Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89f81f0d-2507-46a9-89cd-418964faa673","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A súlyemelők doppingellenőreivel sem lenne most gond, ha egy brit kerékpáros fél évszázaddal ezelőtti végkimerülése nyomán el nem indul a kokszolás elleni harc.","shortLead":"A súlyemelők doppingellenőreivel sem lenne most gond, ha egy brit kerékpáros fél évszázaddal ezelőtti végkimerülése...","id":"20200119_doppingkontroll_Tom_Simpson_Tour_de_France","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89f81f0d-2507-46a9-89cd-418964faa673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437edd29-aa98-49d9-ac14-7f13a6e537c9","keywords":null,"link":"/360/20200119_doppingkontroll_Tom_Simpson_Tour_de_France","timestamp":"2020. január. 19. 09:30","title":"Neki kellett meghalnia, hogy legyen doppingkontroll a sportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új eredmények az orvosi diagnosztikában és terápiában is komoly előrelépéssel kecsegtetnek.","shortLead":"Az új eredmények az orvosi diagnosztikában és terápiában is komoly előrelépéssel kecsegtetnek.","id":"20200120_Az_ELTE_kutatoi_beszalltak_a_rakos_attetekkel_vivott_harcba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d4137a-212a-4839-a93c-f3c18924e46f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_Az_ELTE_kutatoi_beszalltak_a_rakos_attetekkel_vivott_harcba","timestamp":"2020. január. 20. 11:48","title":"Az ELTE kutatói beszálltak a rákos áttétekkel vívott harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a célegyenesbe érve minden fontos információ kiszivárgott a Samsung csúcsmobiljairól.","shortLead":"Úgy tűnik, a célegyenesbe érve minden fontos információ kiszivárgott a Samsung csúcsmobiljairól.","id":"20200120_samsung_galaxy_s20_5g_samsung_galaxy_s20_plus_5g_samsung_galaxy_s20_ultra_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a984d2-82e5-46ac-936c-97d3af670c38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_samsung_galaxy_s20_5g_samsung_galaxy_s20_plus_5g_samsung_galaxy_s20_ultra_5g","timestamp":"2020. január. 20. 08:33","title":"Kiszivárgott, milyenek lehetnek a Magyarországra is érkező Samsung Galaxy S20 telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: centi, börtön, sorcsere, káosz, ártatlanság. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200119_Az_en_hetem_Peterfy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef92ebe-d288-45b1-86b6-c64f17343d02","keywords":null,"link":"/360/20200119_Az_en_hetem_Peterfy","timestamp":"2020. január. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a börtönné lett országról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három év alatt 1,8 millió euróval nőtt a bérköltség az élvonalbeli labdarúgó kluboknál. Egy focista átlagban az átlagkereset tízszeresét kapja meg.","shortLead":"Három év alatt 1,8 millió euróval nőtt a bérköltség az élvonalbeli labdarúgó kluboknál. Egy focista átlagban...","id":"20200120_Tobb_mint_3_milliot_keres_egy_magyar_focista_az_NB_Iben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c2733a-2210-46b0-8c75-f6743fbe55d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Tobb_mint_3_milliot_keres_egy_magyar_focista_az_NB_Iben","timestamp":"2020. január. 20. 11:24","title":"Több mint 3 milliót keres egy focista az NB I.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba34537-1137-4ba1-9d43-3be4cc2d5115","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a rendszeres színház-, opera-, koncert- és múzeumlátogatás miként hat az emberek testi és szellemi állapotára. ","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a rendszeres színház-, opera-, koncert- és múzeumlátogatás miként hat...","id":"202003_a_kulturafogyasztas_hatasa_eletmuveszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba34537-1137-4ba1-9d43-3be4cc2d5115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c84b134-8222-4bc4-abe8-b54c2d17915f","keywords":null,"link":"/360/202003_a_kulturafogyasztas_hatasa_eletmuveszet","timestamp":"2020. január. 19. 16:15","title":"Élet és halál művészete: 6710 embernél vizsgálták meg, meddig él, aki többet művelődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható - közölte...","id":"20200119_A_Dunantulon_enyhe_havazassal_bucsuzik_a_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6aacca-da53-44dc-a335-4a77e2a2ae06","keywords":null,"link":"/elet/20200119_A_Dunantulon_enyhe_havazassal_bucsuzik_a_het","timestamp":"2020. január. 19. 08:52","title":"A Dunántúlon enyhe havazással búcsúzik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76f51e4-8e2b-48ee-92d5-57dbbfdb4142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi könnyedebb témák után ezúttal az alternatív bankolási lehetőségekről, vagyis a fintech megoldásokról esett szó az Őrültech című podcast eheti adásában.","shortLead":"A korábbi könnyedebb témák után ezúttal az alternatív bankolási lehetőségekről, vagyis a fintech megoldásokról esett...","id":"20200119_podcast_orultech_fintech_penzugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b76f51e4-8e2b-48ee-92d5-57dbbfdb4142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea064832-28fb-4fd4-b359-edb4a2ae0a00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_podcast_orultech_fintech_penzugy","timestamp":"2020. január. 19. 22:15","title":"Podcast: Miben kell még fejlődniük a fintech cégeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]