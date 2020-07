Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor fegyverbe öltözött, és le akarja vetetni a napirendről a jogállamiság kérdését – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Orbán Viktor fegyverbe öltözött, és le akarja vetetni a napirendről a jogállamiság kérdését – írja a Frankfurter...","id":"20200716_Keshegyig_megy_a_vita_Brusszelben_a_jogallamrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114f7da9-4f92-4eb1-8c51-ee2de2b646e3","keywords":null,"link":"/360/20200716_Keshegyig_megy_a_vita_Brusszelben_a_jogallamrol","timestamp":"2020. július. 16. 07:30","title":"Késhegyig megy a vita Brüsszelben a jogállamról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még azt sem tudni pontosan, mikor jön az Apple kiterjeszett-valóság szemüvege, az Apple Glass, de azt már igen, hogy milyen irányba gondolkodik ezzel kapcsolatban a cupertinói cég.","shortLead":"Egyelőre még azt sem tudni pontosan, mikor jön az Apple kiterjeszett-valóság szemüvege, az Apple Glass, de azt már...","id":"20200717_apple_kiterjeszett_valosag_augmented_reaity_apple_glass","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda8c122-fdcc-4aa6-ace3-f2a12229e0c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_apple_kiterjeszett_valosag_augmented_reaity_apple_glass","timestamp":"2020. július. 17. 13:03","title":"Megmutatta az Apple, hogyan lenne igazán értelme a csodaszemüvegének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatékony lehet a Covid-19 betegség kezelésében egy koleszterincsökkentő gyógyszer – állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem (HU) és a New York-i Mount Sinai Egészségközpont szakemberei.","shortLead":"Hatékony lehet a Covid-19 betegség kezelésében egy koleszterincsökkentő gyógyszer – állapították meg a Jeruzsálemi...","id":"20200715_koronavirus_gyogyszer_fenofibrat_koleszterincsokkento","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be259c55-2039-45bb-9d9d-d0f4eb439ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_gyogyszer_fenofibrat_koleszterincsokkento","timestamp":"2020. július. 15. 19:03","title":"Találtak egy gyógyszert, ami 5 nap alatt eltüntetheti a koronavírust a szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik a pedofilok, hogyan védheti meg magát tőlük a társadalom, megoldás-e kémiai kasztrálásuk.","shortLead":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik...","id":"202029_ha_kezelesbe_veszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a133232-8133-41b8-b4ed-9399da39ea68","keywords":null,"link":"/360/202029_ha_kezelesbe_veszik","timestamp":"2020. július. 16. 16:30","title":"\"A pedofília függőség, mint az alkoholizmus, nem múlik el, de kordában tartható\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5713bfde-b783-41bd-8961-0e64c8682eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor szóltak, a Klebelsberg Központ állítólag azt monda, a terveken nem tudnak változtatni. A gyerekeknek így fagyban és esőben, keresztezve a főutat kell lesétálnia egy kilométert, ha ebédelnének.","shortLead":"Amikor szóltak, a Klebelsberg Központ állítólag azt monda, a terveken nem tudnak változtatni. A gyerekeknek így fagyban...","id":"20200715_iregszemcse_iskola_felujitas_kimaradt_etkezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5713bfde-b783-41bd-8961-0e64c8682eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc1f83f-3e81-42f7-8e8a-b4b6ce2b250c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_iregszemcse_iskola_felujitas_kimaradt_etkezo","timestamp":"2020. július. 15. 21:05","title":"1,5 milliárdból újították fel az iregszemcsei iskolát, de az ebédlő kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25fc85a-0c2a-4575-8b49-ddda461b7568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy védjegybejelentés alapján úgy tűnik, újabb összehajtható telefonja lesz a Huaweinek, méghozzá Mate V néven.","shortLead":"Egy védjegybejelentés alapján úgy tűnik, újabb összehajtható telefonja lesz a Huaweinek, méghozzá Mate V néven.","id":"20200717_huawei_mate_v_osszehajthato_telefon_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c25fc85a-0c2a-4575-8b49-ddda461b7568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d10213-fea0-4ac2-b0e4-92231b630c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_huawei_mate_v_osszehajthato_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. július. 17. 11:03","title":"Ilyen lehet a Huawei következő izgalmas telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A járványvédelmi minimum feltételeket ugyanúgy teljesíteniük kell az állattartóknak.","shortLead":"A járványvédelmi minimum feltételeket ugyanúgy teljesíteniük kell az állattartóknak.","id":"20200716_Nebih_baromfi_madarinfluenza_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7339e-810c-4bc3-8ef2-299997e2acad","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Nebih_baromfi_madarinfluenza_jarvany","timestamp":"2020. július. 16. 21:50","title":"Nébih: már nem kötelező zártan tartani a baromfikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843d7e9b-b30c-4f25-9cdc-bf0148b78b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez már a negyedik tűzcsap volt, amit idén tönkretettek a városban. ","shortLead":"Ez már a negyedik tűzcsap volt, amit idén tönkretettek a városban. ","id":"20200715_tuzcsap_auto_pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=843d7e9b-b30c-4f25-9cdc-bf0148b78b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d527a0-7636-417c-86b4-02afc1525c7d","keywords":null,"link":"/elet/20200715_tuzcsap_auto_pecs","timestamp":"2020. július. 15. 15:57","title":"Hatméteres gejzírt fakasztott egy autós Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]