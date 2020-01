Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5db2fd2a-7877-409f-b44f-bcbe9ba4b671","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Görögország csapata ellen győztek Keszthelyi Ritáék. ","shortLead":"Görögország csapata ellen győztek Keszthelyi Ritáék. ","id":"20200117_vizilabda_eb_magyar_noi_vizilabda_valogatott_gorogorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5db2fd2a-7877-409f-b44f-bcbe9ba4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b8e89d-ef8e-4dd0-b5a5-86a9fb8d51bc","keywords":null,"link":"/sport/20200117_vizilabda_eb_magyar_noi_vizilabda_valogatott_gorogorszag","timestamp":"2020. január. 17. 20:20","title":"Vízilabda-Eb: győzött és csoportelső a női válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e617b-3523-4645-b105-82b60bd31d13","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kórházba szállítás után meghalt a szombat délután, az M2-es autóúton történt baleset sérültje - közölte a rendőrség a honlapján.","shortLead":"A kórházba szállítás után meghalt a szombat délután, az M2-es autóúton történt baleset sérültje - közölte a rendőrség...","id":"20200118_Egy_ember_meghalt_az_M2es_autouton_tortent_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e617b-3523-4645-b105-82b60bd31d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92768650-3d20-439c-8b3e-36d40da8e6bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_Egy_ember_meghalt_az_M2es_autouton_tortent_balesetben","timestamp":"2020. január. 18. 18:02","title":"Egy ember meghalt az M2-es autóúton történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f81f0d-2507-46a9-89cd-418964faa673","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A súlyemelők doppingellenőreivel sem lenne most gond, ha egy brit kerékpáros fél évszázaddal ezelőtti végkimerülése nyomán el nem indul a kokszolás elleni harc.","shortLead":"A súlyemelők doppingellenőreivel sem lenne most gond, ha egy brit kerékpáros fél évszázaddal ezelőtti végkimerülése...","id":"20200119_doppingkontroll_Tom_Simpson_Tour_de_France","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89f81f0d-2507-46a9-89cd-418964faa673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437edd29-aa98-49d9-ac14-7f13a6e537c9","keywords":null,"link":"/360/20200119_doppingkontroll_Tom_Simpson_Tour_de_France","timestamp":"2020. január. 19. 09:30","title":"Neki kellett meghalnia, hogy legyen doppingkontroll a sportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szilágyi Liliána nyerte a magyarok különcsatáját Pekingben, az Úszó Bajnokok Sorozata második állomásán, ahol Hosszú Katinka kedvenc számában is második lett.","shortLead":"Szilágyi Liliána nyerte a magyarok különcsatáját Pekingben, az Úszó Bajnokok Sorozata második állomásán, ahol Hosszú...","id":"20200119_Hat_es_fel_ev_utan_kapott_ki_kedvenc_szamaban_Hosszu_Katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43cfb916-ac44-4c7f-8b23-10cfc5054912","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Hat_es_fel_ev_utan_kapott_ki_kedvenc_szamaban_Hosszu_Katinka","timestamp":"2020. január. 19. 10:37","title":"Hat és fél év után kapott ki kedvenc számában Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy mikor kerül a boltok polcaira a Microsoft új telefonja, a Surface Duo, egyelőre nem tudni. Egy érdekesség azonban már napvilágot látott róla.","shortLead":"Hogy mikor kerül a boltok polcaira a Microsoft új telefonja, a Surface Duo, egyelőre nem tudni. Egy érdekesség azonban...","id":"20200117_microsoft_surface_duo_osszehajthato_telefon_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4940a9-d6bc-4fe6-8fb3-76ea60ebb325","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_microsoft_surface_duo_osszehajthato_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. január. 18. 10:03","title":"Előkerült egy érdekes rajz a Microsoft izgalmas új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95d8991-75d7-4638-b365-5d73c0acb584","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő héttől rendelhető új kompakt divatterepjáró a hibrid technológia és a magasabb alapfelszereltség miatt drágul. Automataváltó viszont egyelőre nincs hozzá, zöld rendszám pedig egyáltalán nem igényelhető rá.","shortLead":"A jövő héttől rendelhető új kompakt divatterepjáró a hibrid technológia és a magasabb alapfelszereltség miatt drágul...","id":"20200118_7_millio_forint_felett_startol_a_legjobban_felszerelt_uj_hibrid_suzuki_vitara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c95d8991-75d7-4638-b365-5d73c0acb584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1ab139-43e0-427a-8451-6459805fe350","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_7_millio_forint_felett_startol_a_legjobban_felszerelt_uj_hibrid_suzuki_vitara","timestamp":"2020. január. 19. 06:41","title":"Új esztergomi hibrid: 7 millió forint felett startol a legjobban felszerelt új Suzuki Vitara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","shortLead":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","id":"20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1cbda2-4f01-46a1-b7ca-cc2b4a9dfd33","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. január. 18. 20:58","title":"Így hullámzik együtt Áder János és Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c31135-412d-4e15-8382-0ed8ae302107","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nepáli Khagendra Thapa Magar Guiness világcsúcstartó volt.","shortLead":"A nepáli Khagendra Thapa Magar Guiness világcsúcstartó volt.","id":"20200118_27_eves_koraban_meghalt_a_vilag_legalacsonyabb_embere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c31135-412d-4e15-8382-0ed8ae302107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed14e83d-9bbd-4906-8ced-36b2c041fa15","keywords":null,"link":"/elet/20200118_27_eves_koraban_meghalt_a_vilag_legalacsonyabb_embere","timestamp":"2020. január. 18. 12:00","title":"27 éves korában meghalt a világ legalacsonyabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]