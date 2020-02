Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9893c8bc-f1d6-448a-a708-85724f57b71a","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"A köztársaság napjának ünnepével 2005-ben egy új szimbólumot próbált teremteni a politikai akarat. Pedig a köztársaságnak már akkor megvolt a jelképe Göncz Árpád személyében. Nem véletlen, hogy a születésnapján, február 10-én összemosódik a két ünnep. ","shortLead":"A köztársaság napjának ünnepével 2005-ben egy új szimbólumot próbált teremteni a politikai akarat. Pedig...","id":"20200210_goncz_arpad_koztarsasag_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9893c8bc-f1d6-448a-a708-85724f57b71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970419f3-6b73-4291-9a19-f6adb3c4b2b1","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_goncz_arpad_koztarsasag_evfordulo","timestamp":"2020. február. 10. 20:00","title":"„Máig Árpi bácsi maradt” – így fonódott össze Göncz Árpád személye és a köztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt év után kapott újra nagyobb állami megrendelést a Közgép.","shortLead":"Öt év után kapott újra nagyobb állami megrendelést a Közgép.","id":"20200212_A_nap_visszateroje_Utepitesi_kozbeszerzest_nyert_a_Kozgep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21845b8c-ae09-48a4-8700-31f16923dd1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_A_nap_visszateroje_Utepitesi_kozbeszerzest_nyert_a_Kozgep","timestamp":"2020. február. 12. 10:43","title":"A nap visszatérője: útépítési közbeszerzést nyert a Közgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Wall Street Journalnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a Huawei olyan megoldást épített be az eszközeibe, amelyen keresztül hozzá tudnak férni a mobilos hálózatok adatfolyamához. A kínai cég tagadja a lapban megjelent állításokat.","shortLead":"A The Wall Street Journalnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a Huawei olyan megoldást épített be...","id":"20200212_huawei_egyesult_allamok_kemkedes_lehallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c687e6-8bd1-46ea-9632-48e74d909835","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_huawei_egyesult_allamok_kemkedes_lehallgatas","timestamp":"2020. február. 12. 14:26","title":"Az amerikaiak szerint a Huawei az egész világon le tudja hallgatni a mobilos hálózatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0ba977-47e3-4996-933c-c75121ec31c3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Sorban állhatnak a hitelezők a szarvasi vasipari cég romjainál, miközben a gyárnak még egy fővárosi ingatlanja is van. A kávéfőzőket tovább gyártja egy cég, egy szemfüles dolgozó pedig még a bezárás előtt, legálisan megszerezte az egyik régi berendezést, ezen gyártana lámpákat. Van élet a „halálcsillag” után is.","shortLead":"Sorban állhatnak a hitelezők a szarvasi vasipari cég romjainál, miközben a gyárnak még egy fővárosi ingatlanja is van...","id":"20200211_szarvasi_vasipari_kavefozo_lampa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b0ba977-47e3-4996-933c-c75121ec31c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22de195c-534c-4233-8a65-014726924f9f","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_szarvasi_vasipari_kavefozo_lampa","timestamp":"2020. február. 11. 15:00","title":"Az Andrássy úti ingatlan nem húzza ki a csávából a bedőlt szarvasi gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz orvost hívtak össze a világ minden tájáról, hogy keressék a megoldást a koronavírus ellen. Közben egyre ijesztőbb számok kerülnek ki arról, mennyire veszélyes lehet valójában a járvány.","shortLead":"Több száz orvost hívtak össze a világ minden tájáról, hogy keressék a megoldást a koronavírus ellen. Közben egyre...","id":"20200211_koronavirus_kina_jarvany_who_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7686ce-9576-42cb-b63a-700a9a81d75c","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_kina_jarvany_who_orvosok","timestamp":"2020. február. 11. 14:14","title":"A világ 60 százalékát fenyegetheti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb064d9-34b7-45a4-b2d3-6429da482a3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A himalájai Makalut készülnek megmászni, ami 8463 méter magas. ","shortLead":"A himalájai Makalut készülnek megmászni, ami 8463 méter magas. ","id":"20200212_A_vilag_otodik_legmagasabb_csucsat_keszulnek_megmaszni_Klein_Davidek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb064d9-34b7-45a4-b2d3-6429da482a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbc1c99-65fd-4d56-aec0-80e2c24555a1","keywords":null,"link":"/sport/20200212_A_vilag_otodik_legmagasabb_csucsat_keszulnek_megmaszni_Klein_Davidek","timestamp":"2020. február. 12. 13:36","title":"A világ ötödik legmagasabb csúcsát készülnek megmászni Klein Dávidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ők is örülhetnek a film sikerének. ","shortLead":"Ők is örülhetnek a film sikerének. ","id":"20200211_Magyar_zeneszek_Eloskodok_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc0ef22-4c0c-4835-bde3-81436fdcb184","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Magyar_zeneszek_Eloskodok_zene","timestamp":"2020. február. 11. 14:24","title":"Magyar zenészek hangszerelték az Élősködők zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyomoznak a szlovén médiába áramló fideszes pénzek miatt, Sanders nyert New Hampshire-ben, 94 millióért kutat a közmédia. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyomoznak a szlovén médiába áramló fideszes pénzek miatt, Sanders nyert New Hampshire-ben, 94 millióért kutat...","id":"20200212_Radar360_visszavonatnak_az_uj_NATot_sokat_kell_varni_a_koronavirus_ellenszerere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae8a3bc-d207-4d60-bb1b-59655a6ada55","keywords":null,"link":"/360/20200212_Radar360_visszavonatnak_az_uj_NATot_sokat_kell_varni_a_koronavirus_ellenszerere","timestamp":"2020. február. 12. 08:00","title":"Radar360: visszavonatnák az új NAT-ot, sokat kell várni a koronavírus ellenszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]