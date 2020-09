Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár azt ígéri, az 5-ös metróval átszállás nélkül lehet majd eljutni Csepelről Szentendréig.","shortLead":"Az államtitkár azt ígéri, az 5-ös metróval átszállás nélkül lehet majd eljutni Csepelről Szentendréig.","id":"20200914_Furjes_Karacsony_golpassz_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8014760f-bb5f-4e17-a88a-7d76a93de871","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Furjes_Karacsony_golpassz_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:23","title":"Fürjes: 100 km/h-val száguldó HÉV-eket állítanak forgalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3c2c45-97e7-46f4-aa07-c507fe4985c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valakik élvezik, hogy beszakadt a turizmus. ","shortLead":"Valakik élvezik, hogy beszakadt a turizmus. ","id":"20200913_A_turistak_elmentek_a_balnak_visszatertek_a_Thaiobolbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa3c2c45-97e7-46f4-aa07-c507fe4985c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0002c2fc-ed4f-442d-b377-eca437d234ff","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_A_turistak_elmentek_a_balnak_visszatertek_a_Thaiobolbe","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:20","title":"A turisták elmentek, a bálnák visszatértek a Thai-öbölbe - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7286c378-2839-440f-98ee-c785931b16fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Pinal megye egyik rendőrét még februárban késelte meg egy bűnöző, akit le akart tartóztatni. Az egyenruhás a diszpécser kollégájával együtt kitüntetést kapott.","shortLead":"Az amerikai Pinal megye egyik rendőrét még februárban késelte meg egy bűnöző, akit le akart tartóztatni. Az egyenruhás...","id":"20200915_apple_watch_rendor_igazoltatas_keseles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7286c378-2839-440f-98ee-c785931b16fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7a74e-b394-47e0-a7f5-26faaf42aac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_watch_rendor_igazoltatas_keseles","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:33","title":"Lábon szúrták a rendőrt, az Apple Watch-on keresztül kapott segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe878d-8c50-49b4-aa2c-8b7ea233b7ac","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Minek is legyártani egy ruhát, ha igazából sokan csak azért vásárolnak, hogy a közösségi médiában parádézzanak benne? A divat egyre digitálisabb és egyre inkább a virtuális térre alapoz: egyre több márka készül arra, hogy előbb-utóbb nem is lesz szükségünk hagyományos ruhadarabokra. ","shortLead":"Minek is legyártani egy ruhát, ha igazából sokan csak azért vásárolnak, hogy a közösségi médiában parádézzanak benne...","id":"20200913_virtualis_valosag_divatipar_digitalizacio_fabricant_gucci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=babe878d-8c50-49b4-aa2c-8b7ea233b7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3ee06e-8da6-4b72-8983-55e2ff99d074","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_virtualis_valosag_divatipar_digitalizacio_fabricant_gucci","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:00","title":"Ön mennyi pénzt adna egy nem létező ruháért? Van, aki tízezer dollárt sem sajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván nőtt nyár óta a műtétre előjegyzett betegek száma több operációtípusnál is a NEAK adatai alapján. Igaz, olyanok is vannak, amelyekre kevesebben várnak.","shortLead":"Durván nőtt nyár óta a műtétre előjegyzett betegek száma több operációtípusnál is a NEAK adatai alapján. Igaz, olyanok...","id":"20200914_nottek_a_korhazi_varolistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57122aff-d206-4816-aeca-178188e6c550","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_nottek_a_korhazi_varolistak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:45","title":"Van olyan műtét, amelyre nagyon megnőttek a várólisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","shortLead":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","id":"20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a6d7a-255a-46d3-a36e-e5a983f03878","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:11","title":"Nagy különbséggel győzték le a Fidesz jelöltjét Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független képviselő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, mert gyanúja szerint az érintett településeken \"irányítottan és összehangolt magatartással korlátozták a versenyt\". ","shortLead":"Hadházy Ákos független képviselő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, mert gyanúja szerint az érintett...","id":"20200914_Nyomozas_rendorseg_fidesz_Szabo_Zsolt_kozbeszerzes_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b4685e-dca9-47a9-b843-f6ef3773a0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Nyomozas_rendorseg_fidesz_Szabo_Zsolt_kozbeszerzes_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:43","title":"Nyomozást rendelt el a rendőrség a fideszes Szabó Zsolt körzetének közbeszerzései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9397f6a9-f3f1-49f9-ae85-51015c2e9b47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A ma élő gibbonfélék legkorábbi ismert őseként azonosították a kutatók azt az újonnan felfedezett emberszabású majmot, amelynek 13 millió éves ősmaradványát India északi részén tárták fel. ","shortLead":"A ma élő gibbonfélék legkorábbi ismert őseként azonosították a kutatók azt az újonnan felfedezett emberszabású majmot...","id":"20200913_gibbonfelek_legkorabbi_ismert_ose_kovulet_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9397f6a9-f3f1-49f9-ae85-51015c2e9b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6463ea-2c0a-406a-ab20-4afdc9c1e618","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_gibbonfelek_legkorabbi_ismert_ose_kovulet_india","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:03","title":"13 millió éves majommaradványt találtak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]