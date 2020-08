Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt végzett felmérés eredményeit összegezve. ","shortLead":"Akiknek nincsenek anyagi gondjaik, azoknak az alvásuk is teljesebb – mondták ki amerikai kutatók egy pár évvel ezelőtt...","id":"202034_vagyoni_helyzet_es_alvas_csenget_egy_picit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeb44ec-370f-4277-84f3-8e356abcd73c","keywords":null,"link":"/360/202034_vagyoni_helyzet_es_alvas_csenget_egy_picit","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:15","title":"Hogy mennyire egészségesen alszik, az attól is függ, mennyi pénze van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV rákérdezett az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy mire alapozzák, hogy külföldről behozott vírus okozza a fertőzöttek számának emelkedését.","shortLead":"Az ATV rákérdezett az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy mire alapozzák, hogy külföldről behozott vírus okozza...","id":"20200821_Az_EMMI_bizonyitja_hogy_valoban_kulfoldrol_hozzak_be_a_virust_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a0952d-7ac8-402c-8356-f36ef2f06193","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Az_EMMI_bizonyitja_hogy_valoban_kulfoldrol_hozzak_be_a_virust_Magyarorszagra","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:32","title":"Az EMMI bizonyítja, hogy valóban külföldről hozzák be a vírust Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86377586-82b2-4922-89ca-475fd70c9bb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő, hogy a csúcseszközök szétkapására szakosodott iFixit ezt is darabjaira szedte.","shortLead":"Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő...","id":"20200821_samsung_galaxy_watch3_ifixit_teardown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86377586-82b2-4922-89ca-475fd70c9bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc346643-ecb3-4a36-ae97-a6500efe5a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_samsung_galaxy_watch3_ifixit_teardown","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:03","title":"Naná, hogy szétszedték a legújabb Samsung Galaxy okosórát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi strandidőt kapunk pénteken.","shortLead":"Igazi strandidőt kapunk pénteken.","id":"20200821_kanikula_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cdeb98-4790-42f0-81d6-1bed5934504e","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_kanikula_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:06","title":"Szombat délutánig biztos a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c4b1d4-9a8e-458e-9b84-96dbef913573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elmarad a Vígszínházban a Pál utcai fiúk ma esti előadása – jelentették be a színház vezetői, s hozzátették, a darabot járványügyi okok miatt nem játsszák. A közlemény szerint a Vígszínházban és a Pesti Színházban szeptember 4-éig nem lehet előadást tartani.","shortLead":"Elmarad a Vígszínházban a Pál utcai fiúk ma esti előadása – jelentették be a színház vezetői, s hozzátették, a darabot...","id":"20200821_Megsem_indul_ma_a_Vigszinhaz_uj_evadja__a_virus_kozbeszolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20c4b1d4-9a8e-458e-9b84-96dbef913573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41982098-46ec-4564-b124-0646a8da17a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200821_Megsem_indul_ma_a_Vigszinhaz_uj_evadja__a_virus_kozbeszolt","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:25","title":"Mégsem indul ma a Vígszínház új évadja – a vírus közbeszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f73b0-89e3-402c-86e2-1c5f9ea79fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihasználva az okostelefonokba épített technológiát, földrengést jelző eszközzé is válhatnak az androidos telefonok a Google frissítésének köszönhetően.","shortLead":"Kihasználva az okostelefonokba épített technológiát, földrengést jelző eszközzé is válhatnak az androidos telefonok...","id":"20200822_android_frissites_foldrengesjelzes_telefonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50f73b0-89e3-402c-86e2-1c5f9ea79fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b31ea2-edd6-4b5a-aab5-efddc5b4739c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_android_frissites_foldrengesjelzes_telefonnal","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:03","title":"Egy nagy hálózatban kapcsolják az androidos telefonokat, földrengésjelzőkké válhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111286e1-62d7-487e-9e11-d430c5a9ceee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több egymás utáni életfogytig tartó börtönbüntetést kapott Joseph DeAngelo, aki 1975-ben kezdődött kaliforniai gyilkosságsorozata során legalább 13 embert ölt meg, és több tucat nőt erőszakolt meg. Az ítélet azt jelenti, hogy az egykori rendőr a rácsok mögött éli le élete hátralévő részét.","shortLead":"Több egymás utáni életfogytig tartó börtönbüntetést kapott Joseph DeAngelo, aki 1975-ben kezdődött kaliforniai...","id":"20200821_Elete_vegeig_bortonben_marad_a_kaliforniai_sorozatgyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=111286e1-62d7-487e-9e11-d430c5a9ceee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6cc442-07df-44b1-82f9-237dde5ec220","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Elete_vegeig_bortonben_marad_a_kaliforniai_sorozatgyilkos","timestamp":"2020. augusztus. 21. 21:48","title":"Élete végéig börtönben marad a kaliforniai sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe60a8d3-9e9c-4620-be70-f869c73fda14","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eredményesnek látszik az Orbán-kormányok büntetőpolitikája, a rendszerváltás óta még egyszer sem volt olyan alacsony a regisztrált bűncselekmények száma, mint tavaly. A nyomozó hatóságoknak így most van idejük a \"döglött ügyek\" vizsgálatára is.","shortLead":"Eredményesnek látszik az Orbán-kormányok büntetőpolitikája, a rendszerváltás óta még egyszer sem volt olyan alacsony...","id":"202034_bunugyi_alomstatisztika_rogvalosag_vagy_csak_szammisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe60a8d3-9e9c-4620-be70-f869c73fda14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa54cd8-beac-49b6-b7d6-7931c6d0b801","keywords":null,"link":"/360/202034_bunugyi_alomstatisztika_rogvalosag_vagy_csak_szammisztika","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:00","title":"Annyira jók a bűnügyi statisztikák, hogy kozmetikázni is kevesebbet kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]