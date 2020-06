Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe426168-b3e4-4fa2-8598-c1de1e2f3ae6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzszünettel párhuzamosan béketárgyalások is kezdődnek a kormány és a szeparatisták között.","shortLead":"A tűzszünettel párhuzamosan béketárgyalások is kezdődnek a kormány és a szeparatisták között.","id":"20200622_jemen_tuzszunet_beketargyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe426168-b3e4-4fa2-8598-c1de1e2f3ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8e33f3-15c6-4985-8399-6e40d43654d0","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_jemen_tuzszunet_beketargyalas","timestamp":"2020. június. 22. 19:20","title":"Tűzszünetet kötöttek Jemenben, a végéhez közeledhet a hat éve tartó polgárháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba0352-3a99-40da-a06a-16ed41a3b5c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft mindent megtesz annak érdekében, hogy a Surface Duo minél hamarabb piacra kerüljön. Emiatt még az Android 11 debütálását sem várják meg.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft mindent megtesz annak érdekében, hogy a Surface Duo minél hamarabb piacra kerüljön. Emiatt...","id":"20200622_microsoft_surface_duo_okostelefon_android_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aba0352-3a99-40da-a06a-16ed41a3b5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf03989-1d5a-4e27-b366-a1817b593062","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_microsoft_surface_duo_okostelefon_android_10","timestamp":"2020. június. 22. 09:33","title":"Kiderült, milyen Android futhat a Microsoft kinyitható okostelefonján, a Surface Duón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d38d53d-17ed-4dce-812f-bfbb226535f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A becslések szerint mintegy 70 ezer szavazatot adtak le a pártra. A rendelkezésre álló adatok szerint annyi képviselője lesz a pártnak a köztársasági parlamentben, amennyi az utóbbi 27 évben nem volt.\r

\r

","shortLead":"A becslések szerint mintegy 70 ezer szavazatot adtak le a pártra. A rendelkezésre álló adatok szerint annyi képviselője...","id":"20200622_vajdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d38d53d-17ed-4dce-812f-bfbb226535f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3c281e-30ed-4ad2-8972-14abbd6d644d","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_vajdasag","timestamp":"2020. június. 22. 06:02","title":"Történelmi eredményt ért el a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyenkor 15-20 perc napon tartózkodás alatt bőrpír keletkezhet.","shortLead":"Ilyenkor 15-20 perc napon tartózkodás alatt bőrpír keletkezhet.","id":"20200622_extrem_uv_sugarzas_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0b809c-8d2f-442f-9acc-deeb017c5969","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_extrem_uv_sugarzas_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. június. 22. 19:47","title":"Kedden extrém UV-sugárzás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ad5d7b-df75-4a41-8b78-2dd8a84c69cd","c_author":"","category":"gazdasag.zhvg","description":"Zöldítés helyett a drasztikus hatékonyságnövelést célzó beruházásokra fókuszálnak a kkv-k. Viszont hosszú távon ezek is csökkentik az ökológiai lábnyomukat.","shortLead":"Zöldítés helyett a drasztikus hatékonyságnövelést célzó beruházásokra fókuszálnak a kkv-k. Viszont hosszú távon ezek is...","id":"20200623_Sorra_mondjak_vissza_a_magyar_cegek_a_zold_projekteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83ad5d7b-df75-4a41-8b78-2dd8a84c69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f9e9d5-d3cf-4dcd-9e3d-e97b43048d83","keywords":null,"link":"/zhvg/20200623_Sorra_mondjak_vissza_a_magyar_cegek_a_zold_projekteket","timestamp":"2020. június. 23. 10:47","title":"Sorra mondják vissza a magyar cégek a zöld projekteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes szerint a bizonyítékai azt mutatják, hogy a vádak nem lehetnek igazak.","shortLead":"Az énekes szerint a bizonyítékai azt mutatják, hogy a vádak nem lehetnek igazak.","id":"20200622_Justin_Biebert_szexualis_zaklatassal_vadoljak_o_jogi_lepeseket_fontolgat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d27bb35-be4f-4599-977d-c5edf906ce46","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Justin_Biebert_szexualis_zaklatassal_vadoljak_o_jogi_lepeseket_fontolgat","timestamp":"2020. június. 22. 09:25","title":"Justin Biebert szexuális zaklatással vádolják, ő jogi lépéseket fontolgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jégeső is előfordulhat az ország egyes területein.","shortLead":"Jégeső is előfordulhat az ország egyes területein.","id":"20200622_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8e2dcf-f0ac-4783-a32c-70f807872dca","keywords":null,"link":"/elet/20200622_idojaras","timestamp":"2020. június. 22. 06:37","title":"Felhőszakadásra és zivatarokra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55b3cc1-71f2-4257-b4b3-2ac18734a0fd","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Esélyt sem kaptak a mártélyiak az iskolájuk megtartására, mert a \"vasalódeszkás tanárt\" megregulázó tankerületi vezető későn döntött az átszervezésről. Ráadásul, hivatalosan még nem is értesítették őket a döntésről, amely ellentétes a kormány \"kisiskola\" koncepciójával. Tiltakozásként az érintettek 200 kilométert futnak: Mártélyról egészen a köznevelési államtitkár íróasztaláig.","shortLead":"Esélyt sem kaptak a mártélyiak az iskolájuk megtartására, mert a \"vasalódeszkás tanárt\" megregulázó tankerületi vezető...","id":"20200623_martelyi_iskolabezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c55b3cc1-71f2-4257-b4b3-2ac18734a0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8039c77-9204-463d-9111-d6e1e04f84db","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_martelyi_iskolabezaras","timestamp":"2020. június. 23. 06:00","title":"\"Lementem a boltba tejért és úgy tudtam meg, hogy kereshetünk új iskolát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]