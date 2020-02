Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kúszott vissza a 340 forint alá az euró.","shortLead":"Nem kúszott vissza a 340 forint alá az euró.","id":"20200213_Nem_ter_magahoz_a_forint_meg_mindig_340_felett_az_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7fa4c0-0c18-46cd-9c5e-bec696366da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Nem_ter_magahoz_a_forint_meg_mindig_340_felett_az_euro","timestamp":"2020. február. 13. 08:47","title":"Nem tér magához a forint, még mindig 340 felett az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kismama rendőri felvezetést kapott.","shortLead":"A kismama rendőri felvezetést kapott.","id":"20200212_Beindult_a_szules_az_M1es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd77d99-72a0-4f7e-8977-cc56a2dd8b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Beindult_a_szules_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2020. február. 12. 21:24","title":"Beindult a szülés az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A Fidesz frakcióülése után, Orbán Viktor vasárnapi évértékelője előtt vagyunk – ez adja a csütörtöki kormányzati tájékoztató különlegességét. Részletek derültek ki az Orbán által szerdán bejelentett nemzeti konzultációról. A kormány klímavédelmi akciótervet is elfogadott.","shortLead":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő...","id":"20200213_Rabolintott_a_kormany_Orban_tervere_jon_a_nemzeti_konzultacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd83a138-de11-4d1c-94fb-bf23a9e2cee7","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Rabolintott_a_kormany_Orban_tervere_jon_a_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2020. február. 13. 12:31","title":"Március közepén indul a nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e88d18-0b30-4f11-9357-83e3a45fbbe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi két új biztonsági ellenőrző pont kialakítása után két további kiépítését kezdte meg a Budapest Airport. Ez az a hely, ahol a csomagokat átvilágítják, az utasoknak pedig detektoros kapun kell áthaladniuk. A ferihegyi repülőtér üzemeltetője szerint így még a nyári csúcsidőszak előtt 18-ra nő a biztonsági folyosók száma.","shortLead":"A tavalyi két új biztonsági ellenőrző pont kialakítása után két további kiépítését kezdte meg a Budapest Airport...","id":"20200211_ferihegy_budapest_airport_utasbiztonsagi_ellenorzo_pontok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e88d18-0b30-4f11-9357-83e3a45fbbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e92572-c8a7-4451-90a0-284181fdcd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_ferihegy_budapest_airport_utasbiztonsagi_ellenorzo_pontok","timestamp":"2020. február. 11. 16:08","title":"Fellélegezhet, ha Budapestről szokott repülni: felszerelnek két új ellenőrző kaput","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f8c7a2-4581-4cd4-b699-ca8c37309d3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai cég nem teljesen kívülállóként akar betörni a villámgyors autók piacára, igaz eddig inkább 3D-s nyomtatásban jeleskedtek. ","shortLead":"A kaliforniai cég nem teljesen kívülállóként akar betörni a villámgyors autók piacára, igaz eddig inkább 3D-s...","id":"20200212_czinger_21_c_genfi_autoszalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91f8c7a2-4581-4cd4-b699-ca8c37309d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1618a5-3efd-4faf-ae44-b43ae14b6e82","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_czinger_21_c_genfi_autoszalon","timestamp":"2020. február. 13. 04:15","title":"A 21. század új hiperautóját ígéri egy ismeretlen garázscég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hiába nincs közvetlen tapasztalata a fiataloknak Gyurcsány Ferenc kormányzásáról, semmivel sem tartják szimpatikusabbnak azoknál, akik felnőttek voltak akkoriban. Az előző választáson egyesek szerint még lett volna esély kikerülni, a mostani támogatottsága mellett aligha. De levetheti magáról Gyurcsány valaha a stigmát? ","shortLead":"Hiába nincs közvetlen tapasztalata a fiataloknak Gyurcsány Ferenc kormányzásáról, semmivel sem tartják...","id":"20200212_gyurcsany_2022_valasztas_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ff18f2-2120-43a1-980e-ac35c01ee72b","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_gyurcsany_2022_valasztas_ellenzek","timestamp":"2020. február. 12. 14:00","title":"Lehet-e választást nyerni Gyurcsánnyal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a drog nem lett volna elég, a rendőrök az otthonában találtak lőfegyvert és lőszert is.","shortLead":"Ha a drog nem lett volna elég, a rendőrök az otthonában találtak lőfegyvert és lőszert is.","id":"20200212_Veletlenul_lebukott_egy_kulfoldi_ferfi_16_kilo_kabitoszerrel_Foton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9e1a58-7ba6-4ade-8a52-c42170aa7ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Veletlenul_lebukott_egy_kulfoldi_ferfi_16_kilo_kabitoszerrel_Foton","timestamp":"2020. február. 12. 12:45","title":"Tizenhat kiló kábítószerrel bukott le egy külföldi férfi Fóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ff4fc7-ba4c-4c91-bad7-3b65cd47388c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egy fine dining étterem megnyitása Londonban elég merész vállalkozásnak tűnik, egy magyar csapat azonban emeli a tétet: ők magyar ételek minőségi változatával törnének be a magas gasztronómiába. Sorozatunkban olyan magyarokkal találkoztunk, akiket a sorsa Londonhoz köti, ám a magyar tradíciókat is őrzik – a Brexit után is.","shortLead":"Egy fine dining étterem megnyitása Londonban elég merész vállalkozásnak tűnik, egy magyar csapat azonban emeli a tétet...","id":"20200212_Milyen_a_porkolt_nokedlivel_londoni_modra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ff4fc7-ba4c-4c91-bad7-3b65cd47388c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f80aa-ca1f-4064-bc6b-db6c802184fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Milyen_a_porkolt_nokedlivel_londoni_modra","timestamp":"2020. február. 12. 17:00","title":"Milyen a pörkölt nokedlivel \"londoni módra\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]