[{"available":true,"c_guid":"c034b9c4-19e5-4314-895b-24672d3f6b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új-fundlandi St John's városának ki kell ásnia magát a hó alól. Két nap alatt bénította le a várost az extrém hóvihar. ","shortLead":"Az új-fundlandi St John's városának ki kell ásnia magát a hó alól. Két nap alatt bénította le a várost az extrém...","id":"20200119_Hatalmas_mennyisegu_ho_temetett_maga_ala_egy_kanadai_varost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c034b9c4-19e5-4314-895b-24672d3f6b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d74f3b-3a65-4135-a6b9-455bd9588a95","keywords":null,"link":"/elet/20200119_Hatalmas_mennyisegu_ho_temetett_maga_ala_egy_kanadai_varost","timestamp":"2020. január. 19. 09:54","title":"Szó szerint maga alá temetett a hó egy kanadai várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d161785-ff56-4286-898e-f014e401e570","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan segélycsomagokra találtak rá egy nagy raktáráruházban, amelyeket elvileg két évvel ezelőtt kellett volna kiosztani a Maria hurrikán áldozatainak. Az ügy kapcsán kirúgták az ország katasztrófavédelmi vezetőjét. ","shortLead":"Olyan segélycsomagokra találtak rá egy nagy raktáráruházban, amelyeket elvileg két évvel ezelőtt kellett volna...","id":"20200119_Visszatartott_segelyszallitmanyokra_bukkantak_a_helyiek_egy_Puerto_Ricoi_raktarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d161785-ff56-4286-898e-f014e401e570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc2e242-5527-496e-9d42-93c5f9e22634","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Visszatartott_segelyszallitmanyokra_bukkantak_a_helyiek_egy_Puerto_Ricoi_raktarban","timestamp":"2020. január. 19. 15:49","title":"Visszatartott segélyszállítmányokra bukkantak a helyiek egy Puerto Rico-i raktárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83cf0db-fc4f-4bca-962a-2296f1b5b750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori Inconnu csoport és a demokratikus ellenzék meghatározó figurája volt Philipp Tibor. 2020. január 18-án hunyt el. ","shortLead":"Az egykori Inconnu csoport és a demokratikus ellenzék meghatározó figurája volt Philipp Tibor. 2020. január 18-án hunyt...","id":"20200119_Meghalt_Philipp_Tibor_az_egykori_demokratikus_ellenzek_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83cf0db-fc4f-4bca-962a-2296f1b5b750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7e0ab3-6b2b-444c-b71b-7ffd29c78251","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Meghalt_Philipp_Tibor_az_egykori_demokratikus_ellenzek_tagja","timestamp":"2020. január. 19. 11:34","title":"Meghalt Philipp Tibor, az egykori demokratikus ellenzék tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három országos napilapban 440 millió forintért hirdettek adófizetői pénzből decemberben. ","shortLead":"A három országos napilapban 440 millió forintért hirdettek adófizetői pénzből decemberben. ","id":"20200118_karacsony_ujsaghirdetes_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d134e54-1b04-481f-8fcf-342e09e7973d","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_karacsony_ujsaghirdetes_kormany","timestamp":"2020. január. 18. 17:23","title":"Ünnepek után is milliókért kívánt boldog karácsonyt hirdetésekben a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők nem tartják valószínűnek, hogy a republikánus többségű szenátusban meglesz ez elnök elmozdításához szükséges kétharmados többség.","shortLead":"Elemzők nem tartják valószínűnek, hogy a republikánus többségű szenátusban meglesz ez elnök elmozdításához szükséges...","id":"20200119_Trump_ugyvedjei_alkotmanysertonek_minositettek_az_elnok_elleni_vadakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1855d0-2acc-42a3-b375-89072334bccc","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Trump_ugyvedjei_alkotmanysertonek_minositettek_az_elnok_elleni_vadakat","timestamp":"2020. január. 19. 08:50","title":"Trump ügyvédjei alkotmánysértőnek minősítették az elnök elleni vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is indokolt a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"Továbbra is indokolt a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","id":"20200118_Marad_a_rossz_levego_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc1fbde-4dde-4221-b02f-e7fbb1d7b448","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Marad_a_rossz_levego_Budapesten","timestamp":"2020. január. 18. 11:44","title":"Marad a rossz levegő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap szerint hamarosan együtt fognak reggeli műsort vezetni a Sláger FM-en.","shortLead":"A lap szerint hamarosan együtt fognak reggeli műsort vezetni a Sláger FM-en.","id":"20200118_Osszehozta_Bochkor_Gabort_Jakso_Laszloval_a_Bors","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d4da87-75b2-4c59-a87d-8b8f7a3032c6","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Osszehozta_Bochkor_Gabort_Jakso_Laszloval_a_Bors","timestamp":"2020. január. 18. 08:58","title":"Összehozta Bochkor Gábort Jáksó Lászlóval a Bors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622cbd26-5178-4338-bfa3-03299116a665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarokkal azonos csoportban szereplő világbajnoki ezüstérmes spanyol válogatott 24-7-re győzte le a török csapatot a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornája csoportküzdelmeinek szombati zárófordulójában.","shortLead":"A magyarokkal azonos csoportban szereplő világbajnoki ezüstérmes spanyol válogatott 24-7-re győzte le a török csapatot...","id":"20200118_Husz_golos_magyar_siker_kell_este_a_csoportelsoseghez_vizilabdaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=622cbd26-5178-4338-bfa3-03299116a665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ddbf85-f94b-44b6-acc7-52282e402d0c","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Husz_golos_magyar_siker_kell_este_a_csoportelsoseghez_vizilabdaban","timestamp":"2020. január. 18. 12:44","title":"Húszgólos magyar siker kell este a csoportelsőséghez férfi vízilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]