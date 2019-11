Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b426b6-4934-438f-ba47-04d1be566278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 14 ezer pályázat közül választották ki a Nature Photagrapher of the Year verseny győztesét.","shortLead":"Több mint 14 ezer pályázat közül választották ki a Nature Photagrapher of the Year verseny győztesét.","id":"20191116_Magyar_lett_az_ev_legjobb_termeszetfotosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b426b6-4934-438f-ba47-04d1be566278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cddcb3-db89-47cf-bd4c-1cf69a29b074","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Magyar_lett_az_ev_legjobb_termeszetfotosa","timestamp":"2019. november. 16. 14:50","title":"Magyar lett az év legjobb természetfotósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbf23de-13d4-4111-87d0-f434169b7b0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint még a gyártó egyes képviselőinek sem feltétlenül egyértelmű, hogyan kell írni a CLA legfrissebb változatának a nevét.","shortLead":"A jelek szerint még a gyártó egyes képviselőinek sem feltétlenül egyértelmű, hogyan kell írni a CLA legfrissebb...","id":"20191116_a_nap_fotoi_ennel_jobb_banasmodot_erdemel_kecskemet_uj_csillaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adbf23de-13d4-4111-87d0-f434169b7b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b786945d-5bd5-4e36-8bb2-31b78b948bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20191116_a_nap_fotoi_ennel_jobb_banasmodot_erdemel_kecskemet_uj_csillaga","timestamp":"2019. november. 16. 06:41","title":"A nap fotói: ennél jobb bánásmódot érdemel Kecskemét új csillaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltekintve a horribilis ártól, a tartóssági aggályok miatt is ódzkodnak sokan az összehajtható telefonoktól. A Samsung első ilyen készüléke utódjánál, a Galaxy Fold 2-nél talán már nem lesz ok az aggodalomra.","shortLead":"Eltekintve a horribilis ártól, a tartóssági aggályok miatt is ódzkodnak sokan az összehajtható telefonoktól. A Samsung...","id":"20191116_samsung_dolnsys_megallapodas_ultravekony_edzett_uveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d4a001-f4a3-4013-bbc6-00cf989fe297","keywords":null,"link":"/tudomany/20191116_samsung_dolnsys_megallapodas_ultravekony_edzett_uveg","timestamp":"2019. november. 16. 16:03","title":"Érdemes kivárni: megoldódhat a Galaxy Fold legnagyobb problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e158ba4f-60a2-442e-b260-de3b0c4d3272","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közösségi oldal letiltotta egy tetováló képeit, aki mellráktúlélőknek készít új mellbimbókat. ","shortLead":"A közösségi oldal letiltotta egy tetováló képeit, aki mellráktúlélőknek készít új mellbimbókat. ","id":"20191116_Felfujhato_mell_tiltakozas_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e158ba4f-60a2-442e-b260-de3b0c4d3272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545daaaa-8ed0-4489-82a0-df5c105e1203","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Felfujhato_mell_tiltakozas_Facebook","timestamp":"2019. november. 16. 19:13","title":"Felfújható mellel tiltakoztak a Facebook ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223c9c84-7108-4b22-a907-1fd3de0a52df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy-egy ilyen buszban egyszerre 40 fogvatartottat tudnak szállítani.","shortLead":"Egy-egy ilyen buszban egyszerre 40 fogvatartottat tudnak szállítani.","id":"20191116_bvop_buszok_volvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=223c9c84-7108-4b22-a907-1fd3de0a52df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7274f604-b9ee-4a0a-ae3f-b51903140497","keywords":null,"link":"/cegauto/20191116_bvop_buszok_volvo","timestamp":"2019. november. 17. 06:27","title":"Ilyen buszokkal szállítják mostantól a rabokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdfc207-e31e-4455-9199-9655056e0bf6","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat, a tüntetőknek viszont egyre könnyebb hatékonyan szervezni nagy tömegeket – és így eredményeket kicsikarni.","shortLead":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat...","id":"201946__hightech_tuntetesek__ugralo_uzenetek__barati_qrkod__megosztjak_es_uralkodnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bdfc207-e31e-4455-9199-9655056e0bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1027e07b-bc40-4fba-81f2-d82b52cf416a","keywords":null,"link":"/360/201946__hightech_tuntetesek__ugralo_uzenetek__barati_qrkod__megosztjak_es_uralkodnak","timestamp":"2019. november. 17. 08:15","title":"A tüntetők már előrébb járnak, mint a rendőrök – igaz, néha a terroristák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561c95c9-76d0-48fb-9eda-fd70a7ea09e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elszabadultak az indulatok a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulóján a francia fővárosban. ","shortLead":"Elszabadultak az indulatok a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulóján a francia fővárosban. ","id":"20191116_parizsi_tuntetok_konnygaz_sargamellenyesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=561c95c9-76d0-48fb-9eda-fd70a7ea09e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6e2f81-cf97-4091-a855-4a86fad402e7","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_parizsi_tuntetok_konnygaz_sargamellenyesek","timestamp":"2019. november. 16. 15:36","title":"Bankot gyújtottak fel a párizsi tüntetők, a rendőrség könnygázzal oszlatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e94272-39e0-4945-a415-ad4e3056b8cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vízre bocsátották az MSC Grandiosa nevű ócánjáró hajót, amely utasokkal és személyzettel együtt összesen nyolcezer embert képes szállítani.","shortLead":"Vízre bocsátották az MSC Grandiosa nevű ócánjáró hajót, amely utasokkal és személyzettel együtt összesen nyolcezer...","id":"20191117_Westendmeretu_orias_oceanjarot_adtak_at_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79e94272-39e0-4945-a415-ad4e3056b8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbf9293-0f62-43cc-a33c-6835564e27f6","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Westendmeretu_orias_oceanjarot_adtak_at_a_heten","timestamp":"2019. november. 17. 06:00","title":"Westend-méretű óriás óceánjárót adtak át a héten - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]