","shortLead":"Nem érkezett jogorvoslati kérelem.","id":"20191018_Jogeros_Karacsony_a_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=876242f5-aa29-4f45-91ae-0b6890bc06bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092d1152-7412-46c9-bcae-37922c7ed08b","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Jogeros_Karacsony_a_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 18. 09:38","title":"Jogerős: Karácsony a főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]