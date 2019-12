Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök a Parlament ablakából kémleli a havas udvart.","shortLead":"A miniszterelnök a Parlament ablakából kémleli a havas udvart.","id":"20191202_orban_viktor_havazas_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9f645-df32-4013-b29c-c6782ddb70a4","keywords":null,"link":"/elet/20191202_orban_viktor_havazas_parlament","timestamp":"2019. december. 02. 08:55","title":"Orbán Viktor jelenti: esik a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","shortLead":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","id":"20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e80745-7b17-4673-bb67-15fc74f100d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","timestamp":"2019. december. 02. 16:11","title":"Teherautó zuhant a Petőfi-laktanya elé, beállt Dél-Buda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Akadémia szorosabb kapcsolatot akar kialakítani a felsőoktatási intézményekkel és az ipari kutatóhelyekkel, szeretne beleszólni a tudománypolitikai testületek munkájába is.","shortLead":"Az Akadémia szorosabb kapcsolatot akar kialakítani a felsőoktatási intézményekkel és az ipari kutatóhelyekkel, szeretne...","id":"20191202_Az_MTA_het_pontos_kuldetesben_jelolte_ki_az_iranyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e64fe5-670a-4d97-84c3-160ca2c96443","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Az_MTA_het_pontos_kuldetesben_jelolte_ki_az_iranyokat","timestamp":"2019. december. 02. 16:35","title":"Az MTA hétpontos küldetésben jelölte ki az új irányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a hó, a legtöbb autótulajdonosnak csak ilyenkor jut eszébe a gumicsere. 