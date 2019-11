Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84bd454b-72a8-47b3-a376-d886fb817c0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatás indulását jelentette be a Prezi. Az amerikai-magyar vállalkozás azt ígéri, a Prezi Videóval könnyen és gyorsan készíthetők emberközpontú történetek.","shortLead":"Új szolgáltatás indulását jelentette be a Prezi. Az amerikai-magyar vállalkozás azt ígéri, a Prezi Videóval könnyen és...","id":"20191113_prezi_video_keszites_szerkesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84bd454b-72a8-47b3-a376-d886fb817c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b93f32d-2387-4026-8a2d-e9829583901f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_prezi_video_keszites_szerkesztes","timestamp":"2019. november. 13. 14:00","title":"Itt a Prezi újabb dobása, profi videós anyagokat lehet csinálni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73078f37-d3a9-4fd4-89fb-ae6177aad851","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az isztriai városokat, Dalmáciában pedig komoly károkat okozott a viharos erejű szél.","shortLead":"Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig a horvát tengerparton kedden és szerdán; a tenger elöntötte az isztriai...","id":"20191113_Hatalmas_vihar_volt_a_horvat_tengerparton_varosokat_ontott_el_a_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73078f37-d3a9-4fd4-89fb-ae6177aad851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303ae46f-7996-4af6-b436-b9fae172e174","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Hatalmas_vihar_volt_a_horvat_tengerparton_varosokat_ontott_el_a_tenger","timestamp":"2019. november. 13. 17:49","title":"Hatalmas vihar volt a horvát tengerparton, városokat öntött el a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e92e708-b426-4203-a260-e2e2db45bde0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy törvénymódosítással javítanák az egészségügyi szolgáltatásokat és védenék a képzett orvosokat. ","shortLead":"Egy törvénymódosítással javítanák az egészségügyi szolgáltatásokat és védenék a képzett orvosokat. ","id":"20191113_Bortonnel_buntetne_a_kormany_a_kuruzslast_es_a_hamis_diplomak_kiadasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e92e708-b426-4203-a260-e2e2db45bde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376b623f-d44d-41ac-afb8-8097935e66d4","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Bortonnel_buntetne_a_kormany_a_kuruzslast_es_a_hamis_diplomak_kiadasat","timestamp":"2019. november. 13. 12:27","title":"Börtönnel büntetné a kormány a kuruzslást és a hamis diplomák kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A védőnek hat bajnoki mérkőzést és két Bajnokok Ligája-csoportmeccset is ki kell hagynia, és a válogatottban sem szerepelhet.","shortLead":"A védőnek hat bajnoki mérkőzést és két Bajnokok Ligája-csoportmeccset is ki kell hagynia, és a válogatottban sem...","id":"20191114_willi_orban_serules_mutet_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e802c7-0eef-487f-ba0c-1de768f70f1b","keywords":null,"link":"/sport/20191114_willi_orban_serules_mutet_foci","timestamp":"2019. november. 14. 13:20","title":"Megműtötték Willi Orbánt, idén már nem futballozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7266f3f6-a9b8-4fc4-851f-3848ef4200d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Merkúr-vándorlást is videóra vette a NASA. A tranzitot akár 4K-ban is visszanézhetik az érdeklődők.","shortLead":"Az idei Merkúr-vándorlást is videóra vette a NASA. A tranzitot akár 4K-ban is visszanézhetik az érdeklődők.","id":"20191114_merkur_tranzit_vandorlas_nasa_goddard_4k_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7266f3f6-a9b8-4fc4-851f-3848ef4200d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fcb6e-3087-484e-899d-364eb2531e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_merkur_tranzit_vandorlas_nasa_goddard_4k_video","timestamp":"2019. november. 14. 10:33","title":"Itt visszanézheti az év egyik legjobban várt csillagászati eseményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Wales elleni meccsről van szó.","shortLead":"A Wales elleni meccsről van szó.","id":"20191113_willi_orban_serules_wales_magyar_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700058de-aa38-434c-b76d-71788f4c98d8","keywords":null,"link":"/sport/20191113_willi_orban_serules_wales_magyar_valogatott","timestamp":"2019. november. 13. 09:05","title":"Willi Orbán sérülés miatt nem játszhat a sorsdöntő Eb-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök nemrég ártalmas álomnak nevezte a monetáris uniót, most arról írt, hogyan lehetne megreformálni.","shortLead":"A jegybankelnök nemrég ártalmas álomnak nevezte a monetáris uniót, most arról írt, hogyan lehetne megreformálni.","id":"20191114_Matolcsy_leirta_szerinte_hogyan_kellene_helyrehozni_a_kudarcot_vallo_eurot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e52f8e-66f0-437d-9f7b-1a6a4fb1d530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Matolcsy_leirta_szerinte_hogyan_kellene_helyrehozni_a_kudarcot_vallo_eurot","timestamp":"2019. november. 14. 13:36","title":"Matolcsy leírta, szerinte hogyan kellene helyrehozni a kudarcot valló eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cc7d28-4c4c-448d-baa3-521dc095a76b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma volt a terrorizmussal vádolt Hasszán F. bírósági tárgyalásának előkészítő ülése, amiről rövid videós összefoglalót készítettünk. ","shortLead":"Ma volt a terrorizmussal vádolt Hasszán F. bírósági tárgyalásának előkészítő ülése, amiről rövid videós összefoglalót...","id":"20191113_Mi_az_a_Facebook__igy_zajlott_Hasszan_F_pere_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19cc7d28-4c4c-448d-baa3-521dc095a76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30186930-c7b6-402c-802b-1243374ce78b","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Mi_az_a_Facebook__igy_zajlott_Hasszan_F_pere_video","timestamp":"2019. november. 13. 16:44","title":"\"Mi az a Facebook?\" – így zajlott Hasszán F. pere (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]