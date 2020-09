Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tarka keverék a németországi koronatagadók társasága: az egyszerű oltásellenesek mellett a legvadabb összeesküvés-elméletek hívei szintúgy megtalálhatók, mint a kemény szélsőjobboldaliak.","shortLead":"Tarka keverék a németországi koronatagadók társasága: az egyszerű oltásellenesek mellett a legvadabb...","id":"202037__nemet_virustuntetok__osszeeskuveshivok__szelsojobb__koronatagadok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1993c710-46b3-4f6a-920c-7302a0790980","keywords":null,"link":"/360/202037__nemet_virustuntetok__osszeeskuveshivok__szelsojobb__koronatagadok","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:00","title":"Berlinben összefújta a politikai szél a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Richard Nixont megbuktató újságíró Donald Trumpról szóló új könyve az elnöknek a koronavírus veszélyét szándékosan lekicsinylő kijelentéseivel keltett botrányt, de Bob Woodward két éve már írt egy Trump-könyvet. Akkor a HVG megrajzolta portréját, ezt a cikket közöljük most újra, változtatás nélkül.","shortLead":"A Richard Nixont megbuktató újságíró Donald Trumpról szóló új könyve az elnöknek a koronavírus veszélyét szándékosan...","id":"201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad0cff-9d37-4603-ae97-203d1fdc5ead","keywords":null,"link":"/360/201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:30","title":"Bob Woodward – Könyörtelen tényfeltáró vagy bennfentes sztárszerző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.","shortLead":"Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.","id":"20200911_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa81e00f-109a-42b8-96d6-1e3da78e8602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:29","title":"Reagált a Legfőbb Ügyészség az OLAF jelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Attila Mihály lehet a Nemzeti Választási Iroda új elnöke.","shortLead":"Nagy Attila Mihály lehet a Nemzeti Választási Iroda új elnöke.","id":"20200911_Orban_Palffy_Ilona_nemzeti_valasztasi_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2ed1fca-1398-41ba-a25b-15f02adec64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bbe651-189f-4ed5-aaa8-84125953ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Orban_Palffy_Ilona_nemzeti_valasztasi_iroda","timestamp":"2020. szeptember. 11. 19:07","title":"Orbán kijelölte Pálffy Ilona utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714240c6-3f80-49da-a18a-9dec56e16eb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ő tenyerére is felkerült a FREE SZFE.","shortLead":"Az ő tenyerére is felkerült a FREE SZFE.","id":"20200912_Nades_Peter_is_beallt_a_Szinmuveszetit_tamogatok_soraba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714240c6-3f80-49da-a18a-9dec56e16eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4497e6c1-775e-45d3-83d0-3b8450144036","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_Nades_Peter_is_beallt_a_Szinmuveszetit_tamogatok_soraba","timestamp":"2020. szeptember. 12. 11:40","title":"Nádas Péter is beállt a Színművészetit támogatók sorába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b42c11-b32a-4528-9408-45e0012ab7c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eredményes volt a Magyar Vöröskereszt nyári véradókampánya - mondta Váradi Mariann, a véradásszervezés szakmai vezetője.","shortLead":"Eredményes volt a Magyar Vöröskereszt nyári véradókampánya - mondta Váradi Mariann, a véradásszervezés szakmai vezetője.","id":"20200912_Sok_vert_gyujtott_a_Magyar_Voroskereszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75b42c11-b32a-4528-9408-45e0012ab7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80acb24-fc5c-4dd6-8e9e-de96768d2efb","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Sok_vert_gyujtott_a_Magyar_Voroskereszt","timestamp":"2020. szeptember. 12. 21:15","title":"Sok vért gyűjtött a Magyar Vöröskereszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc88da7a-fbab-4658-8d20-1d88517fa43a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az időgép kerekét egészen 1995-ig tekeri vissza ez a remek állapotnak örvendő Mercedes. ","shortLead":"Az időgép kerekét egészen 1995-ig tekeri vissza ez a remek állapotnak örvendő Mercedes. ","id":"20200912_nem_veletlenul_kernek_10_millio_forintot_ezert_a_regi_e200as_merciert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc88da7a-fbab-4658-8d20-1d88517fa43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faaeaf7-0100-4266-81aa-78d52b0be795","keywords":null,"link":"/cegauto/20200912_nem_veletlenul_kernek_10_millio_forintot_ezert_a_regi_e200as_merciert","timestamp":"2020. szeptember. 12. 06:41","title":"Nem véletlenül kérnek 10 millió forintot ezért a régi E200-as Merciért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ab4d52-2a47-4e18-987e-e091c4bde95c","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A fővárosban nem ment, Sukoró az új helyszín. ","shortLead":"A fővárosban nem ment, Sukoró az új helyszín. ","id":"20200912_A_Velenceitonal_epul_fel_a_Kovacs_Katalin_Nemzeti_KajakKenu_Sportakademia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01ab4d52-2a47-4e18-987e-e091c4bde95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465e7a34-577d-4cda-94de-d3869f344a52","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_A_Velenceitonal_epul_fel_a_Kovacs_Katalin_Nemzeti_KajakKenu_Sportakademia","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:23","title":"A Velencei-tónál épül fel a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]