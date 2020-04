Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","shortLead":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","id":"20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1749cff1-e8ec-48f0-9182-4ad248b6cc56","keywords":null,"link":"/elet/20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","timestamp":"2020. április. 24. 15:50","title":"Közel 30 nyelvből szervezhető online nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány egyik nagy nyertese lehet a Zoom, a videós szolgáltatást a(z önkéntes) karantén és a távoli munkavégzés miatt egyre többen használják – a súlyos biztonsági problémák ellenére.","shortLead":"A koronavírus-járvány egyik nagy nyertese lehet a Zoom, a videós szolgáltatást a(z önkéntes) karantén és a távoli...","id":"20200423_zoom_felhasznalok_szama_home_office_videokonferencia_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dd25ee-ad88-423e-bb7c-531fd62cec2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_zoom_felhasznalok_szama_home_office_videokonferencia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 23. 17:03","title":"3000 százalékkal nőtt a Zoom-használók száma, ömlenek hozzájuk az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710663e9-a818-42b8-8d5c-47cba9b25d4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Például online is lehet csinálni. ","shortLead":"Például online is lehet csinálni. ","id":"20200423_Norvegia_online_szalagatvagas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=710663e9-a818-42b8-8d5c-47cba9b25d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9925f-0b89-405a-b531-95f61f0884c6","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Norvegia_online_szalagatvagas","timestamp":"2020. április. 23. 12:13","title":"Norvégiában a koronavírus sem akadályozhatja meg a szalagátvágásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece74941-74a4-4d0d-b03b-d8f5fa28561d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Making a Murderer \"rajongóinak\" készített izgalmas dokumentumfilm-sorozatot a Netflix, Cate Blanchett antifeminista antihős szerepében brillírozik az HBO-n, látványos családi animációs filmmel jött ki az Apple TV+. ","shortLead":"A Making a Murderer \"rajongóinak\" készített izgalmas dokumentumfilm-sorozatot a Netflix, Cate Blanchett antifeminista...","id":"20200423_Stream360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ece74941-74a4-4d0d-b03b-d8f5fa28561d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19669b0d-f3ea-447f-b9d2-23d0337304bf","keywords":null,"link":"/360/20200423_Stream360","timestamp":"2020. április. 23. 19:30","title":"Stream360: Ártatlanul elítélteknek hozhat feloldozást egy új sorozat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Újabb egészségügyi dolgozó koronavírustesztje lett pozitív a tatabányai kórházban, így már összesen 17 fertőzöttről tudni. Többen karanténba kerültek. Kiderült, betegek is megfertőződtek, de az ő számukat nem közölték. A szerkesztőségünket megkereső Zsolt attól tart, a dialízisre szoruló 86 éves édesanyja is elkapta a vírust, akit pénteken szállítottak be a kórházba. ","shortLead":"Újabb egészségügyi dolgozó koronavírustesztje lett pozitív a tatabányai kórházban, így már összesen 17 fertőzöttről...","id":"20200423_A_miniszteriumtol_ker_segitseget_a_korhaz_mert_egyszerre_41_dolgozojuk_esett_ki_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815662cf-a107-416c-8913-399f6ed704ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_A_miniszteriumtol_ker_segitseget_a_korhaz_mert_egyszerre_41_dolgozojuk_esett_ki_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 23. 19:00","title":"A minisztériumtól kér segítséget a kórház, mert több tucat dolgozójuk esett ki egyszerre a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99e49f0-f467-44e5-96dc-e18139f1a740","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül 2 milliárd forintnak számító összeget ajánlott fel az énekes jótékonysági szervezete olyan civileknek, akik a hátrányos helyzetben, leszakadt régiókban élő embereket segítik a koronavírus elleni küzdelemben. ","shortLead":"Körülbelül 2 milliárd forintnak számító összeget ajánlott fel az énekes jótékonysági szervezete olyan civileknek, akik...","id":"20200424_Tekintelyes_osszeggel_segit_Beyonce_ott_ahol_most_a_legnagyobb_szukseg_van_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99e49f0-f467-44e5-96dc-e18139f1a740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a4ef77-aae4-4b3f-9fa3-5928c0fc7b4c","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Tekintelyes_osszeggel_segit_Beyonce_ott_ahol_most_a_legnagyobb_szukseg_van_ra","timestamp":"2020. április. 24. 10:42","title":"Tekintélyes összeggel segít Beyoncé ott, ahol most a legnagyobb szükség van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A remdesivir nevű gyógyszertől Magyarországon is sokat vártak.","shortLead":"A remdesivir nevű gyógyszertől Magyarországon is sokat vártak.","id":"20200424_Mar_az_elso_kiserleteknel_kudarcot_vallottak_a_virusellenes_gyogyszerrel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9a136a-6ae2-411d-a0e9-5c216e03a422","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_Mar_az_elso_kiserleteknel_kudarcot_vallottak_a_virusellenes_gyogyszerrel","timestamp":"2020. április. 24. 06:16","title":"Már az első kísérleteknél kudarcot vallottak a vírusellenes gyógyszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A passzív immunizálás lényege, hogy a már felgyógyult emberek ellenanyagait használják fel a betegség ellen. Csütörtökön nálunk is kipróbálják.","shortLead":"A passzív immunizálás lényege, hogy a már felgyógyult emberek ellenanyagait használják fel a betegség ellen...","id":"20200423_koronavirus_gyogyitasa_kezelese_cikotinvihar_terapia_passziv_immunizalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ad052a-ae6e-452c-b88d-301eb1d3dcf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koronavirus_gyogyitasa_kezelese_cikotinvihar_terapia_passziv_immunizalas","timestamp":"2020. április. 23. 10:09","title":"Ígéretes új terápiát próbálnak ki csütörtökön egy koronavírusos magyaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]