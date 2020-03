Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lázmérésen túl egy kérdőívet is ki kell majd tölteni. ","shortLead":"A lázmérésen túl egy kérdőívet is ki kell majd tölteni. ","id":"20200316_A_Honvedkorhaz_Podmaniczky_utcai_telephelyen_is_lesz_elovizsgalati_pont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb9306e-6986-4e9f-a5ed-204dc2cf6da6","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_A_Honvedkorhaz_Podmaniczky_utcai_telephelyen_is_lesz_elovizsgalati_pont","timestamp":"2020. március. 16. 17:45","title":"A Honvédkórház Podmaniczky utcai épülete előtt is lesz koronavírust vizsgáló sátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első páciens hétfőn kapta meg a kísérleti vakcinát.","shortLead":"Az első páciens hétfőn kapta meg a kísérleti vakcinát.","id":"20200317_koronavirus_vakcina_vedooltas_teszt_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b4eb0c-5d2b-42b9-873c-81bf5779c12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_vakcina_vedooltas_teszt_egyesult_allamok","timestamp":"2020. március. 17. 18:44","title":"Elkezdték a koronavírus elleni oltóanyag tesztelését az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c50ae3-9fd3-4c48-8e06-f75b2a5b04bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint a játékok alkalmasak lehetnek a vírus terjesztésére. Hasonló intézkedésről döntöttek néhány vidéki városban is.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint a játékok alkalmasak lehetnek a vírus terjesztésére. Hasonló intézkedésről...","id":"20200317_budapest_jatszoter_koronavirus_jarvany_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54c50ae3-9fd3-4c48-8e06-f75b2a5b04bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b8c9d1-b753-4b1a-a98c-883e82ffeaef","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_budapest_jatszoter_koronavirus_jarvany_karacsony_gergely","timestamp":"2020. március. 17. 18:02","title":"Bezárják az összes budapesti játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt továbbra sem tudni, hogy mikor kezdődik a WTCR versenysorozat idei szezonja, de Michelisz Norbert rajtszáma legalább már biztos. ","shortLead":"A koronavírus miatt továbbra sem tudni, hogy mikor kezdődik a WTCR versenysorozat idei szezonja, de Michelisz Norbert...","id":"20200318_a_bajnokot_illeto_1es_rajtszamot_valasztotta_michelisz_wtcr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02491300-ca04-4773-bd5d-f788f8e44a45","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_bajnokot_illeto_1es_rajtszamot_valasztotta_michelisz_wtcr","timestamp":"2020. március. 18. 12:23","title":"A bajnokot illető 1-es rajtszámot választotta Michelisz, a szezon tovább csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esőre csak elvétve lehet számítani.","shortLead":"Esőre csak elvétve lehet számítani.","id":"20200317_Csipos_reggel_utan_kellemes_tavaszi_ido_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9c06de-e357-44bf-ba5e-e351605320db","keywords":null,"link":"/elet/20200317_Csipos_reggel_utan_kellemes_tavaszi_ido_lesz","timestamp":"2020. március. 17. 05:27","title":"Csípős reggel után kellemes tavaszi idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság még nem döntött.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság még nem döntött.","id":"20200317_A_japanok_megrendeznek_a_nyari_olimpiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a48087-039d-4878-a4af-9714400fa08d","keywords":null,"link":"/sport/20200317_A_japanok_megrendeznek_a_nyari_olimpiat","timestamp":"2020. március. 17. 18:26","title":"A japánok még mindig megrendeznék a nyári olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első gyógyult beteg szintén iráni állampolgár volt, ő múlt csütörtök este mehetett haza.","shortLead":"Az első gyógyult beteg szintén iráni állampolgár volt, ő múlt csütörtök este mehetett haza.","id":"20200316_koronavirus_gyogyult_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1a36ca-1922-4c5d-aeed-bce7f38be09b","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_gyogyult_Magyarorszag","timestamp":"2020. március. 16. 21:57","title":"Újabb ember gyógyult meg a koronavírusból Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okozott némi zavart még az állatorvosok körében is a hétfőn bejelentett új szabályozás, amely alapján bizonyos létesítmények nem, illetve csak korlátozottan működhetnek. Az állatorvosi kamara elnöke segített értelmezni az új rendelkezéseket.","shortLead":"Okozott némi zavart még az állatorvosok körében is a hétfőn bejelentett új szabályozás, amely alapján bizonyos...","id":"20200317_Nem_kell_bezarni_az_allatorvosi_rendeloket_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeb3ce9-30b3-470e-a52e-09b97e506f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Nem_kell_bezarni_az_allatorvosi_rendeloket_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 17. 10:41","title":"Nem kell bezárni az állatorvosi rendelőket a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]