[{"available":true,"c_guid":"795c6b48-d8c8-4f82-8421-a3b34ba455be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilencezer fölé emelkedett az igazolt koronavírusos esetek száma.","shortLead":"Kilencezer fölé emelkedett az igazolt koronavírusos esetek száma.","id":"20200309_koronavirus_jarvany_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=795c6b48-d8c8-4f82-8421-a3b34ba455be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057994a0-e7d0-4a12-ab88-3bc811c7e9e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_jarvany_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 09. 19:15","title":"Koronavírus: jelentősen nőtt a fertőzöttek és az elhunytak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f159d6e9-b745-4900-82c0-7b1017edba00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden további nélkül rendszámozható sportkocsi a Forma-1-es autókéhoz közeli vezetési élményt nyújt.","shortLead":"A minden további nélkül rendszámozható sportkocsi a Forma-1-es autókéhoz közeli vezetési élményt nyújt.","id":"20200309_egyetlen_szemelyes_ez_a_legujabb_kozuti_torpedo_bac_mono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f159d6e9-b745-4900-82c0-7b1017edba00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e921d54-4912-4c76-82a3-fd88cd3a2995","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_egyetlen_szemelyes_ez_a_legujabb_kozuti_torpedo_bac_mono","timestamp":"2020. március. 09. 07:59","title":"Egyetlen személyes ez a legújabb közúti torpedó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","shortLead":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","id":"20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b1447-bc67-4ca5-8846-c821a6827331","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","timestamp":"2020. március. 10. 11:12","title":"Két nap után mentettek ki egy anyát és a fiát az összeomlott karanténhotel romjai alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A gyámhivatalok helyett március eleje óta a bíróságoktól kérhetik az elszabotált láthatás pótlását a hoppon maradt szülők. A szakemberek szerint a váltott elhelyezés jelenthetne igazi megoldást a gyerekek számára.","shortLead":"A gyámhivatalok helyett március eleje óta a bíróságoktól kérhetik az elszabotált láthatás pótlását a hoppon maradt...","id":"202010__elvalt_szulok__jog_agyerekhez__kapcsolattartas__latasnem_lathatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4743b4-47dc-4556-a6fd-6af62bf58dcb","keywords":null,"link":"/360/202010__elvalt_szulok__jog_agyerekhez__kapcsolattartas__latasnem_lathatas","timestamp":"2020. március. 10. 13:00","title":"Soron kívül születhetnek ítéletek az elvált szülők láthatási ügyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c947e807-a8f8-45ad-a2e2-37316d2e4a15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Modellszimulációk szerint koronavírus-járvány esetén mindenképp megéri bezárni az iskolákat.\r

