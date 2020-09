Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komolyabb kiadások helyett inkább felhalmoznak az emberek – állapítja meg a fogyasztói szokásokat vizsgáló EY.","shortLead":"A komolyabb kiadások helyett inkább felhalmoznak az emberek – állapítja meg a fogyasztói szokásokat vizsgáló EY.","id":"20200915_ey_fogyasztas_koronavirus_felhalmozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cfaf85-24da-4abc-b3c8-ba7aa2ab4aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_ey_fogyasztas_koronavirus_felhalmozas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:29","title":"Sokan még mindig nem mozdulnak ki, a többség csak a legszükségesebbekre költ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még 2016-ban nyújtotta be azt a szabadalmi tervet, amely alapján pénzt kérnének azért, hogy az Instagramra kitett linkeket le lehessen kattintani.","shortLead":"A Facebook még 2016-ban nyújtotta be azt a szabadalmi tervet, amely alapján pénzt kérnének azért, hogy az Instagramra...","id":"20200914_instagram_megosztas_bejegyzes_hivatkozas_link","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ce19f-079d-42cf-ad05-4f4d836b40d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_instagram_megosztas_bejegyzes_hivatkozas_link","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:03","title":"Fizetős ötlet merült fel az Instagramnál, 600 forintot kérnének a linkelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2025 májusára érheti el a Marsot az az űrszonda, amely egy 4 és egy 8K-s kamerát is visz majd magával. A Mars egyik holdjáról, a Phobosról még mintákat is hozna magával a szerkezet.","shortLead":"2025 májusára érheti el a Marsot az az űrszonda, amely egy 4 és egy 8K-s kamerát is visz majd magával. A Mars egyik...","id":"20200914_japan_urugynokseg_jaxa_8k_kamera_mars_phobos_szonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7cc8a7-00f2-407c-99b5-5657cb8bdfb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_japan_urugynokseg_jaxa_8k_kamera_mars_phobos_szonda","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:33","title":"8K-s videót készítenének a japánok a Marsról, a televízió meg közvetítené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dccb9092-57d0-481e-8881-748b2c7ccdd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó eredetileg vonatpótlóként állt forgalomba.","shortLead":"A hajó eredetileg vonatpótlóként állt forgalomba.","id":"20200915_Elakadt_egy_setahajo_Zebegenyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dccb9092-57d0-481e-8881-748b2c7ccdd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee3c602-4126-4bdc-86f3-16fffc5dda50","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Elakadt_egy_setahajo_Zebegenyben","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:06","title":"Elakadt egy sétahajó Zebegényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi megfigyelést 9 dolgozónál és 19 gyereknél rendelték el, miután a bölcsőde egy fertőzött munkatársával kerültek kapcsolatba.","shortLead":"A járványügyi megfigyelést 9 dolgozónál és 19 gyereknél rendelték el, miután a bölcsőde egy fertőzött munkatársával...","id":"20200914_soltvadkert_koronavirus_bezar_a_bolcsode","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcb4153-b481-4edc-b777-d29a0e527f89","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_soltvadkert_koronavirus_bezar_a_bolcsode","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:10","title":"Koronavírus miatt zár be a soltvadkerti bölcsőde, 28-an kerültek karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b3eb1d-fd29-47a2-9b1f-60ffc7b49e07","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendkívüli idők jellempróbát jelentenek az egyes országok vezetői számára. A legnagyobb német napilapnál ismét nem a pozitív példák között említik a magyar kormányfőt. ","shortLead":"A rendkívüli idők jellempróbát jelentenek az egyes országok vezetői számára. A legnagyobb német napilapnál ismét nem...","id":"20200914_Suddeutsche_Zeitung_Merkel_nem_egy_Orban_de_meg_csak_nem_is_Kurz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b3eb1d-fd29-47a2-9b1f-60ffc7b49e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a267b0fd-569d-49f0-a466-5d3340bdeddc","keywords":null,"link":"/360/20200914_Suddeutsche_Zeitung_Merkel_nem_egy_Orban_de_meg_csak_nem_is_Kurz","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:15","title":"Süddeutsche Zeitung: Merkel nem egy Orbán, de még csak nem is Kurz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","shortLead":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","id":"20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734e3da5-3dcd-43cb-862e-beda298a948c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:03","title":"Bekerült a Netflix a Vodafone kínálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e149a-094d-4d8a-b5ae-84d2f0caa955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja és csak néhány helyen forgalmazzák még csak a Microsoft kétkijelzős eszközét, a Surface Duót, de annak semmi akadálya, hogy valaki a saját, akár egykijelzős készülékére felvigye az újdonság háttérképeit.","shortLead":"Néhány napja és csak néhány helyen forgalmazzák még csak a Microsoft kétkijelzős eszközét, a Surface Duót, de annak...","id":"20200914_microsoft_surface_duo_hatterkep_letoltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e149a-094d-4d8a-b5ae-84d2f0caa955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6542b3-e0fa-4ee7-9ba3-181b5bb83dc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_microsoft_surface_duo_hatterkep_letoltese","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:03","title":"Ilyen háttérképe keveseknek van: már letöltheti a Microsoft újdonságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]