[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Növekszik az egy nap alatt beazonosított fertőzöttek és a halálesetek száma is.","shortLead":"Növekszik az egy nap alatt beazonosított fertőzöttek és a halálesetek száma is.","id":"20200624_koronavirus_Olaszorszag_fertozes_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9efb90-75b5-4111-939b-29fe75b9cb4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_koronavirus_Olaszorszag_fertozes_halal","timestamp":"2020. június. 24. 20:45","title":"Egy nap alatt 30 áldozata volt a koronavírusnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627592c1-de35-4532-8f64-5c39d433e38e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jó orosz kapcsolatokkal is rendelkező Klaus Mangold német üzletember ad tanácsokat a magyar kormánynak németországi gazdasági ügyekben. Csak az elmúlt másfél évben 380 millió forint értékben kötöttek a cégével szerződéseket.","shortLead":"A jó orosz kapcsolatokkal is rendelkező Klaus Mangold német üzletember ad tanácsokat a magyar kormánynak németországi...","id":"20200626_mr_oroszorszag_klaus_mangold_itm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=627592c1-de35-4532-8f64-5c39d433e38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6933554-1c81-4fbe-b378-e48b22b856dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200626_mr_oroszorszag_klaus_mangold_itm","timestamp":"2020. június. 26. 09:27","title":"„Mr. Oroszország” egyengeti Orbánék német kapcsolatait több százmillióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A csőd szélére jutott cégek, a munkájukat vesztő tízezrek nemigen kaptak segítséget, a németek GDP-arányosan több mint 30-szor annyit költöttek erre. A magyar kormány kommunikációjából ez persze nem derül ki, ezért nőhetett Orbán Viktor népszerűsége. Arról nem beszélve, hogy kedvenc üzleti körei persze most sem jártak rosszul.","shortLead":"A csőd szélére jutott cégek, a munkájukat vesztő tízezrek nemigen kaptak segítséget, a németek GDP-arányosan több mint...","id":"202026__veszelyhelyzet_utan__adatok_agazdasagrol__frusztralo_felelem__vesztegnyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae4b8bd-3f7e-4a15-a38a-c3cc0de99b14","keywords":null,"link":"/360/202026__veszelyhelyzet_utan__adatok_agazdasagrol__frusztralo_felelem__vesztegnyar","timestamp":"2020. június. 25. 07:00","title":"Jócskán megkopasztotta járvány sújtotta polgárait az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabb64dc-2d28-435b-8aba-6d943670dbde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár idehaza még kevés az okos háztartási gép, érdemes figyelni a brit fogyasztóvédők tanácsára: nem biztos, hogy a drága gépek okosak is maradnak. ","shortLead":"Bár idehaza még kevés az okos háztartási gép, érdemes figyelni a brit fogyasztóvédők tanácsára: nem biztos...","id":"202026_okos_haztartasi_gepek_mos_hut_felejt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cabb64dc-2d28-435b-8aba-6d943670dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d854437a-fe90-400d-b4c8-ff92056dfafa","keywords":null,"link":"/360/202026_okos_haztartasi_gepek_mos_hut_felejt","timestamp":"2020. június. 26. 16:00","title":"Jó tisztában lenni vele, hogy idővel butulhatnak az okos háztartási gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibavadász programot indított a Sony, hogy kiderüljön, milyen sérülékenység lapul a PlayStation 4-ben és a PlayStation Netwörkben. A megtalált hibákért fizetni is fog a cég.","shortLead":"Hibavadász programot indított a Sony, hogy kiderüljön, milyen sérülékenység lapul a PlayStation 4-ben és a PlayStation...","id":"20200625_sony_playstation_4_bug_bounty_program_hibakereses_serulekenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9c20d5-e1c2-4529-b270-8947a632867e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_sony_playstation_4_bug_bounty_program_hibakereses_serulekenyseg","timestamp":"2020. június. 25. 12:08","title":"Milliókat fizethet a Sony annak, aki hibát talál a PlayStation 4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ITM vezetője tárgyalt a színművészetisekkel az egyetem alapítványi kézbe adásáról. Palkovics szerint nőne az önállóságuk és világszínvonalú képzést lengetett be, ám a hallgatók demonstráltak.","shortLead":"Az ITM vezetője tárgyalt a színművészetisekkel az egyetem alapítványi kézbe adásáról. Palkovics szerint nőne...","id":"20200624_palkovics_szinmuveszeti_tuntetesl_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5447cb-e573-4bee-bdcc-8058151545c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_palkovics_szinmuveszeti_tuntetesl_targyalas","timestamp":"2020. június. 24. 18:58","title":"Palkovics a színművészetis tüntetésről: Megértem, hogy számukra fontos a hangos önkifejezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai védelmi minisztérium szerint legalább 20 olyan nagy techcég van Kínában, amelyekhez a hadseregnek is közük van.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium szerint legalább 20 olyan nagy techcég van Kínában, amelyekhez a hadseregnek is közük...","id":"20200625_egyesult_allamok_huawei_kina_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce896303-bb44-412b-a481-e2d5442b800d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_egyesult_allamok_huawei_kina_hadsereg","timestamp":"2020. június. 25. 10:03","title":"Az amerikaiak szerint a Huaweit a kínai hadsereg támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b58c3b3-dbc6-4ead-abdf-6cfc320cffff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A jó hír az, hogy mindenen lehet változtatni, minden rossz szokástól meg lehet szabadulni” – hangsúlyozta a pszichoterapeuta a HVG Extra Pszichológia Szalon vendégeként. A beszélgetés során a pszichoterapeuta egyebek mellett kitért a kisgyermekkori bizalomvesztés következményeire, a hiteles ember magányosságára és arra, hogy miért veszélyesek a szexuális fétisek.","shortLead":"„A jó hír az, hogy mindenen lehet változtatni, minden rossz szokástól meg lehet szabadulni” – hangsúlyozta...","id":"20200626_Feldmar_Andras_A_legtobben_alvajarok_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b58c3b3-dbc6-4ead-abdf-6cfc320cffff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ddaf22-de2d-4fb8-afd7-8bfe14c02b0b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200626_Feldmar_Andras_A_legtobben_alvajarok_vagyunk","timestamp":"2020. június. 26. 09:30","title":"Feldmár András: A legtöbben alvajárók vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]