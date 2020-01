Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön a világon elsőként próbálja átevezni az Atlanti-óceánt a kabin nélküli vízi járművel.\r

\r

","shortLead":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön...","id":"20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0e38c1-4b0c-432c-8d45-f9b394fd2929","keywords":null,"link":"/elet/20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","timestamp":"2020. január. 29. 13:15","title":"Egyedül az óceánon: 160 kilométer után vissza kellett fordulnia Rakonczay Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miért migránsmentes Ditrót akarnak, miért nem inkább családon belüli erőszaktól mentes Ditrót – kérdezte a polgármester.","shortLead":"Miért migránsmentes Ditrót akarnak, miért nem inkább családon belüli erőszaktól mentes Ditrót – kérdezte a polgármester.","id":"20200129_Gyergyoditro_polgarmestere_Osszekevertek_a_migraciot_a_vendegmunkaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f1290f-e699-4a02-a722-a0fd1d2de42e","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Gyergyoditro_polgarmestere_Osszekevertek_a_migraciot_a_vendegmunkaval","timestamp":"2020. január. 29. 18:46","title":"Gyergyóditró polgármestere: Összekeverték a migrációt a vendégmunkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278e84ae-4bea-46bd-8933-97728a6ea1f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden tulajdonságát örökölte: a lobbanékonyságát is, és azt is, hogy részegen kicsit erősebbnek érzi magát. ","shortLead":"Minden tulajdonságát örökölte: a lobbanékonyságát is, és azt is, hogy részegen kicsit erősebbnek érzi magát. ","id":"20200129_Nagy_Zsolt_Azt_volt_a_legnehezebb_elfogadni_hogy_ugyanolyan_vagyok_mint_az_apam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=278e84ae-4bea-46bd-8933-97728a6ea1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005e0708-5441-4a37-ac0f-b69940b8ca97","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Nagy_Zsolt_Azt_volt_a_legnehezebb_elfogadni_hogy_ugyanolyan_vagyok_mint_az_apam","timestamp":"2020. január. 29. 11:22","title":"Nagy Zsolt: Azt volt a legnehezebb elfogadni, hogy ugyanolyan vagyok, mint az apám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2","c_author":"Nagy Gábor","category":"sport","description":"Csak az egyik elemet adják a mérkőzések abban a fesztiválban, amelyet a Magyar Kézilabda-szövetség szervez a két év múlva megrendezendő férfi Európa-bajnokság köré, gasztronómiai, wellness- és kulturális kínálattal.\r

\r

","shortLead":"Csak az egyik elemet adják a mérkőzések abban a fesztiválban, amelyet a Magyar Kézilabda-szövetség szervez a két év...","id":"20200129_kezilabda_eb_fesztival_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7beeb3-a9af-4069-8eb7-755e85ee74f7","keywords":null,"link":"/sport/20200129_kezilabda_eb_fesztival_2022","timestamp":"2020. január. 29. 18:08","title":"Magyar–szlovák kézilabda-fesztivált terveznek 2022-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás visszaesése komoly gazdasági következményekkel jár. Ráadásul, mivel Kína az egész világgazdaság egyik legfontosabb motorja, a járvány hatásai is nemzetköziek lesznek. A veszély elmúltával viszont gyors talpra állás várható. Az viszont egyelőre megjósolhatatlan, hogy meddig húzódik el a krízis. ","shortLead":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás...","id":"20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cea9ffd-4d4b-4262-afaf-37e66e344ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","timestamp":"2020. január. 29. 18:10","title":" Mekkora hatása lehet a koronavírusnak a világgazdaságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998cd53f-cb07-4a70-a914-d1131dff1149","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ő felesége is „teljes értékű, csinos nőként jött ki a kórházból”. A fitneszguru hosszú interjúban fejtette ki az álláspontját az elmúlt napok nagy vihart kavaró videóiról, kommentjeiről és támadásairól. ","shortLead":"Az ő felesége is „teljes értékű, csinos nőként jött ki a kórházból”. A fitneszguru hosszú interjúban fejtette ki...","id":"20200128_Schobert_Norbert_Szerintem_a_terhesseg_es_a_szules_nem_egy_drama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=998cd53f-cb07-4a70-a914-d1131dff1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b88c5-a180-4e86-9be8-d328dbf7ff22","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Schobert_Norbert_Szerintem_a_terhesseg_es_a_szules_nem_egy_drama","timestamp":"2020. január. 28. 14:09","title":"Schobert Norbert: Szerintem a terhesség és a szülés nem egy dráma!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február 11-ei bemutatóján állhat elő a Galaxy Z Flip összecsukható telefonnal is, amelyről nemrég hivatalosnak tűnő termékfotók kerültek ki az internetre.","shortLead":"A Samsung február 11-ei bemutatóján állhat elő a Galaxy Z Flip összecsukható telefonnal is, amelyről nemrég...","id":"20200128_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ef784b-a69c-4d24-a3d5-c7c22b149e82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2020. január. 28. 19:45","title":"Hivatalosnak tűnő képek jelentek meg egy összecsukható Samsung telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","shortLead":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","id":"20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13b3355-e2b3-4b6f-95ca-dabd505eefaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","timestamp":"2020. január. 28. 13:48","title":"Különleges Ikarust kapott a Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]