[{"available":true,"c_guid":"9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük a keresztényeknek megadja az indiai állampolgárságot, a muszlimoknak viszont nem. A módosítás azokra a személyekre vonatkozik, akik 2014. december 31-e előtt érkeztek Indiába Pakisztánból, Bangladesből, illetve Afganisztánból.","shortLead":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük...","id":"20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e7c53-f1b2-40e7-bd7e-39f4f5a4f484","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","timestamp":"2019. december. 11. 17:59","title":"Diszkriminatívra sikerült az indiai állampolgársági törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy utazós blogger Új-Zéland egyik nemzeti parkjában fotózta le a hegyek között húzódó gleccsert, melyen jól látszik az ausztrál bozóttűz nyoma.","shortLead":"Egy utazós blogger Új-Zéland egyik nemzeti parkjában fotózta le a hegyek között húzódó gleccsert, melyen jól látszik...","id":"20191212_ausztralia_bozottuz_uj_zeland_gleccser_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562d50e5-7c43-4d9a-80aa-d35e63859057","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_ausztralia_bozottuz_uj_zeland_gleccser_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 12. 12:03","title":"1800+ km-re is látni az ausztrál bozóttűz nyomait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Xbox Series X – így nevezi a következő generációra tervezett konzolját a Microsoft. A The Game Awardson tartott bemutatón a PlayStation 5 első játékára is fény derült.","shortLead":"Xbox Series X – így nevezi a következő generációra tervezett konzolját a Microsoft. A The Game Awardson tartott...","id":"20191213_xbox_series_x_uj_xbox_hellblade_2_godfall_playstation_5_ps5_konzol_konzoljatek_the_game_awards","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20ccbd4-b72f-4dda-800e-172805cbc8b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_xbox_series_x_uj_xbox_hellblade_2_godfall_playstation_5_ps5_konzol_konzoljatek_the_game_awards","timestamp":"2019. december. 13. 08:33","title":"Bemutatták az új Xboxot, a nevét még szokni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem kérnek Peter Handkéből. ","shortLead":"Nem kérnek Peter Handkéből. ","id":"20191212_Nemkivanatos_szemellye_nyilvanitott_egy_Nobeldijas_irot_Szarajevo_es_Koszovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e10cd1-81e6-4e02-8a02-6b733541d64f","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Nemkivanatos_szemellye_nyilvanitott_egy_Nobeldijas_irot_Szarajevo_es_Koszovo","timestamp":"2019. december. 12. 09:58","title":"Nemkívánatos személlyé nyilvánított egy Nobel-díjas írót Szarajevó és Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4874578-1289-438d-9d8f-5b206a6cd926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez egy hiba, baki, ami még a Fidesz-kormány esetében is megtörténhet” – mondta a kormánypárti EP-képviselő erről.","shortLead":"„Ez egy hiba, baki, ami még a Fidesz-kormány esetében is megtörténhet” – mondta a kormánypárti EP-képviselő erről.","id":"20191213_deutsch_tamas_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4874578-1289-438d-9d8f-5b206a6cd926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ef3ff-1f5c-4d69-8b02-5d695dfe3d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_deutsch_tamas_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. december. 13. 11:54","title":"Deutsch szerint előbb kellett volna jogszabályt módosítani, és aztán kinevezni Rácz Zsófiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar kormány kommunikációs államtitkára Twitter-közvetítésével megsértette a Tanács eljárási szabályzatát, a történtekről Ursula von der Leyent is értesíteni fogják. Kovácsot a civil szervezetek háttéranyaga boríthatta ki, amelyet az uniós miniszterek is tanulmányoztak, miközben a Magyarországgal szemben indított eljárásról folyt meghallgatás. Kormányzati források állítják, az egész a magyar szóvivő magánakciója volt, de ezt azért nem árt fenntartásokkal kezelni. ","shortLead":"A magyar kormány kommunikációs államtitkára Twitter-közvetítésével megsértette a Tanács eljárási szabályzatát...","id":"20191211_Kovacs_Zoltan_amokfutas_Twitter_Brsszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba588201-2e06-455d-aa7e-ce2cefdee02c","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Kovacs_Zoltan_amokfutas_Twitter_Brsszel","timestamp":"2019. december. 11. 16:33","title":"Kovács Zoltán ámokfutásának az országra nézve kínos következményei is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf442b79-f0e2-46d6-be19-37c4e4a2c0e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Például a nyelvtanulásban is segíthet az alábbi Chrome-bővítmény, ugyanis két különböző nyelvű feliratot jeleníthetünk meg vele egy YouTube- vagy egy Netflix-videón. ","shortLead":"Például a nyelvtanulásban is segíthet az alábbi Chrome-bővítmény, ugyanis két különböző nyelvű feliratot jeleníthetünk...","id":"20191213_ket_felirat_egy_youtube_videon_chrome_bovitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf442b79-f0e2-46d6-be19-37c4e4a2c0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0561178-da58-409f-9e11-55e59e54a46d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_ket_felirat_egy_youtube_videon_chrome_bovitmeny","timestamp":"2019. december. 13. 09:03","title":"Ha nyelveket tanul, ezt töltse le a számítógépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőnő francia társával együtt érdemelte ki az elismerést a WTA-nál.","shortLead":"A magyar teniszezőnő francia társával együtt érdemelte ki az elismerést a WTA-nál.","id":"20191211_Babos_Timeat_az_Ev_parosjatekosanak_valasztottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed53faa-453c-4728-b075-121400680677","keywords":null,"link":"/sport/20191211_Babos_Timeat_az_Ev_parosjatekosanak_valasztottak","timestamp":"2019. december. 11. 17:27","title":"Babos Tímeát az Év párosjátékosának választották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]