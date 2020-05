Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6826241d-1881-4b85-b997-8fe0febdb934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a praktikus elektromos autóból eredetileg többet gyártottak volna, erre azonban végül nem került sor.","shortLead":"Ebből a praktikus elektromos autóból eredetileg többet gyártottak volna, erre azonban végül nem került sor.","id":"20200508_csaladi_villanyos_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_tesla_model_s_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6826241d-1881-4b85-b997-8fe0febdb934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be888b1a-09c1-48ce-b492-b6cb6a658c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_csaladi_villanyos_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_tesla_model_s_kombi","timestamp":"2020. május. 08. 06:41","title":"Családi villanyos: eladó az egyetlen példányban készült Tesla kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszerűbb belépést enged a kormány a szomszéd országokból mezőgazdasági munkára érkezőknek, akiknek a karantén szabályait is csak úgy kell betartaniuk, hogy dolgozni elmehetnek.","shortLead":"Egyszerűbb belépést enged a kormány a szomszéd országokból mezőgazdasági munkára érkezőknek, akiknek a karantén...","id":"20200507_Vendegmunkasok_mezogazdasag_koronavirus_karanten_kormanyrendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4633062a-90a5-47ca-9858-a08713a019e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Vendegmunkasok_mezogazdasag_koronavirus_karanten_kormanyrendelet","timestamp":"2020. május. 07. 08:01","title":"Vendégmunkásokkal mentené a kormány a mezőgazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új kötetét mutatja majd be többek között Erdős Virág, Krusovszky Dénes és Nádasdy Ádám is. ","shortLead":"Új kötetét mutatja majd be többek között Erdős Virág, Krusovszky Dénes és Nádasdy Ádám is. ","id":"20200508_Online_rendezik_meg_iden_a_Margo_Irodalmi_Fesztivalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6f100a-eb23-42ef-9e61-d4f7ebc5e10a","keywords":null,"link":"/kultura/20200508_Online_rendezik_meg_iden_a_Margo_Irodalmi_Fesztivalt","timestamp":"2020. május. 08. 12:46","title":"Online rendezik meg idén a Margó Irodalmi Fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","shortLead":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","id":"20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93fd578-c010-4a4f-b932-76082fbe97e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","timestamp":"2020. május. 08. 10:03","title":"Felturbózná a középkategóriás telefonokat a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldiek, migránsok, idősek, újságírók ellen fenekednek a népek a vírus nyomában.","shortLead":"Külföldiek, migránsok, idősek, újságírók ellen fenekednek a népek a vírus nyomában.","id":"20200508_ENSZfotitkar_gyuloletet_es_remhireket_hozott_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167dc895-7e92-438d-80ec-e35433e7840e","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_ENSZfotitkar_gyuloletet_es_remhireket_hozott_a_jarvany","timestamp":"2020. május. 08. 09:27","title":"ENSZ-főtitkár: gyűlöletet és rémhíreket hozott a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"170 ezernek egymillió forint sincs a számláján. ","shortLead":"170 ezernek egymillió forint sincs a számláján. ","id":"20200507_koronavirus_jarvany_vallalkozas_megtakaritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca0237f-3bd8-4ec1-9ba3-c604c57a35f9","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_koronavirus_jarvany_vallalkozas_megtakaritas","timestamp":"2020. május. 07. 09:57","title":"A mikrovállalkozások közel harmadának csak 3 hónapra elegendő megtakarítása van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f9031e-f182-449e-b88e-7737392e3154","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 610 lóerős új roadster komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A 610 lóerős új roadster komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20200508_csak_hatul_hajt_a_nyithato_teteju_uj_lamborghini_huracan_evo_spyder_rwd_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09f9031e-f182-449e-b88e-7737392e3154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd487b2-57fc-44ca-b2ca-a3601576ac9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_csak_hatul_hajt_a_nyithato_teteju_uj_lamborghini_huracan_evo_spyder_rwd_sportkocsi","timestamp":"2020. május. 08. 10:28","title":"Csak hátul hajt a nyitható tetejű új Lamborghini sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9b79e2-6d2a-459f-9540-127896ab9bf2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Milyen az észak-koreai elit, a helyi felső tízezer élete? Mit engedhetnek meg maguknak a mindennapokban? Hogyan fest a korrupció és a legtehetősebbek kapcsolata? Miért igazi státusszimbólum Észak-Koreában az autó? ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200506_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_3_resz__Luxus_es_statuszszimbolumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9b79e2-6d2a-459f-9540-127896ab9bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f631f1cd-85bd-4173-a377-884e057eb944","keywords":null,"link":"/360/20200506_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_3_resz__Luxus_es_statuszszimbolumok","timestamp":"2020. május. 06. 19:30","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 3. rész – Luxus és státuszszimbólumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]