Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a035f2e9-bfb6-43c9-92c5-b03e65bb3714","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi pillanat ez, a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is nyert Pong Dzsunho filmje, az Élősködők. Az ír üres kézzel távozott, Oscart nyert Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger és Laura Dern is. Ez volt a 92. Oscar-gála percről percre tudósítása. ","shortLead":"Történelmi pillanat ez, a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is nyert Pong Dzsunho filmje...","id":"20200210_Oscar_dij_gala_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a035f2e9-bfb6-43c9-92c5-b03e65bb3714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6126d59-32d4-45ee-bf32-19b9490ea3ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_dij_gala_percrol_percre","timestamp":"2020. február. 10. 00:20","title":"Tarolt az Élősködők, hoppon maradt Az ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírus mellett csendben ismét járványt okozó influenza elleni univerzális vakcina kifejlesztéséhez a gyermekek immunrendszerének kutatása adhatja a kulcsot.","shortLead":"A koronavírus mellett csendben ismét járványt okozó influenza elleni univerzális vakcina kifejlesztéséhez a gyermekek...","id":"202006__bevesodo_influenza__uj_vakcinaremenyek__elso_randevu__gyerekcipoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b50ad01-f2b1-4b1f-aac3-9471ebfb97fe","keywords":null,"link":"/360/202006__bevesodo_influenza__uj_vakcinaremenyek__elso_randevu__gyerekcipoben","timestamp":"2020. február. 09. 08:15","title":"Talán megvan a kulcs a koronavírusnál is pusztítóbb influenza elleni univerzális oltáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggódnak a magyarországi cégek is a koronavírus miatt; egyre több jel érkezik arról, hogy gond lehet a magyar gazdasággal; átírták a keleti nyitás fogalmát, hogy legalább az új definíció szerint sikeres legyen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aggódnak a magyarországi cégek is a koronavírus miatt; egyre több jel érkezik arról, hogy gond lehet a magyar...","id":"20200209_Es_akkor_koronavirus_keleti_nyitas_lanchid_feny_utca_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbd0d31-4094-42f4-8a64-c846361681f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200209_Es_akkor_koronavirus_keleti_nyitas_lanchid_feny_utca_novekedes","timestamp":"2020. február. 09. 07:00","title":"És akkor lassan kezdhetünk búcsúzni a magyar gazdasági csodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 92. Oscar-gála szünetében levetített reklámok közt egy samsungos is szerepelt, a gyártó új kagylótelefonját promózták benne.","shortLead":"A 92. Oscar-gála szünetében levetített reklámok közt egy samsungos is szerepelt, a gyártó új kagylótelefonját promózták...","id":"20200210_92_oscar_dijatado_tevereklam_samsung_galaxy_z_flip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e7b4b2-1bb3-4f45-bc5f-4e5269912b39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_92_oscar_dijatado_tevereklam_samsung_galaxy_z_flip","timestamp":"2020. február. 10. 10:03","title":"Nézte az Oscar-díjátadót? Akkor láthatta a Samsung vadonatúj telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában már több a koronavírus-áldozat, mint amennyit a 2002-2003-as SARS-járvány követelt világszerte. Szombaton 89 ember halt meg Kínában a vírustól, ezt több, mint bármelyik korábbi napon. Az új fertőzöttek száma viszont csökkent.","shortLead":"Kínában már több a koronavírus-áldozat, mint amennyit a 2002-2003-as SARS-járvány követelt világszerte. Szombaton 89...","id":"20200209_A_koronavirus_mar_halalosabb_a_SARSnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bcefb0-8429-493f-825b-02a791be4c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_koronavirus_mar_halalosabb_a_SARSnal","timestamp":"2020. február. 09. 07:58","title":"A koronavírus már halálosabb a SARS-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f67c60-6e72-4124-805a-93f096d9cf63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. ","shortLead":"Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. ","id":"20200209_Milyen_vamugyi_feladatok_merulnek_fel_ha_Kinabol_rendelunk_arut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47f67c60-6e72-4124-805a-93f096d9cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a1f85a-672d-4989-81da-90fc92f67bde","keywords":null,"link":"/kkv/20200209_Milyen_vamugyi_feladatok_merulnek_fel_ha_Kinabol_rendelunk_arut","timestamp":"2020. február. 09. 17:50","title":"Milyen vámügyi feladatok merülnek fel, ha Kínából rendelünk árut?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kosaraslegendával indult az In Memoriam videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

\r

","shortLead":"A kosaraslegendával indult az In Memoriam videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

\r

","id":"20200210_Kobe_Bryantrol_tobben_megemlekeztek_az_idei_Oscar_galan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d46ce2a-aee5-4d5b-b1cf-8d9afdbe19e2","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Kobe_Bryantrol_tobben_megemlekeztek_az_idei_Oscar_galan","timestamp":"2020. február. 10. 10:35","title":"Kobe Bryantről többen megemlékeztek az idei Oscar gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8c425e-5f75-4297-948b-46baf967da08","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mire jó a német egyesítés? Hogy vasárnap kényelmesen lehessen étteremben ebédelni. Időutazás és hangulatkép Mecklenburgból.","shortLead":"Mire jó a német egyesítés? Hogy vasárnap kényelmesen lehessen étteremben ebédelni. Időutazás és hangulatkép...","id":"20200208_Genscher_NATO_Mecklenburg_Modrow_Kohl__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea8c425e-5f75-4297-948b-46baf967da08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f5553d-134e-400a-badb-71d04badb9a8","keywords":null,"link":"/360/20200208_Genscher_NATO_Mecklenburg_Modrow_Kohl__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_9","timestamp":"2020. február. 08. 17:00","title":"Aki otthon bundát is vehet a pénzéért, itt még egy ebédet sem kap – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]