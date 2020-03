Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg a fia fertőzte meg, aki Olaszországban és Párizsban járt.","shortLead":"Valószínűleg a fia fertőzte meg, aki Olaszországban és Párizsban járt.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16263abb-7178-4b22-a5be-857ca21aa118","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_beteg","timestamp":"2020. március. 07. 10:43","title":"Idős férfi az ötödik magyarországi koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b989007-fc6f-4eac-8eff-b5d82803d4e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen személyre szabható 659 lóerős luxusautóból nem sok készül, és már az összes példány elfogyott. ","shortLead":"A teljesen személyre szabható 659 lóerős luxusautóból nem sok készül, és már az összes példány elfogyott. ","id":"20200308_egyaltalan_nincs_teteje_a_legujabb_szuperdraga_ketuleses_bentley_bacalar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b989007-fc6f-4eac-8eff-b5d82803d4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923fdad3-0c63-460e-aa2e-cf6a65faf5f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200308_egyaltalan_nincs_teteje_a_legujabb_szuperdraga_ketuleses_bentley_bacalar","timestamp":"2020. március. 08. 06:41","title":"Egyáltalán nincs teteje a legújabb szuperdrága kétüléses Bentleynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Huszonnégy óra alatt 1145 új fertőzöttet regisztráltak. ","shortLead":"Huszonnégy óra alatt 1145 új fertőzöttet regisztráltak. ","id":"20200307_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fcfd40-3ec8-42c2-9e8b-87283fb045bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 07. 18:56","title":"Nagyon megugrott a fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3855160-5972-4d0e-9f33-08b09f2d8b83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben mentora, Misi bácsi tanácsára próbálja komolyan venni a bokszolást, iskolába jár és dolgozik is. Emellett barátnőjével sem konfliktusoktól mentes a kapcsolata. Gettó Balboa, második rész. ","shortLead":"Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben mentora, Misi bácsi tanácsára próbálja...","id":"20200307_Doku360_Getto_Balboa_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3855160-5972-4d0e-9f33-08b09f2d8b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277d78ea-83d0-4ff2-a716-6d043c19f571","keywords":null,"link":"/360/20200307_Doku360_Getto_Balboa_masodik_resz","timestamp":"2020. március. 07. 19:00","title":"Doku360: \"Ne engedd meg azt a luxust, hogy középszerű bokszolónak mondjanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban, ahol Kínán kívül a legtöbben kapták el, \"háborút\" indítottak a kórokozó terjedése ellen.\r

","shortLead":"Az országban, ahol Kínán kívül a legtöbben kapták el, \"háborút\" indítottak a kórokozó terjedése ellen.\r

","id":"20200308_koronavirus_del_korea_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c677f98-9739-431d-96d9-4bc6bc9adb03","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_del_korea_jarvany","timestamp":"2020. március. 08. 13:25","title":"Hétezer fölött a koronavírussal fertőzöttek száma Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1526306-845b-454f-981a-40f686da665e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroműanyagot találtak egy újonnan felfedezett rákfajban, mely a Csendes-óceánban 6500 méter mélyen él. A Természetvédemi Világalap (WWF) ehhez kapcsolódóan világszintű petíciót kezdeményezett a műanyagszemét-áradat megfékezésére.","shortLead":"Mikroműanyagot találtak egy újonnan felfedezett rákfajban, mely a Csendes-óceánban 6500 méter mélyen él...","id":"20200306_mikromuanyag_csendes_ocean_szennyezes_wwf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1526306-845b-454f-981a-40f686da665e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a579c3-4c29-4cad-9622-92e4b200826e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_mikromuanyag_csendes_ocean_szennyezes_wwf","timestamp":"2020. március. 06. 18:03","title":"Olyan helyre is eljutott már a mikroműanyag, ahová sosem gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b0d378-06bc-4511-80f8-62e70c3a145e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mesterlövésznek jó tudnia, hogy tényleg a kiszemelt ellenség került-e a célkeresztbe. Fejlett hadseregek már most is digitális eljárásokat alkalmaznak, például az arc vagy a járás azonosítását. Bizonytalanság akkor adódik, ha az illető álcázza magát, netán sántikál. Az új megoldás a szívlenyomat.","shortLead":"A mesterlövésznek jó tudnia, hogy tényleg a kiszemelt ellenség került-e a célkeresztbe. Fejlett hadseregek már most is...","id":"202010_azonositas_szivdobbanassal_erzik_acelzast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b0d378-06bc-4511-80f8-62e70c3a145e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6998b9-9fb9-448d-b0a2-98d6e711ad38","keywords":null,"link":"/360/202010_azonositas_szivdobbanassal_erzik_acelzast","timestamp":"2020. március. 08. 09:00","title":"A titkosszolgálatok ezentúl nemcsak ujjlenyomatot, hanem szívverésmintát is vehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A British Council Hungary három hónapig nem hirdethet és szervezhet államilag elismert nyelvvizsgát.","shortLead":"A British Council Hungary három hónapig nem hirdethet és szervezhet államilag elismert nyelvvizsgát.","id":"20200306_Felfuggesztettek_egy_Budapesten_mukodo_nyelvvizsgakozpont_mukodeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87386c39-c191-4ec5-82a9-bf29de8880cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Felfuggesztettek_egy_Budapesten_mukodo_nyelvvizsgakozpont_mukodeset","timestamp":"2020. március. 06. 17:19","title":"Felfüggesztették egy Budapesten működő nyelvvizsgaközpont működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]