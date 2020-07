Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában egy beteget sem kezelnek az intenzív osztályon koronavírus miatt.","shortLead":"Szlovéniában egy beteget sem kezelnek az intenzív osztályon koronavírus miatt.","id":"20200710_Koronavirus_Horvatorszag_Szlovenia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91551aa4-9f02-45e3-a0c2-4c6b1f98cddc","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_Koronavirus_Horvatorszag_Szlovenia","timestamp":"2020. július. 10. 20:57","title":"Meredeken nő a fertőzőttek száma Horvátországban, új intézkedéseket vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24 éves Oli McBurnie jogosítványát 16 hónapra bevonták.","shortLead":"A 24 éves Oli McBurnie jogosítványát 16 hónapra bevonták.","id":"20200710_ittas_vezetes_birsag_oli_mcburnie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a185fec9-ef63-4969-8dd4-d2aab8d52e05","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_ittas_vezetes_birsag_oli_mcburnie","timestamp":"2020. július. 10. 21:31","title":"11 millió forintnyi bírságot kapott egy labdarúgó ittas vezetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tóth István polgármester semmilyen hivatalos értesítést sem kapott a bontásról.","shortLead":"Tóth István polgármester semmilyen hivatalos értesítést sem kapott a bontásról.","id":"20200710_Lebontottak_a_keritest_a_gardonyi_szabadstrandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdac3b7-5508-4a03-a27b-d620b0f44871","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Lebontottak_a_keritest_a_gardonyi_szabadstrandon","timestamp":"2020. július. 10. 20:05","title":"Lebontották a kerítést a gárdonyi szabadstrandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","shortLead":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","id":"20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da8b231-ca94-40a3-a1b8-ae006d2a050b","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","timestamp":"2020. július. 10. 07:58","title":"Majdnem egymilliárdra büntette a GVH az Alza.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak a kivitelezőktől némi nehezítést: 500 méteren 5 dombra kell feltekerni. A hatóságok szerint direkt így akarták megcsinálni.","shortLead":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak...","id":"20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ca4e0d-e96f-49aa-bb84-d5f75328be7e","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","timestamp":"2020. július. 09. 21:01","title":"Öt dombot is beleépítettek egy kerékpárútba Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a466a-0c91-4a1b-b609-b7f4b3ae9a60","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jóval korábban indul és mélyebben gyökerezik a piszkos emberekkel szembeni viszolygás, mint gondolnánk – állítják amerikai szakemberek. ","shortLead":"Jóval korábban indul és mélyebben gyökerezik a piszkos emberekkel szembeni viszolygás, mint gondolnánk – állítják...","id":"202028_piszkos_stigmak_koszkorkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a466a-0c91-4a1b-b609-b7f4b3ae9a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788a845b-6078-4858-98f8-c2175d2bd7d5","keywords":null,"link":"/360/202028_piszkos_stigmak_koszkorkep","timestamp":"2020. július. 11. 16:15","title":"Már 5 éves korban viszolygunk a piszkos emberektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A behurcolás a veszély most a miniszterelnök szerint.","shortLead":"A behurcolás a veszély most a miniszterelnök szerint.","id":"20200710_Orban_Tobb_Balaton_kevesebb_Adria_es_akkor_a_jarvany_is_feken_tarthato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e9d6ee-79c7-40c9-90a6-c7a823dd140d","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Orban_Tobb_Balaton_kevesebb_Adria_es_akkor_a_jarvany_is_feken_tarthato","timestamp":"2020. július. 10. 07:39","title":"Orbán: Több Balaton, kevesebb Adria, és akkor a járvány is féken tartható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek a panaszok a neten: az Apple Music, pontosabban annak háttértevékenysége igencsak megterheli az iPhone-ok akkumulátorát.","shortLead":"Gyűlnek a panaszok a neten: az Apple Music, pontosabban annak háttértevékenysége igencsak megterheli az iPhone-ok...","id":"20200710_iphone_akkumulator_gyorsan_merul_apple_music_energiafogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0983c64-a937-471b-b918-5bd5652bdcaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_iphone_akkumulator_gyorsan_merul_apple_music_energiafogyasztas","timestamp":"2020. július. 10. 11:48","title":"Túl hamar merül le az iPhone-ja mostanában? Ez lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]