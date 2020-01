Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Simonka György nem kér kegyelmet, elkészült a Bölcsek Tanácsának jelentése a Fideszről. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Simonka György nem kér kegyelmet, elkészült a Bölcsek Tanácsának...","id":"20200121_Radar360_Fordulat_orosz_metrokocsik_ugyeben_Trumpnak_kinos_pillanatai_lesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db22e8f-cedd-447b-919e-1ade8c0383b1","keywords":null,"link":"/360/20200121_Radar360_Fordulat_orosz_metrokocsik_ugyeben_Trumpnak_kinos_pillanatai_lesznek","timestamp":"2020. január. 21. 08:10","title":"Radar360: Fordulat az orosz metrókocsik ügyében, Trumpnak kínos pillanatai lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem engedélyezték. Vannak viszont más fura nevek, amelyek már gond nélkül adhatók.","shortLead":"De nem engedélyezték. Vannak viszont más fura nevek, amelyek már gond nélkül adhatók.","id":"20200120_fidesz_anyakonyveztetheto_nevek_noi_nevek_ferfi_nevek_legfurcsabb_magyar_nevek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a201fa-37a4-46a9-9cf0-d6515262a32e","keywords":null,"link":"/elet/20200120_fidesz_anyakonyveztetheto_nevek_noi_nevek_ferfi_nevek_legfurcsabb_magyar_nevek","timestamp":"2020. január. 20. 16:23","title":"Adna olyan nevet a gyermekének, hogy Fidesz? Valaki megpróbálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0167f62-73a9-46cd-b1eb-a91cad163815","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál fővárosban az erdőtüzek füstje után az időjárás okoz gondot.","shortLead":"Az ausztrál fővárosban az erdőtüzek füstje után az időjárás okoz gondot.","id":"20200121_canberra_ausztralia_jegeso_golflabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0167f62-73a9-46cd-b1eb-a91cad163815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dcdced-0a57-45d9-96f9-f9f2567966fa","keywords":null,"link":"/elet/20200121_canberra_ausztralia_jegeso_golflabda","timestamp":"2020. január. 21. 11:51","title":"Golflabda nagyságú jég verte szét Canberrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51e3883-b5a0-454b-9d06-95585eb0ff55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár önmagában is nagy esemény, amikor a Samsung bemutatja valamelyik csúcsmodelljét, a mostani eseményre egy meglepetést is várnak.","shortLead":"Bár önmagában is nagy esemény, amikor a Samsung bemutatja valamelyik csúcsmodelljét, a mostani eseményre...","id":"20200121_samsung_galaxy_z_s20_bemutato_februar_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b51e3883-b5a0-454b-9d06-95585eb0ff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945ad23c-d375-4205-9a41-f4a240c293c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_samsung_galaxy_z_s20_bemutato_februar_11","timestamp":"2020. január. 21. 09:03","title":"Lehet, hogy lesz egy meglepetés is az új Samsung Galaxyk bemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","shortLead":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","id":"20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d70c8-641e-4216-bb3f-758fa6339ab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","timestamp":"2020. január. 21. 14:59","title":"Film készül egy dadogós borsodi YouTube-sztárról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában a legdurvább dugók Rómában vannak, de Budapesten is majd egy hetet vesz el évente a közlekedők életéből az araszolás.","shortLead":"Európában a legdurvább dugók Rómában vannak, de Budapesten is majd egy hetet vesz el évente a közlekedők életéből...","id":"20200121_Egy_atlag_budapesti_162_orat_ul_dugoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e2cfef-9cf3-4dee-83e3-3297a8d3538a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Egy_atlag_budapesti_162_orat_ul_dugoban","timestamp":"2020. január. 21. 07:45","title":"Egy átlag budapesti 162 órát ül dugóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bánáti János kamaraelnök szerint az elhangzottak rombolják az igazságszolgáltatás tekintélyét.","shortLead":"Bánáti János kamaraelnök szerint az elhangzottak rombolják az igazságszolgáltatás tekintélyét.","id":"20200120_ugyvedi_kamara_orban_viktor_borton_karterites_volner_pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757fae33-8a0e-47bc-969e-78c21988d998","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_ugyvedi_kamara_orban_viktor_borton_karterites_volner_pal","timestamp":"2020. január. 20. 20:25","title":"Az ügyvédi kamara közleményben utasítja vissza Orbánék vádjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a","c_author":"Optic World","category":"brandcontent","description":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező ingerek 80%-át a szemén keresztül észleli – ezt a tényt ismerve máris felértékelődik ez az egyébként természetesnek tűnő „adottság”. ","shortLead":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező...","id":"20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58b1403-ae66-48b9-803b-305058fb79b5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","timestamp":"2020. január. 20. 11:30","title":"Minden második magyarnak rossz a szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]